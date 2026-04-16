Триллер в Мюнхене: определились последние участники полуфинала Лиги чемпионов

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«Бавария» вырвала победу на последних минутах | Источник: пресс-служба УЕФА«Бавария» вырвала победу на последних минутах | Источник: пресс-служба УЕФА

«Бавария» вырвала победу на последних минутах

Источник:

пресс-служба УЕФА

В Лиге чемпионов прошли заключительные ответные игры 1/4 финала. «Бавария» и «Реал» выдали один из лучших матчей текущего розыгрыша турнира.

Рассказываем, как прошли встречи команд.

«Бавария» — «Реал» (4:3, по сумме двух матчей 6:4)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Голы: Арда Гюлер, 1 (0:1). Павлович, 6 (1:1). Арда Гюлер, 29 (1:2). Кейн, 38 (2:2). Мбаппе, 42 (2:3). Л. Диас, 89 (3:3). Олисе, 90+4 (4:3).

Уже на первой минуте легендарный вратарь Мануэль Нойер ошибся и буквально подарил гол «Реалу». Ключевой эпизод произошел на 85-й минуте, когда полузащитник «Реала» Эдуард Камавинга получил красную карточку при равном счете по сумме двух матчей.

В оставшееся время «Бавария» забила два гола и оформила выход в полуфинал.

«Игра была очень эмоциональной. Мы много владели мячом и всегда ощущали, что можем забить. Но „Реал“ есть „Реал“. Он всегда представляет собой угрозу. Сегодня ребята были ментально сильны, постоянно оправляясь от неудач. Болельщики тоже помогли нам. Сохраняя хладнокровие, не теряли ощущения, что наш миг настанет», — сказал после матча главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

«Арсенал» — «Спортинг» (0:0, по сумме двух матчей 2:0)

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Арсенал» в Португалии заработал минимальное преимущество и сохранил его в Лондоне. Некоторые эксперты считают, что это был один из самых скучных матчей текущего розыгрыша турнира Лиги чемпионов.

Первые полуфинальные матчи состоятся 28 и 29 апреля. В них сыграют «ПСЖ» — «Бавария» и «Арсенал» — «Атлетико».

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Корреспондент 161.RU
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