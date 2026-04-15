Сафонов провел сухой матч под дождем: итоги 1/4 финала Лиги чемпионов

Сафонов сыграл второй матч на ноль Источник: пресс-служба УЕФА

В Лиге чемпионов 14 апреля состоялись первые ответные матчи 1/4 финала. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел сухой матч в дождливом Ливерпуле.

Рассказываем подробности матчей.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» 0:2 (по сумме двух матчей 0:4)

Источник: пресс-служба УЕФА

Голы: Дембеле, 72 (0:1). Дембеле, 90+1 (0:2).

«Ливерпулю» нужно было отыгрывать отставание в два мяча. Матч проходил в ливень, что делало вдвойне опасными удары издалека. Англичане имели несколько хороших шансов, чтобы забить гол, но российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов играл уверенно. Он оставил свои ворота сухими.

В концовке встречи обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле оформил дубль и снял все вопросы о победителе.

«Атлетико» — «Барселона» 1:2 (по сумме двух матчей 3:2)

Источник: пресс-служба УЕФА

Голы: Ямаль, 4 (0:1). Торрес, 24 (0:2). Лукман, 31 (1:2).

«Барселона», как и «Ливерпуль», уступила в первом матче 0:2. В Мадриде каталонцы забили быстрый гол, а на 24-й минуте сделали счет равным по итогам двух встреч.

«Атлетико» не рассыпался и уже через семь минут в быстрой атаке забил гол. Во втором тайме хозяева поля смогли удержать минимальное преимущество по сумме двух матчей и вышли в полуфинал турнира.