«Барселона», «Реал» и «Ливерпуль» в погоне за чудом: анонс 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» должна отыграть отставание в 2 мяча Источник: пресс-служба УЕФА

14 и 15 апреля в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи 1/4 финала. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов имеет отличные шансы, чтобы выйти в полуфинал.

Редакция 161.RU рассказывает о предматчевых раскладах.

Формат 1/4 финала

Победитель противостояния определится по итогам двух встреч. Правило выездного гола не действует. В случае равенства будет дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

14 апреля

Источник: пресс-служба УЕФА

«Ливерпуль» — ПСЖ (22:00) первый матч 0:2

Источник: пресс-служба УЕФА

ПСЖ дома одержал легкую победу. У Матвея Сафонова в той встрече почти не было работы. В Ливерпуле всё может сложиться иначе. Подгоняемая родными трибунами английская команда вполне может сотворить чудо.

«Этот матч будет сильно отличаться от первого. Мы должны четко понимать, как справляться с трудными моментами, и сыграть в свой привычный футбол. Мы приехали сюда не для того, чтобы просто защищать свое преимущество», — заявил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

«Атлетико» — «Барселона» (22:00) первый матч 2:0

Источник: пресс-служба УЕФА

Непростая ситуация и у «Барселоны». В первом матче ключевым эпизодом стало удаление центрального защитника каталонцев Пау Кубарси. В Мадриде «Атлетико» постарается сохранить преимущество в 2 гола, но играть с первых минут от обороны будет очень опасно.

«Камбэк возможен. Почему нет? Нам противостоит очень сильная команда, поэтому нужно сыграть на очень высоком уровне. Мы должны использовать все возможности, которые у нас будут. В последнем матче именно реализация сыграла ключевую роль», — сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

15 апреля

«Арсенал» — «Спортинг» (22:00) первый матч 1:0

Источник: пресс-служба УЕФА

«Арсенал» в гостях добился важной победы. Сейчас лондонцы переживают не лучшие времена. Они проиграли в финале Кубка Лиги, вылетели из Кубка Англии, а в чемпионате подпустили к себе «Манчестер Сити». Вылет от «Спортинга» станет настоящей катастрофой для команды Микела Артета.

«Бавария» — «Реал» (22:00) первый матч 2:1

Источник: пресс-служба УЕФА

«Бавария» в Мадриде имела подавляющее преимущество и вполне могла рассчитывать на большую разницу мячей. Она будет фаворитом встречи в Мюнхене, но и «Реал» сбрасывать со счетов не стоит. Судьбу противостояния может решить неординарное действие какого-нибудь игрока. Ярких индивидуальностей много в составе обеих команд.

Фавориты

Источник: Opta analyst

Суперкомпьютер Opta считает фаворитами вторых встреч «Барселону», «Арсенал» и «Баварию». В паре «Ливерпуль» — ПСЖ, по его мнению, шансы равны.

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