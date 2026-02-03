Отголоски Олимпиады в Сочи и новый формат церемонии: всё про открытие Игр в Италии

Парад спортсменов пройдет в нескольких городах Источник: olympics.com

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, официально откроются 6 февраля. Это будет масштабное шоу, сочетающее современные технологии, богатое культурное наследие Италии и инновационный формат. Рассказываем всё, что известно о торжественной церемонии.

Когда пройдет церемония открытия и где ее смотреть

Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 6 февраля 2026 года, в 22:00 (мск). Основное действо развернется на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Так выглядит уменьшенная копия стадиона Источник: sansirostadium.com

В России эксклюзивную прямую трансляцию обещает бесплатно показать Okko, на наших сайтах вы сможете найти текстовую онлайн-трансляцию. В других странах Олимпиаду будут показывать крупные международные вещательные компании и платформы.

Формат церемонии и тема

Организаторы готовят несколько сюрпризов, которые меняют саму концепцию церемонии открытия. Вместо единого центра события будут рассредоточены по северу Италии, создавая ощущение праздника для всей страны.

Впервые в истории парад атлетов пройдет не на одном стадионе, а одновременно в трех локациях: Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это решение приняли в первую очередь для удобства самих спортсменов, чей плотный график соревнований в первые дни Игр не всегда позволяет совершать длительные переезды.

Места проведения Игр на карте Источник: olympics.com

Художественное воплощение этого масштабного действа доверено Balich Wonder Studio во главе с ветераном олимпийских церемоний Марко Бали, который работал над церемониями в Сочи (2014), в Турине (2006) и других Играх. Обещают, что под его руководством шоу обретет глубокую философскую тему гармонии между человеком и природой.

Культурный пласт программы планируется довольно богатым. Отдельным и очень трогательным акцентом станет дань памяти легендарному модельеру Джорджо Армани. Созданные им образы будут интегрированы в постановку, увековечив его связь с Италией и миром высокой моды. Звуковой основой же послужат бессмертные произведения главных титанов итальянской оперы: Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Джоаккино Россини, чья музыка придаст действу эпическое звучание и неповторимый национальный колорит.

Участники и звездные выступления

Церемонию украсят выступления мировых звезд:

Андреа Бочелли — знаменитого итальянского тенора, который выступит на олимпийской церемонии ровно через 20 лет после своего дебюта в Турине-2006;

Мэрайи Кэри — американской поп-дивы;

Лауры Паузини — одной из главных певиц итальянской эстрады.

Также ожидаются выступления актера Пьерфранческо Фавино, певца Ghali, оперной певицы Чечилии Бартоли, пианиста Ланг Ланга и актрисы Матильды де Анджелис.

Талисман Олимпийских игр — 2026

Официальным талисманом зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо стал белый горностай по имени Тина. А его младший брат с темным мехом Мило будет талисманом Паралимпиады. Их имена — это сокращенные названия городов-организаторов: Тина происходит от Кортина-д'Ампеццо, Мило — от Милана. Компанию им составляют шесть маленьких подснежников по имени Фло.

Источник: olympics.com

Официальная эмблема зимних Олимпийских игр представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете. Логотип Futura стал победителем голосования, набрав 74% голосов.

Участие российских спортсменов и виды спорта

К сожалению, российские и белорусские спортсмены не примут участие в параде на церемонии открытия. Однако 13 российских атлетов, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) к соревнованиям в нейтральном статусе, смогут наблюдать за церемонией с трибун. Позже они покажут себя на соревнованиях.

Сейчас стадион «Сан-Сиро» готовят к церемонии Источник: sansirostadium.com

Всего на Олимпиаде-2026 будут выступать 13 россиян:

Юлия Плешкова, Семен Ефимов — горнолыжный спорт. Ксения Коржова, Анастасия Семенова — конькобежный спорт. Савелий Коростелев, Дарья Непряева — лыжные гонки. Дарья Олесик, Павел Репилов — санный спорт. Никита Филиппов — ски-альпинизм (дебютный вид на ОИ). Аделия Петросян, Петр Гуменник — фигурное катание. Иван Посашков, Алена Крылова — шорт-трек.

Виды спорта, где россиян не будет: биатлон, бобслей, керлинг, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, скелетон, сноуборд, фристайл, хоккей с шайбой.

Всего на Играх будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта. Соревнования начнутся уже 4 февраля (за два дня до открытия) матчами по керлингу.

Источник: olympics.com

Русский язык станет одним из восьми рабочих на зимних Олимпийских играх — 2026 года в Италии. Также можно будет коммуницировать на английском, итальянском, французском, немецком, корейском, японском и мандаринском диалекте китайского. Аккредитованные СМИ смогут через специальное приложение получить синхронный перевод событий на любой из этих языков, пишет ТАСС.

Источник: Городские медиа

Зажжение олимпийского огня

Один из самых таинственных и волнующих моментов церемонии, зажжение огня, обещает быть необычным. Пламя будет гореть одновременно в двух городах — в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это отсылка к Олимпиаде 1956 года, которая также проходила в Италии. Чаши установлены у Арки делла Паче в Милане и на площади Дибона в Кортине. Они сделаны из авиационного алюминия и защищены стеклом.