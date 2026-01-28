Выступят ли россияне и где смотреть трансляции? Главное о зимней Олимпиаде — 2026 в Италии

Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом Источник: Оlympics.com

В 2026 году состоится крупное спортивное событие — зимняя Олимпиада. Местом ее проведения выбрана Италия, города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Но это формально, поскольку соревнования пройдут еще в нескольких городах этого полуострова. Ниже рассказываем, кто из россиян допущен до стартов, где смотреть соревнования и в каких дисциплинах будут участвовать спортсмены.

Когда пройдут соревнования

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года , но в некоторых дисциплинах отборочные этапы будут проводиться чуть раньше обозначенных сроков.

Отметим, что Италия должна принять и Параолимпийские игры. Они запланированы в период с 6 по 15 марта 2026 года .

Где смотреть соревнования

Впервые для россиян игры не будут показывать на общедоступных каналах. Обычно игры транслировали на тематическом бесплатном канале «Матч ТВ», а также некоторые соревнования показывали на Первом.

Итальянскую Олимпиаду будут показывать на стриминговом сервисе Okko . Это подтвердили в пресс-службе компании 21 января.

В каких дисциплинах будут разыгрывать медали

Так выглядят медали, которые получат спортсмены Источник: Milano Cortina 2026

Соревнования в Италии пройдут в 16 видах спорта. На официальном сайте указаны следующие дисциплины: «На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине будут представлены 16 дисциплин, включая горнолыжный спорт, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, ски-альпинизм, сноуборд и конькобежный спорт».

Единственный новый вид спорта, который будет представлен в Италии, — это ски-альпинизм . Его суть в том, что спортсмены двигаются вверх и вниз по трассе, сочетая лыжные гонки с пешим ходом. Также будут разыгрываться медали в новых дисциплинах: в горнолыжном спорте будут соревнования в командной комбинации, в санном спорте будут женские двойки, женский большой трамплин в прыжках, смешанные командные соревнования в скелетоне и мужской и женский парный могул.

Кто из россиян примет участие в соревнованиях

Россияне могут принять участие в Олимпийских играх, но без флага и гимна. Проще говоря, они будут нейтральными спортсменами. Причина — сложившаяся политическая ситуация.

Пока известно лишь о нескольких спортсменах из России, которые должны поехать в Италию. В новой дисциплине, ски-альпинизме, выступит Никита Филиппов . Уроженец Дальнего Востока успешно прошел отбор и заплатил 5 тысяч евро (больше 500 тысяч рублей) за право участия в соревнованиях. Мастер спорта и 23-кратный чемпион России в этой дисциплине — единственный из россиян, кто выступит на Играх.

Ски-лыжник из России выступит на Олимпиаде Источник: социальные сети Никиты Филиппова

В фигурном катании страну представят два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник . Девушка — двукратная чемпионка России, а также она трижды побеждала в финале Кубка России. Гуменник собрал все возможные виды медалей на чемпионатах России, двукратный обладатель Гран-при. У фигуристов в арсенале есть самые сложные, четверные прыжки.

Аделия Петросян, по прогнозу специалистов, будет бороться за золотые медали Источник: Wikipedia.org

В лыжных гонках в статусе нейтральных спортсменов выступят Савелий Коростелев и Дарья Непряева . Они получили такой статус первыми из россиян и успели пройти необходимы отборочные соревнования.

Коростелев — молодой спортсмен, многократный чемпион России. Специалисты называют его одним из главных соперников прославленного Александра Большунова.

Дарья Непряева родилась в спортивной семье. Ее мама — заслуженный тренер России по лыжным гонкам, старшая сестра Наталья — олимпийская чемпионка. К 23 годам Дарья является двукратной чемпионкой России и мастером спорта, чемпионкой мира среди юниоров в своей дисциплине.

Приглашения от Международного олимпийского комитета получили шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова .

Помимо этого, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии. Также несколько спортсменов ждут окончательные решения от МОК, которые касаются их участия. Отметим, что в командных соревнованиях россияне участвовать не будут, их допустили только в индивидуальные дисциплины.

Что касается Параолимпийских игр, то шансов выступить у россиян здесь намного больше.

«Спортсменов может быть порядка сорока в лыжных гонках, горных лыжах и в парасноуборде. К сожалению, ребята не попадают на Игры в керлинге и в следж‑хоккее. До сих пор нет решения Спортивного арбитражного суда по биатлонистам. Мы претендуем на участие в Играх в трех дисциплинах», — рассказал в эфире «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Самые интересные соревнования

Традиционно огромный интерес у россиян вызывают хоккейные соревнования . Сборная России, как мы говорили выше, участия этом виде спорта не принимает. Финал состоится в последний день Олимпиады, 22 февраля. Женские соревнования закончатся 20 февраля. Главные матчи примет хоккейная арена «Санта-Джулия» в Милане, которую построили незадолго до начала соревнований. Забавный факт: в первой же встрече на этой арене почти по центру ледовой площадки образовалась дыра.

Биатлонистов примет стадион в Антерсельве. Первые старты состоятся 8 февраля, когда среди спортсменов разыграют медали в смешанной эстафете 4 по 6 километров. В другие дни в программе индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования. 20 и 21 февраля состоятся масс-старты: у мужчин на 15, а у женщин на 12,5 километра соответственно.

В фигурном катании разыграют пять комплектов медалей. С 6 февраля стартуют командные соревнования, победителей определят только 8-го числа. Дальше будут парные и индивидуальные зачеты. Награды будут разыгрываться 11, 13, 16 и 19 февраля. Кстати, вручать их будут сразу после проведения соревнований, это тоже новинка — раньше церемонии проводили в отдельное время.

С полным расписанием соревнований и датой розыгрыша олимпийских медалей можно ознакомиться по этой ссылке.