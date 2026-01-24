Брутальный красавец в рясе: настоятель храма — о том, как стал пауэрлифтером и тягает штангу в 300 кг. Видео

Священник-пауэрлифтер из Воронежа Алексей Гончаров — о спорте, философии и вере Источник: Никита Егоров

Если случайно столкнуться с ним, например, в магазине, никогда не подумаешь, что этот брутальный красавец полчаса назад снял рясу. Батюшка Алексий — в миру Алексей Гончаров — «рвет шаблоны» народных представлений о типичном образе священника. Более того: он уверен, что с брюшком и напускной постной миной священнику выглядеть не подобает, а забота о красоте и здоровье тела равна заботе о духовном.

Отец Алексий — молодой настоятель храма Георгия Победоносца в Воронеже, единственного в регионе, где совершают службы для людей с ограниченными возможностями. Там особые тактильные иконы, а Священное Писание читают на языке жестов. Вся страна узнала о Гончарове после того, как в интернете разлетелся ролик: он — прямо в рясе — влегкую поднимает штангу в 200 кило на спортивном фестивале в Самаре. И слава о «турбобатюшке» из Воронежа пошла по всей Руси. Хотя для отца Алексия это разминка — брал вес и в 325 кг.