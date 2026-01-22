«Бавария», «Челси» и «Барселона» победили: итоги седьмого тура Лиги чемпионов

«Бавария» занимает второе место в общем этапе группового этапа Источник: пресс-служба УЕФА

21 января прошли заключительные девять матчей седьмого тура Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Челси» одержали победу и сняли много вопросов перед последней игрой общего этапа турнира.

«Карабах» — «Айнтрахт» — 3:2

Голы: Дуран , 4 (1:0). Узун, 10 (1:1). Шаиби, 78 — с пенальти (1:2). Дуран, 80 (2:2). Мустафазаде, 90+4 (3:2).

«Галатасарай» — «Атлетико» 1:1

Голы: Симеоне, 4 (0:1). Льоренте, 20 — в свои ворота (1:1).

«Славия» — «Барселона» 2:4

Голы: Кушей, 10 (1:0). Фермин Лопес, 34 (1:1). Фермин Лопес, 42 (1:2). Левандовски, 44 — в свои ворота (2:2). Ольмо, 63 (2:3). Левандовски, 71 (2:4).

«Марсель» — «Ливерпуль» 0:3

Голы: Собослаи, 45+1 (0:1). Рульи, 72 — в свои ворота (0:2). Гакпо, 90+3 (0:3).

«Бавария» — «Юнион» 2:0

Голы: Кейн, 52 (1:0). Кейн, 55 — с пенальти (2:0).

«Ювентус» — «Бенфика» 2:0

Голы: Тюрам, 55 (1:0). Маккенни, 64 (2:0).

Нереализованный пенальти

Павлидис, 81.

«Челси» — «Пафос» 1:0

Гол: Кайседо, 78 (1:0).

«Ньюкасл» — «ПСВ» 3:0

Голы: Висса, 8 (1:0). Гордон, 30 (2:0). Барнс, 65 (3:0).

«Аталанта» — «Атлетик» 2:3

Голы: Скамакка, 16 (1:0). Гурусета, 58 (1:1). Серрано, 70 (1:2). Наварро, 74(1:3). Крстович, 88 (2:3).

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.