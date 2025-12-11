НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эксперт В команде — кризис? Чемпион мира объяснил, почему «Локомотив» настигла череда поражений

В команде — кризис? Чемпион мира объяснил, почему «Локомотив» настигла череда поражений

Ярославская команда трижды проиграла впервые за полтора года

2 декабря ярославский «Локомотив» потерпел третье подряд поражение в сезоне-2025/26. Команда Боба Хартли на домашнем льду в дополнительное время уступила питерскому СКА (3:4 ОТ). До этого железнодорожники потерпели поражение в гостевых встречах 26 ноября от московского «Динамо» (0:1) и 28 ноября от «Северстали» (0:2).

Несмотря на победу в игре против «Адмирала» (3:1) 6 декабря, стоит отметить, что в последний раз «Локомотив» имел серию из трех неудачных игр аж в финальной серии Кубка Гагарина-2024.

Можно ли считать серию из трех поражений кризисом в команде, корреспондент 76.RU Максим Цирулев узнал у трехкратного чемпионом мира по хоккею (2008, 2009, 2012) Алексея Терещенко.

Проблемы действительно есть?

Основной сложностью в команде железнодорожников эксперт назвал смену тренерского штаба.

— Ребята за четыре года привыкли и знали требования от и до. Как я понимаю, то и здесь требования другие. Ребята и играют немного по-другому. Все равно стараются. Отдыха маловато было. Сейчас длинный чемпионат, а у ярославцев уже второй финал подряд, поэтому и колбасит немного, — объяснил Алексей Терещенко.

На вопрос, поможет ли пауза в чемпионате преодолеть этот кризис, хоккеист ответил коротко: все зависит от работы тренеров.

— Всё зависит от тренерского штаба. Боб — опытный специалист. Конечно, нет у него помощника, соратника, с которым он работал, — Жака Клутье. Его, конечно, не хватает. Посмотрим, может быть, и Жак приедет, и усилит тренерский штаб «Локомотива». Много нюансов, а так, конечно должно пойти. Любой перерыв, отдых, дает пищу для размышлений. Тренерский штаб и обслуживающий персонал уже знают, что и как нужно делать. Вместе идет большая работа, и всё это идет на пользу и, надеюсь, что даст результат.

Команда играет нормально, но ошибки, которые происходят… Контратака — гол. Выходов очень много «два-в-один», «три-в-один». Мы ещё не знаем, какая там обстановка в коллективе. Это очень сильно влияет на игру команды. Какая атмосфера внутри коллектива, между тренерским штабом.

Алексей Терещенко

хоккеист

Что с дисциплиной

Многие эксперты называют одной из причин неудач «Локомотива» дисциплину. Команда на самом верху по штрафному времени среди клубов. Бытует мнение, что такое поведение хоккеистов на льду может являться следствием новой системы главного Хартли, однако, Алексей Терещенко опроверг это.

— Нет, я не думаю, что это следствие системы Хартли. Просто эмоции ребят и никуда от этого не деться. Они чемпионы, и по праву. Вести себя так и поддаваться эмоциям, наверное, не стоит, но как есть. С этим нужно бороться и справляться, — высказался хоккеист. — Хочу сказать, что игра в обороне не очень у Ярославля. Нападение ещё нормальное, но в обороне не очень играют. Много ошибок.

После недельной паузы на Кубок Первого канала «Локомотив» все оставшиеся матчи этого года проведет у себя дома. Сначала «Локомотив» примет одного из лидеров Запада — минское «Динамо», затем в гости к чемпиону заедет их бывший наставник со своим ЦСКА, а завершится неделя матчем с омским «Авангардом».

Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
ХК Локомотив Спорт
Комментарии
7
Гость
32 минуты
хотелось бы глянуть на статистику судейских ошибок в КХЛ в целом и в отношении Локомотива, которые признает потом главный судья КХЛ с удивительным опозданием, а то после проигрыша Локомотива Динамо Москва 26.11.2025, только ленивый не лягнул наших парней и тренеров, а сегодня пишут, что были три серьезные ошибки судей, результатом которых и была такая игра...Конечно надо забивать самим, но такие удаления ломают игру и не способствуют положительному имиджу КХЛ...а судьи в таких случаях подсудны? или их пожурили и ладно?
Гость
37 минут
Лёша пожил, Лёша знает... Я про Терещенко ))
Читать все комментарии
Гость
