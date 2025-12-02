Пас Хиддинку, депрессия и дружба со Слуцким: как парень из маленького городка стал лучшим бомбардиром РПЛ

Роман Адамов выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Романа Адамова многие помнят благодаря пасу Гусу Хиддинку на чемпионате Европы 2008 года. И игрок на самом деле был одним из лучших российских нападающих тех лет. Большую роль в становлении форварда сыграл Леонид Слуцкий, который на тот момент был никому не известным детским тренером. Наши коллеги из 161.RU рассказывают, как парень из Белой Калитвы Ростовской области проделал путь от игры в футбол во дворе до бронзовых медалей Евро-2008 и победы в чемпионате России. В футбол попал случайно Роман Адамов родился 21 июня 1982 года в Белой Калитве. Его родители не были связаны со спортом. Отец работал шофером, принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мать трудилась инженером в БТИ. В футбол Роман попал случайно. Однажды в школу пришел тренер Владимир Гаркавченко и пригласил Адамова в команду — он согласился. Уже после окончания карьеры нападающий признавался, что без этой встречи спортом заниматься, скорее всего, не стал бы. Так Адамов попал в ДЮСШ Белой Калитвы, а затем Красного Сулина. Параллельно с футболом он хотел заниматься тхэквондо, но совмещать два этих вида спорта не получилось. В драках нападающий участие принимал, но уличных. В 11 лет Адамов считался лучшим нападающим Ростовской области в своей возрастной группе. Как-то он с командой поехал в Волгоград, где произошла его судьбоносная встреча с Леонидом Слуцким. — Однажды в Волгограде участвовали в турнире по мини-футболу. Меня признали лучшим игроком команды. На матче присутствовал Гаркавченко, который к тому времени переехал в Волгоград. Он-то и сказал тренеру «Олимпии» Леониду Слуцкому, с которым раньше учился в институте: посмотри, мол, пацана. Но когда позвали в Волгоград, я ответил, что никуда не поеду. «А в футбол-то хочешь играть?» — спросил отец. «Хочу». — «Тогда собирай вещи и поехали». Слуцкому я понравился, и меня взяли в «Олимпию», — рассказывал Адамов «Спорт-Экспрессу». Так Роман оказался в новом для себя городе, где ему приходилось нелегко — он был далеко от дома, нужно было совмещать учебу в школе и тренировки в академии. Слуцкий это понимал и заступался за ребят в сложных ситуациях. Адамов вспоминал, что в школе к спортсменам учителя относились прохладно, считая, что они глупее остальных. Слуцкого это не устроило. Он пришел в школу и заявил, что его команда готова обыграть остальных учеников хоть в КВН — устроили соревнования, «Олимпия» победила. — В нашей комнате было еще семь человек. И если кто-то заболевал, Леонид Викторович забирал его к себе домой, чтобы не заразить остальных. У меня раз температура была под сорок, так мама Слуцкого, Людмила Николаевна, взяла отгул (она работала заведующей детским садом) и три дня сидела у моей постели. Меня это потрясло: неужели посторонний человек может так заботиться обо мне?! — вспоминал Адамов. «Олимпия» участвовала не только в российских соревнованиях, но и в международных турнирах. Однажды подопечные Слуцкого в Милане разгромили сверстников из «Интера» со счетом 3:0. Была у академии и своя профессиональная команда во Второй лиге — там в 17 лет Адамов и дебютировал в профессиональном футболе. Составленная из подающих надежды игроков команда неплохо смотрелась и шла в верхней части турнирной таблицы. Роман забил шесть голов в 17 матчах и привлек внимание донецкого «Шахтера». Возвращение на родину

В Донецке заиграть у форварда не получилось — сказалось отсутствие опыта. Сидеть на скамейке запасных он не хотел. В 2001 году Адамов вернулся в родную Ростовскую область, став игроком «Ростсельмаша». Главный тренер команды Анатолий Байдачный сразу же стал доверять молодому нападающему. В дебютном сезоне Адамов провел 21 матч и забил три гола. Но без минусов не обошлось. Как позже вспоминал сам Роман, избежать соблазнов большого города тогда ему не удалось. Он часто ходил в ночные клубы, не соблюдал режим. В 2002 году он сыграл за желто-синих всего восемь матчей и был в шаге от отчисления из команды. — Пару раз приходил на тренировки с перегаром. Самое жесткое было, когда мы с моим другом решили отметить конец сезона. Пошли, бухнули, влезли в драку — двое против пятерых. На следующее утро было лицо как у боксера — всё побитое, опухшее. Когда я приехал на базу, все были в шоке. Когда я понял, что с этим надо заканчивать? Когда за год сыграл всего восемь игр. Меня просто-напросто все забыли и могли легко выкинуть из команды. А дальше — неизвестность. Понял, что надо тормознуть, а то иду куда-то не туда. Тогда главным был Сергей Николаевич Балахнин. Он много беседовал со мной, давал вторые шансы. В один день я подошел к нему и сказал: «Даю слово, что в клубах меня больше не будет», — вспоминал Адамов те годы в интервью Sport24. Нападающий взялся за голову, что положительно сказалось на результатах. За полтора года в чемпионате России он забил восемь голов и неожиданно для многих ушел из «Ростова».

Грозненский «Терек», который только-только выиграл Кубок России, мечтал впервые в своей истории выйти в Премьер-лигу. Летом 2004 года команда усилилась Романом Адамовым. Полгода получились у нападающего насыщенными. В матче Кубка УЕФА против «Базеля» он дебютировал в еврокубках, а осенью стал победителем Первого дивизиона — тогда его «лучшей лигой мира» еще не называли. В 2005 году «Терек» дебютировал в РПЛ, но сделал это неудачно. Грозненцы набрали 14 очков и заняли последнее место. Для самого Адамова сезон получился неплохим. Нападающий забил семь голов и вошел в десятку в гонке бомбардиров. Лучший бомбардир чемпионата и бронза Евро

В Первый дивизион Адамов не вернулся и перешел в футбольный клуб «Москва», который тогда тренировал хорошо знакомый ему Леонид Слуцкий. Старое знакомство Роману, кстати, никак не помогало. Сначала он даже не проходил в состав столичной команды, но это не помешало в 2006-м забить восемь голов. Форвард на тренера обижался, но, когда выходил на поле, рвал и метал. — Серега Семак у меня однажды спросил: «Слушай, Адам, ты же человек Слуцкого?» — «Да». — «А че он тебя тогда так душит?!» И правда, душил. Выхожу — забиваю — меня сажают на скамейку. И так несколько раз подряд. Я злился, но сейчас понимаю, что на месте тренера делал бы тоже самое. Я был как цепной пес, — рассказывал Адамов. Когда выходил со скамейки, ненавидел Слуцкого. И на этой ненависти давал результат — мог за отведенные 15 минут два положить. Футбол — это тактика, шахматы. Но Слуцкий знал, что на последние минуты выйдет этот бешеный и сделает что‑то хорошее. Следующий сезон получился для нападающего прорывным. Роман забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Нападающий хорошо пользовался своими габаритами (его рост — 187 сантиметров) и часто поражал ворота соперников ударами головой. После этого об Адамове заговорили как об одном из лучших форвардов страны. Сборная России тогда как раз отобралась на чемпионат Европы. Роман был одним из кандидатов на попадание в заявку сборной на турнир в Швейцарии и Австрии. При этом конкуренция среди нападающих тогда была серьезной: Павлюченко, Погребняк, Кержаков, Сычев…

26 марта 2008 года Адамов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Румынии (0:3). А уже в мае Роман попал в заявку национальной команды на Евро. Погребняк, ставший тогда лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, турнир пропускал из-за травмы. Гус Хиддинк любил в экстренных случаях выпускать габаритных нападающих, чтобы играть через навесы. Поэтому он остановил свой выбор на Адамове, оставив за бортом Александра Кержакова, который в будущем станет лучшим бомбардиром в истории сборной. Футбольная общественность к такому решению тренера отнеслась скептически. Дальше произошла история, которая стала мемом российского футбола. На 70-й минуте первого матча группового этапа против сборной Испании при счете 0:2 Хиддинк выпустил на поле Адамова в пару к Павлюченко. В одном из эпизодов Адамов получил мяч в центре поля и отдал передачу на фланг, где никого не оказалось. Мяч попал к Гусу Хиддинку, а комментатор матча на Первом канале Виктор Гусев ехидно произнес: «Это что? Спасибо, Гус, за вызов в сборную?» Этот пас Адамова вспоминали до конца его карьеры.

«Я получил мяч и услышал голос Анюкова справа. Он раз пять крикнул мне: „Дай! Дай! Дай!“ Я посмотрел вперед — никого, поэтому и отдал на голос. А Анюк, оказывается, уже встал», — вспоминал этот эпизод Адамов в интервью «Чемпионату». Но был в этой игре и положительный эпизод. На 86-й минуте Адамов заработал угловой, после которого Павлюченко забил единственный гол сборной России в том матче — 1:4. Дальше рассказывать подробно ход турнира нет смысла — выход из группы, победа над Голландией в четвертьфинале и бронзовые медали. Адамов после матча с Испанией на поле не выходил. Сам Хиддинк после той игры похвалил Романа за старание. — С одной стороны, его выход на замену получился неудачным. Первым касанием он отдал хороший пас мне, но я не играю. Но, с другой стороны, своим старанием он во многом обеспечил тот угловой, после которого Широков отдал голевой пас, а Павлюченко забил. Так что он внес свой положительный вклад. Выход на замену в такой ситуации всегда сложен. Романа и Кержакова сложно сравнивать. Адамов — игрок, который отдает всего себя игре на команду. Он ошибается, но бьется. Кержаков провел несколько хороших матчей в отборочном цикле. Хет-трик Андорре, безусловно, важен. Третий гол Македонии — тоже. Но твой настоящий уровень выявляется в больших матчах, — говорил тогда Хиддинк «Спорт-Экспрессу». Казань вместо Германии

После чемпионата Европы Адамов мог уехать в немецкую Бундеслигу. Им интересовались «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Карлсруэ». После бронзового успеха многие российские игроки тогда отправились попробовать свои силы в европейских чемпионатах, но Адамов в их числе не оказался. — Честно — немного испугался. Другая страна, язык. Плюс у меня тогда родилась дочка — хотелось быть рядом с семьей. Поэтому на Германию так и не решился, — признавался Адамов Sport24. Вместо Германии Адамов летом 2008 года отправился в казанский «Рубин» Курбана Бердыева. За него тогда заплатили солидную сумму — 4,5 миллиона евро. За полгода Роман забил всего один гол, но сделал это в самый нужный момент. В чемпионском матче против «Сатурна» (2:1) нападающий забил гол и принял участие в результативной атаке. После той игры «Рубин» впервые в истории выиграл золотые медали чемпионата России. В сезоне-2009 Адамов не смог пробиться в основной состав «Рубина» и летом отправился в аренду в самарские «Крылья Советов» к Леониду Слуцкому. В 14 матчах в Самаре Адамов забил пять голов, но затем признал свой переход ошибкой. — Меня переклинило, психанул. Бесило, что хромала реализация — не мог забивать как раньше. Из-за этого начал думать, что «Рубин» — не мой клуб. Хотя сейчас понимаю, что показывал классный футбол, многое делал для команды. Но тогда это казалось недостаточным. Хотя Бердыев трижды успокаивал: «Рома, работай спокойно. Я всё вижу». Но в итоге на эмоциях решил уйти. Вернувшись назад, я бы никогда этого не сделал. Надо было перетерпеть. Возвращение в «Ростов» и депрессия в Чехии

В 2010 году Адамов вернулся в «Ростов» и стал капитаном команды. Нападающий надеялся вернуться на прежний уровень, и статистика была у него неплохая. В 2010 году он забил восемь мячей в РПЛ, а в сезоне-2011/2012 — 11. Ростовские болельщики требовали от команды много — результаты во второй половине турнирной таблицы их не устраивали. С трибун тогда можно было услышать много неприятного, в том числе и об Адамове. Роман иногда отвечал, защищая не только себя, но и партнеров по команде. В итоге произошел небольшой конфликт с болельщиками. Сезон-2012/2013 Роман начал неудачно, не забив ни одного гола в шести матчах. После этого Адамов взвесил все за и против и разорвал контракт с командой. Свободным агентом нападающий был недолго. Уже в сентябре он подписал контракт с «Викторией Пльзень». Форвардом интересовались пять клубов из России, но он решил попробовать свои силы в Чехии. К сожалению, раскрыть свой потенциал Адамову помешали травмы. Его команда стала чемпионом, но статистика не радовала: один гол в шести матчах. — Меня замучили травмы. Вышел на первую игру — порвался. Только восстановился — снова травма. Вроде начал набирать форму, даже забил пару-тройку мячей — и мне ломают ногу. После той травмы всё и покатилось вниз. Многие люди, которые видели, что моя карьера близится к закату, исчезли из моей жизни. А после того как закончил играть, отвалилось процентов 80 псевдодрузей. На самом деле, слава богу, рад, что перестал тратить время непонятно на кого, — признавался спортсмен. Адамов уже тогда подумывал завершить карьеру и записался на тренерские курсы. Во второй половине 2013 года нападающий поддерживал форму в чемпионате Ростовской области, где играл за команду «Таганрогской птицефабрики». В январе 2014 года Роман попробовал перезапустить профессиональную карьеру. Он подписал контракт с новосибирской «Сибирью» из ФНЛ. Там он забил всего один гол, а в феврале 2015-го объявил о завершении карьеры. По словам игрока, он реализовал свой потенциал на 80%. — Решение принял легко. Год я отдыхал, был на свободе — делай что хочешь, ешь что хочешь, никакого режима. А потом началась ломка. Организм перестал получать наркотик в виде эмоций и стресса. Плохо себя чувствовал — причем как морально, так и физически. На уровне солнечного сплетения постоянно жгло, я ходил весь в напряжении, ожидая, что вот-вот случится что-то плохое. Хотя всё было хорошо. То мое состояние было хуже, чем депрессия. В какой-то момент жена уговорила пойти к психологу, — вспоминал футболист. Рэп от Слуцкого на свадьбе В декабре 2015 года Адамов женился, видео его свадьбы в Батайске тогда обошло многие СМИ. Ничего плохого — на тот момент главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий станцевал и прочитал рэп.

Сейчас, когда Леонид Слуцкий и Артем Дзюба являются частыми гостями различных шоу, этим никого не удивишь. — Мы до сих пор общаемся и дружим со Слуцким, но формат общения у нас кардинально другой. В отношении Слуцкого я не могу себе позволить говорить те вещи, которые говорит Артем. Я очень хорошо отношусь к юмору, могу смеяться над собой. Но то, что происходит у них на шоу, — безобразие, — цитировал Адамова Sport24 в 2023 году. Роман Адамов также является крестным отцом сына Леонида Слуцкого. Курил всю карьеру Роман Адамов, когда был футболистом, редко давал интервью. В 2023 году он рассказал изданию Sport24, что курит с 17 лет. По его словам, когда Леонид Слуцкий в «Олимпии» узнал об этом, то начал его бить. — Натурально, без каких-то шуток. Я уже был крепенький, мог дать сдачи, но приходилось терпеть: бум — упал в кусты, поднялся — бум — снова в кусты. Сейчас не могу представить, чтобы тренер даже оскорбил ребенка — сразу соберется толпа, еще и посадят его. А тогда то, что делал Викторыч, было нормой. У нас никогда не было ненависти к Слуцкому из-за такого. Наоборот — только уважение. Меня сдал парень из нашей команды, который был постарше. По-другому узнать, что я курю, было невозможно: я очень хорошо это скрывал. Когда курил, держал сигарету между двумя веточками, чтобы пальцы не пахли. Волосы тоже на всякий случай поднимал. Еще брали у девчонок какие-то кремы, обмазывались ими, чтобы не воняло табаком. Адамов признался, что курил с первого и до последнего дня карьеры. По его словам, это не мешало ему играть в футбол. — 6–7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе. Я всегда задавался вопросом: может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я? Оказывается, может. Саво Милошевич! Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару, нас заселили в один номер. Видимо, Бекиевич (Курбан Бердыев. — Прим. ред.) хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды. За час я мог выкурить 3–4 сигареты, но с паузами. А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел. Остался в Ростове После завершения карьеры Адамов остался жить в Ростове. Он нередко признавался в любви к городу и говорил, что ему здесь живется комфортнее, чем в Москве. С 2017 по 2020 год Роман был директором академии ФК «Ростов». В 2021-м недолго поработал спортивным директором «Строгино», а затем ушел из футбола. По его словам, в него он может вернуться только для работы в детско-юношеском футболе.