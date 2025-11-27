«Арсенал» обыграл «Баварию» и вышел на первое место: итоги пятого тура Лиги чемпионов

26 ноября были сыграны последние девять матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел на первое место в турнирной таблице. В других встречах не обошлось без сенсаций.

Датчане к 73-й минуте вели 3:0. Казалось, что «Копенгаген» доведет дело до легкой победы, но в концовке матча «Кайрат» забил два гола. Были у казахстанцев шансы и спасти игру, но соперник выстоял.

«Монако» Александра Головина не смогло победить на Кипре — российский полузащитник отметился желтой карточкой. Главной звездой встречи стал бразильский защитник «Пафоса» Давид Луиз — бывший защитник «ПСЖ» и «Челси» не забивал в Лиге чемпионов восемь лет. 38-летний защитник стал вторым самым возрастным игроком, которому удалось отличиться в главном еврокубке.

Перед матчем обе команды одержали по четыре победы в четырех матчах. Во встрече лидеров сильнее оказался «Арсенал». Третий гол в ворота «Баварии» был забит после ошибки вратаря Мануэля Нойера, который неудачно сыграл на выходе. «Арсенал» после победы единолично возглавил турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов.

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил покер, но этого мадридцам не хватило, чтобы избежать нервной концовки. Греки могли сравнять счет, но подвела реализация.

Встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы подарила настоящую голевую феерию. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья оформил первый в карьере хет-трик. У «Тоттенхэма» дубль оформил французский нападающий Рандаль Коло Муани — права на него принадлежат «ПСЖ».

«Спортинг» — «Брюгге» 3:0

Голы: Кенда, 24 (1:0). Суарес, 31 (2:0). Тринкан, 70 (3:0)

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Матчи шестого тура пройдут 9 и 10 декабря.