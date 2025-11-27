«Арсенал» обыграл «Баварию» и вышел на первое место: итоги пятого тура Лиги чемпионов

26 ноября были сыграны последние девять матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел на первое место в турнирной таблице. В других встречах не обошлось без сенсаций.
«Копенгаген» — «Кайрат» 3:2
Голы: Дадасон, 26 (1:0). Ларссон, 59 — с пенальти (2:0). Роберт, 73 (3:0). Сатпаев, 81 (3:1). Байбек, 90 (3:2)
Датчане к 73-й минуте вели 3:0. Казалось, что «Копенгаген» доведет дело до легкой победы, но в концовке матча «Кайрат» забил два гола. Были у казахстанцев шансы и спасти игру, но соперник выстоял.
«Пафос» — «Монако» 2:2
Голы: Минамино, 5 (0:1). Давид Луиз, 18 (1:1). Балогун, 26 (1:2). Салису, 88 — в свои ворота (2:2)
«Монако» Александра Головина не смогло победить на Кипре — российский полузащитник отметился желтой карточкой. Главной звездой встречи стал бразильский защитник «Пафоса» Давид Луиз — бывший защитник «ПСЖ» и «Челси» не забивал в Лиге чемпионов восемь лет. 38-летний защитник стал вторым самым возрастным игроком, которому удалось отличиться в главном еврокубке.
«Арсенал» — «Бавария» 3:1
Голы: Тимбер, 22 (1:0). Карл, 32 (1:1). Мадуэке, 69 (2:1). Мартинелли, 77(3:1)
Перед матчем обе команды одержали по четыре победы в четырех матчах. Во встрече лидеров сильнее оказался «Арсенал». Третий гол в ворота «Баварии» был забит после ошибки вратаря Мануэля Нойера, который неудачно сыграл на выходе. «Арсенал» после победы единолично возглавил турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов.
«Айнтрахт» — «Аталанта» 0:3
Голы: Лукман, 60 (0:1). Эдерсон, 62 (0:2). Де Кетеларе, 65 (0:3)
«Ливерпуль» — ПСВ» 1:4
Голы: Перишич, 6 — с пенальти (0:1). Собослаи, 16 (1:1). Тил, 56 (1:2). Дриош, 73 (1:3). Дриош, 90+1 (1:4)
Главная сенсация дня. «Ливерпуль» на «Энфилде» неожиданно проиграл голландскому «ПСВ». Кресло под главным тренером англичан Арне Слотом начинает шататься.
«Атлетико» — «Интер» 2:1
Голы: Альварес, 9 (1:0). Зелиньски, 54 (1:1). Хименес, 90+3 (2:1)
«Олимпиакос» — «Реал» 3:4
Голы: Шикинью, 8 (1:0). Мбаппе, 22 (1:1). Мбаппе, 24 (1:2). Мбаппе, 29(1:3). Тареми, 52 (2:3). Мбаппе, 60 (2:4). Эль-Кааби, 81 (3:4)
Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил покер, но этого мадридцам не хватило, чтобы избежать нервной концовки. Греки могли сравнять счет, но подвела реализация.
«ПСЖ» — «Тоттенхэм» 5:3
Голы: Ришарлисон, 35 (0:1). Витинья, 45 (1:1). Коло Муани, 50 (1:2). Витинья, 53 (2:2). Руис, 59 (3:2). Пачо, 65 (4:2). Коло Муани, 72 (4:3). Витинья, 76 — с пенальти (5:3)
Встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы подарила настоящую голевую феерию. Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья оформил первый в карьере хет-трик. У «Тоттенхэма» дубль оформил французский нападающий Рандаль Коло Муани — права на него принадлежат «ПСЖ».
«Спортинг» — «Брюгге» 3:0
Голы: Кенда, 24 (1:0). Суарес, 31 (2:0). Тринкан, 70 (3:0)
Формат турнира
В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Матчи шестого тура пройдут 9 и 10 декабря.