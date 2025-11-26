НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Байеру»: результаты Лиги чемпионов

«Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Байеру»: результаты Лиги чемпионов

В матче аутсайдеров верх взял Моуринью

184
«Челси» забил «Барселоне» три безответных мяча | Источник: пресс-служба УЕФА

«Челси» забил «Барселоне» три безответных мяча

Источник:

пресс-служба УЕФА

25 ноября были сыграны девять матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче дня «Челси» в Лондоне разгромил «Барселону». Главной сенсацией стало поражение «Манчестер Сити» от леверкузенского «Байера».

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Галатасарай» — «Юнион» 0:1

Гол: Дэвид, 57 (0:1)

«Аякс» — «Бенфика» 0:2

Голы: Даль, 6 (0:1). Баррейру, 90 (0:2)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» 4:0

Голы: Гирасси, 45 (1:0). Гирасси, 54 (2:0). Адейеми, 59 (3:0). Свенссон, 90

«Буде-Глимт» — «Ювентус» 2:3

Голы: Бломберг, 27 (1:0). Опенда, 48 (1:1). Маккенни, 59 (1:2). Фет, 87 — с пенальти (2:2). Дэвид, 90+1 (2:3)

«Челси» — «Барселона» 3:0

Голы: Кунде, 27 — в свои ворота (1:0). Эстеван, 55 (2:0). Делап, 73 (3:0)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Марсель» — «Ньюкасл» 2:1

Голы: Барнс, 6 (0:1). Обамеянг, 46 (1:1). Обамеянг, 50 (2:1)

«Наполи» — «Карабах» 2:0

Голы: Мактоминай, 65 (1:0). Янкович, 72 — в свои ворота (2:0)

«Манчестер Сити» — «Байер» 0:2

Голы: Гримальдо, 23 (0:1). Шик, 54 (0:2)

Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Славия» — «Атлетик» 0:0

Остальные девять матчей четвертого тура состоятся 5 ноября.

Ренат Дайнутдинов
