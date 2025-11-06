«Барселона» и «Челси» неожиданно потеряли очки: итоги четвертого тура Лиги чемпионов

В Брюгге команды забили шесть голов Источник: пресс-служба УЕФА

5 ноября прошли заключительные матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Неожиданно для многих «Барселона» и «Челси» потеряли очки в матчах против «Брюгге» и «Карабаха».

«Пафос» — «Вильярреал» 1:0

Гол: Люккассен, 46 (1:0)

На Кипре произошла главная сенсация дня. Скромный «Пафос» обыграл испанский «Вильярреал» и одержал первую победу в турнире.

«Карабах» — «Челси» 2:2

Голы: Эстеван, 16 (0:1). Леандру Андраде, 29 (1:1). Янкович, 39 — с пенальти (2:1). Гарначо, 53 (2:2)

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска в Баку выпустил второй состав, но почти за это поплатился. После первого тайма «Карабах» вел 2:1. Во второй половине встречи «Челси» смог лишь сравнять счет (2:2). В концовке матча обе команды могли вырвать победу.

«Аякс» — «Галатасарай» 0:3

Голы: Осимхен, 59 (0:1). Осимхен, 66 — с пенальти (0:2). Осимхен, 78 — с пенальти (0:3)

«Бенфика» — «Байер» 0:1

Гол: Шик, 65 (0:1)

«Брюгге» — «Барселона» 3:3

Голы: Тресольди, 6 (1:0). Торрес, 8 (1:1). Боржеш, 17 (2:1). Ямаль, 61 (2:2). Боржеш, 63 (3:2). Тзолис, 77 — в свои ворота (3:3)

«Барселона» едва не залегла на дно в Брюгге. В добавленное время бельгийская команда забила четвертый гол, но его отменил судья, зафиксировав нарушение на вратаре Войцехе Щенсном.

«Интер» — «Кайрат» 2:1

Голы: Мартинес, 45 (1:0). Арад, 55 (1:1). Карлос Аугусту, 67 (2:1)

«Манчестер Сити» — «Боруссия» 4:1

Голы: Фоден, 22 (1:0). Холанн, 29 (2:0). Фоден, 57 (3:0). Антон, 72 (3:1). Шерки, 90+1 (4:1)

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил гол в ворота своей бывшей команды. Счет разгромный, но он не должен вводить в заблуждение. «Боруссия» в концовке матча заставила понервничать английских болельщиков.

«Марсель» — «Аталанта» 0:1

Гол: Самарджич, 90 (0:1)

«Ньюкасл» — «Атлетик» 2:0

Голы: Берн, 11 (1:0). Жоэлинтон, 49 (2:0)

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.