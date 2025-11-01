Забил самый быстрый гол в истории мирового футбола: рассказываем об уникальном спортсмене, купленном за три комбайна

Михаил Осинов работает тренером «Ростова» Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Полузащитник Михаил Осинов провел в «Ростове» восемь лет, став одной из легенд клуба, а сейчас он входит в тренерский штаб команды. По легенде, его купили у волгоградского «Ротора» за три комбайна.

При этом полузащитник вошел в историю мирового футбола как автор самого быстрого гола в истории. 161.RU рассказывает о карьере Михаила Осинова.

Мог играть в полуфинале Лиги чемпионов

Михаил родился 8 октября 1975 года в поселке Арти Свердловской области — сейчас в нем проживает около десяти тысяч человек. В интервью Осинов признавался, что рос на улице.

Его отец Святослав работал на заводе художником-оформителем. Однажды он даже изрисовал мотоцикл сына.

— В деревне на нем можно было ездить почти с детства. Я лихачил, врезался, пережил кучу аварий — бесшабашная была жизнь, — вспоминал Осинов в интервью «Матч ТВ».

Успевал Осинов не только лихачить, но и заниматься футболом. Когда ему было 13 лет, он стал нападающим турнира «Кожаный мяч». Сделал ли он хет-трик в финале — неизвестно. Его взяли в спортивный интернат в Екатеринбурге, но Михаилу там не понравилось — он сбежал.

— До дома было далековато, двести километров, но я сел в автобус и поехал — настолько хотелось домой. Деревенский парень — не готов был к городской жизни, — вспоминал Осинов.

Из родного Арти Осинову все же пришлось уехать в 16 лет. Во взрослом футболе Михаил дебютировал в 1993-м. Первыми его командами были «Горняк» (Качканар) и «Уралец» (Нижний Тагил). В 1996-м полузащитник попал в главную команду Свердловской области — «Уралмаш». С ней он успел даже поиграть в еврокубках — дошел до полуфинала Кубка Интертото, где играли с французским «Страсбуром», за который тогда играл Александр Мостовой.

В дебютном сезоне в чемпионате России Осинов провел 33 игры из 34-х. Личный успех 21-летнего полузащитника не превратился в командный — «Уралмаш» вылетел в Первую лигу. Через 12 лет полузащитник признавался, что за вылет команды ему было стыдно, так как она долгое время не могла вернуться в элиту.

Михаил немного поиграл в Первой лиге, а затем отправился покорять заграничные чемпионаты. На тот момент игрок молодежной сборной России мог оказаться в голландской «Роде» и даже провел за нее несколько товарищеских матчей. С ней он в итоге контракт не подписал и перешел в «Маккаби» из Тель-Авива. Там он поработал под руководством известного тренера Авраама Гранта — выводил в 2008-м «Челси» в финал Лиги чемпионов.

В Израиле Осинов провел девять матчей. В начале 1998 года он решил сменить обстановку. На руках у полузащитника были предложения от киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора». «Динамо» тогда считалась одной из сильнейших команд Европы и регулярно доходила до высоких стадий еврокубков. Главной звездой команды тогда был будущий обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко.

— После игры товарищеского матча с киевским «Динамо» — звонок в номер: «Миша, это Лобановский (главный тренер „Динамо“. — Прим. ред.)». Я подумал, шутка. Оказалось, правда он. Был бы рядом кто-то мудрый, подсказал бы, что такие шансы не упускают, но я посмотрел тренировки «Динамо» и испугался: Шевченко, Ребров, Гусин, Калитвинцев, Шовковский… На их фоне чувствовал себя сопляком. Потом-то мне говорили: раз Лобановский зовет сам, он будет вытягивать за волосы, как Мюнхгаузена, даже если у тебя что-то не получается, — вспоминал Осинов.

В итоге «Динамо» через год вышло в полуфинал Лиги чемпионов, где проиграло мюнхенской «Баварии».

На хорошем счету в те времена был и «Ротор», который совсем недавно становился вторым в чемпионате и обыгрывал «Манчестер Юнайтед». Выбор Осинова пал на Волгоград.

Купили за комбайны

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Осинов попал в «Ротор», когда у команды начался спад. В 1998-м волгоградцы финишировали четвертыми, а уже в следующих сезонах не попадали в десятку — с тех пор команда так и не вернулась на былые позиции.

В Волгограде полузащитник пересекся с молодыми Евгением Алдониным и Романом Павлюченко — в нулевые воспитанники «Ротора» стали игроками сборной России. Не обошлось у Осинова и без курьезов. В первый же день в городе Михаил подрался в парке.

— Гулял в наушниках, а на скамейке сидели два пьяных человека — мужчина и женщина. Услышал, в спину сказали: «Эй, ты, чудила». Я снял наушник: «Ты мне?» — «Да». Сцепились.

В трех сезонах за «Ротор» Осинов провел 73 матча и забил семь голов. В 2001-м полузащитник привлек внимание «Ростсельмаша». Вокруг трансфера Михаила ходит много легенд. По одной из них, трансфер Осинова обошелся ростовчанам в три комбайна.

— Оставался год контракта, но после сборов тренер «Ротора» Павел Гусев сказал: «Мишаня, ничего не могу поделать. Так сказал Горюнов (президент команды. — Прим. ред.)». У нас только что сын родился, а меня даже не спросили, хочу ли я уезжать. Жена плакала, но я ее успокоил: «Чего ревешь? Не в армию же меня забирают». А насчет комбайнов — ничего удивительного. Горюнов же агроном. У него свой совхоз. Говорят, защитника Сергея Нечая он тоже обменял в Ростов на комбайн.

Мог стать чемпионом РПЛ, а стал лучшим в Первой лиге

Источник: Gettyimages

В Ростове-на-Дону Осинов задержался на долгие восемь лет и стал капитаном команды, параллельно заслужив любовь болельщиков. Полюбился полузащитник им за бескомпромиссность на поле и открытость за его пределами.

В первом же сезоне Михаил спас «Ростсельмаш» от вылета в Первую лигу, забив важный гол в ворота «Анжи» в концовке сезона. В 2003-м Осинов мог выиграть Кубок России, но в финале «Ростов» проиграл московскому «Спартаку» (0:1).

В других сезонах «Ростов», как правило, боролся за выживание. Осинов был лидером команды, которая из года в год избегала печальной участи, но в 2007-м желто-синие все же покинули элиту, заняв последнее место в чемпионате России.

В том же году Осинов подписал контракт с казанским «Рубином», но в команду Курбана Бердыева не перешел. В 2008-м «Рубин» стал чемпионом страны.

— Порадовался за «Рубин» тогда от души. За то, что не только московские команды могут выигрывать чемпионат России. За Адамова — парень выбрался из Ростова, переехал в Казань и взял золото. Но, безусловно, в душе промелькнуло: если бы оказался в «Рубине», наверное, стал бы чемпионом России, а к этому должен стремиться любой футболист, — рассказывал Осинов в 2009-м.

В разное время ходили слухи, что Осинов может перейти в одну из столичных команд: «Динамо», «Спартак», «Локомотив». Несмотря на это, в 2008-м Михаил остался в «Ростове». Желто-синие уверенно победили в Первой лиге, а Осинова признали лучшим полузащитником и футболистом турнира.

Тогда же Осинов отметился в ростовском дерби против СКА — команды встретились в Первой лиге. После одного из матчей Осинов показал футболку с перечеркнутым конем. Такой поступок болельщики СКА не оценили.

— Я много раз общался с фанатами СКА после этого. Они мне объясняют: «Так нельзя. Мы ведь тебя уважали». «Слушайте, — отвечаю, — я вас обидеть ничем не хотел. Это дерби! Мы победили, эмоции кипят. Вы сами вспомните, что на трибунах творили!» — цитирует Осинова Sport 24.

В 2009-м Осинов стал терять место в составе, но продолжал приносить пользу команде: например, забил победный гол в ворота ЦСКА. По словам Осинова, по ходу сезона спортивный директор команды Александр Шикунов стал подозревать, что полузащитник «сдал» матч против «Кубани», — из-за этого Михаилу пришлось уйти из команды.

— При этом я помог «Ростову» уйти из зоны вылета, забив победный мяч Акинфееву в домашнем матче с ЦСКА. Но после игры с «Кубанью» меня на пару месяцев упрятали в запас, и только перед последним туром главный тренер Олег Долматов сказал: «Миш, я больше не буду слушать руководство. Забудем все обиды. Готовься к игре с „Амкаром“ — нам нужна хотя бы ничья». Пять дней я готовился, а накануне матча узнал, что не сыграю. Долматов постеснялся мне это объявлять, а второй тренер Францев сказал: «Ты же сам все понимаешь». Видимо, с «Амкаром» все порешали, и моя помощь не понадобилась.

Осинов провел за «Ростов» 259 матчей. За восемь лет полузащитник получал от болельщиков и клуба необычные подарки: от диска с голами до огромного плюшевого медведя на 30-летие.

Забил самый быстрый гол в истории футбола

В 2010-м Осинов вернулся в «Урал». В Екатеринбурге полузащитник провел один год, а затем вернулся доигрывать в Ростовскую область — в новочеркасский «МИТОС», игравший тогда во Второй лиге.

Любовь болельщиков Осинов получил в «Ростове», а вот в историю мирового футбола вошел в составе команды, которая сейчас прекратила существование.

В сентябре 2011 года в Новочеркасск на рядовой матч Второй лиги приехала «Олимпия» (Геленджик). 35-летний Михаил Осинов неожиданно для всех ударил по воротам из центра поля в самом начале матча и забил гол. На это ему понадобилось 2,56 секунды.

Видео гола показывали тогда спортивные СМИ всего мира, называя его самым быстрым в истории футбола. Гол Осинова собирались внести в Книгу рекордов Гиннесса, но этого так и не сделали: клуб не оплатил комиссию.

Источник: Первый канал

— Я тогда играл еще и за ветеранов на первенство города. Это не нравилось тренеру «МИТОСа» Михаилу Куприянову — боялся, что получу травму. Но перед матчем с «Олимпией» я все равно втихаря сыграл, а Куприянов узнал и очень сильно обиделся. Я спросил его: «Как могу отмазаться?» — «Забей быстрый гол, чтобы я был спокоен за результат». Перед стартовым свистком я сказал нападающим «Олимпии»: «У вас вратарь далеко вышел. Скажите, что я бить буду». — «Да ну, Мишань, ты чего». Прозвучал стартовый свисток, Куприянов отвернулся от поля, чтобы сесть на скамейку — и в это время я пробил с центра поля. 1:0. Подбежал к тренеру: «Владимирыч, извини, быстрее не мог», — рассказывал Осинов «Матч ТВ».

В 2018 году в Екатеринбурге во время матча чемпионата мира между Уругваем и Египтом диктор стадиона объявил, что воспитанник уральского футбола является автором самого быстрого гола в мире.

В 2012-м Осинов завершил профессиональную карьеру. В футбол он играл на любительском уровне в чемпионате Ростовской области — за ТПФ (Таганрогская птицефабрика) и «Новошахтинск» — там Осинов параллельно был директором спортивной школы.

Трансферная стоимость Михаила Осинова Источник: Transfermarkt

Осинов сначала вернулся в «Ростов» в качестве специалиста по работе с болельщиками, но бумажная работа ему не понравилось. Тренерскую карьеру Михаил начал в 2017-м, через два года вошел в тренерский штаб основной команды — работает там до сих пор.

С женой знаком с пяти лет

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

С будущей женой Осинов познакомился в Арти — знакомы они с пяти лет. В браке у них родилось двое детей — сын Михаил и дочь Арина.

Михаил Осинов-младший долгое время играл в молодежке «Ростова» и даже привлекался к основной команде. Последним клубом 24-летнего крайнего защитника был «Урал-2» — с лета 2025-го он свободный агент.