«Хоккей не балет»: как тренера с жалобами на крики и мат снова пустили к детям

Тренер петербургской детской команды «СКА — Серебряные львы» Игорь Журкин получил от Федерации хоккея России год условной дисквалификации и штраф 100 тысяч рублей за грубое обращение с воспитанниками. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как история с жалобами родителей, проверками и отказами в возбуждении дела закончилась возвращением тренера на лед.

Игорь Викторович Журкин — петербургский хоккейный тренер, воспитанник колпинского «Ижорца», в прошлом игрок СКА и ряда других команд. С 2009 года работает в системе «СКА — Серебряные львы», где тренировал несколько возрастов и участвовал в подготовке юных игроков Академии СКА. Имеет более 15 лет опыта работы в детско-юношеском хоккее Санкт-Петербурга.

Грубость на детских спортивных тренировках не редкость. Одни родители, которые уже прошли со своими выросшими детьми через это, вспоминают с содроганием и не всегда могут ответить себе на вопрос, а почему же они молчали и позволяли так обращаться со своим ребенком. Другие родители, наоборот, не видят в этом ничего вопиющего и считают, что только такими методами и закаляются души чемпионов. Без этого, мол, ничего путного не выйдет.

Каждая сторона в этом споре считает себя правой. А оппонентов — калечащими своих детей слабаками.

Как всё началось

Осенью 2023 года родители воспитанников команды «СКА — Серебряные львы» 2010 года рождения обратились с коллективной жалобой на своего тренера — Игоря Журкина. Обращения направили сразу в несколько инстанций: в прокуратуру Петроградского района, уполномоченному по правам ребенка, в комитет по физической культуре и спорту, в федерации хоккея России и Санкт-Петербурга, в Академию СКА и депутату Законодательного собрания Марине Макаровой.

В обращении родители заявляли о регулярных случаях агрессии со стороны тренера Игоря Журкина. По их словам, во время тренировок и игр он позволял себе физическое воздействие на детей, грубые высказывания, унижения и постоянное употребление нецензурной лексики.

Источник: материалы по делу тренера

После личного приема в прокуратуре Санкт-Петербурга заявление передали в Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ. Проверку поручили следователю Андрею Бадрызлову. По его постановлению от 14 ноября 2023 года был проведен осмотр материалов, в том числе видеозаписей и аудиофайлов с тренировок и собраний. В документах зафиксированы десятки фрагментов, где тренер использует нецензурную брань и грубо обращается с детьми. В некоторых эпизодах видно, как он хватает игроков за шею и толкает.

Проверка затянулась почти на два месяца. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Следователь Бадрызлов вынес постановление об отказе, но указал на признаки возможного преступления по статье 116 УК РФ «Побои» и передал материалы в УМВД по Выборгскому району для дальнейшей проверки.

Реакция клуба: собрание у Олега Зака

Когда о жалобе родителей стало известно в клубе, генеральный директор «СКА — Серебряных львов» Олег Зак провел собрание. Оно прошло 20 октября 2023 года. На встречу пришли родители, подписавшие обращение, и те, кто поддерживал тренера. Сам Журкин на собрание не явился.

По словам участников, разговор быстро перешел из обсуждения в допрос. Зак требовал объяснить, почему родители решили обратиться в прокуратуру, пытался поймать их на неточностях, задавал провокационные вопросы. Некоторые из пришедших поддерживали Журкина и открыто нападали на заявителей. Несколько родителей заявили, что «хоккей не балет» и что «строгость и крики — часть мужского воспитания». Один из них прямо сказал, что физическое воздействие на ребенка «нормально, если это помогает стать чемпионом».

Собрание закончилось без решений. Формально Журкин был отстранен, но через два-три дня снова вышел на лед. Руководство клуба не объяснило, почему тренера вернули к работе, хотя материалы проверки уже находились в Следственном комитете.

Позже родители сообщили, что после собрания директор клуба начал собирать информацию о семьях, подписавших обращение, — вплоть до данных о судимостях и административных делах. Эти сведения затем использовались в возражениях клуба на заседаниях Дисциплинарного комитета Федерации хоккея России.

Следствие и прокуратура: цепочка отказов

После осеннего собрания проверка продолжалась в Следственном комитете. В декабре 2023 года следователь Бадрызлов вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но при этом признал наличие признаков возможного преступления — побоев. Материалы передали в УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

Полиция зарегистрировала материал, но проверка снова завершилась отказом. 8 апреля 2024 года прокуратура отменила это решение и вернула материалы для дополнительной проверки.

К этому моменту родители добивались реакции органов уже более полугода. Следственный комитет и УМВД неоднократно выносили постановления об отказе, которые прокуратура отменяла в порядке надзора. Каждое новое решение лишь повторяло предыдущее: «Не установлено достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления».

Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга провела собственную проверку деятельности школы и установила, что учреждение ведет тренировочную работу без лицензии на образовательную деятельность. Однако этот факт не повлиял ни на статус школы, ни на допуск тренеров к детям.

Родители так и не получили официальных ответов по результатам ни одной из проверок. О том, что очередной отказ в возбуждении дела вынесен, они узнали только от представителей Дисциплинарного комитета Федерации хоккея России.

Позиции сторон

Когда дисциплинарная проверка подошла к концу, стороны заняли разные позиции. Каждый объяснял происходящее по-своему.

Олег Зак, генеральный директор клуба и главный тренер, присутствовал на заседании Дисциплинарного комитета ФХР. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что не считает Журкина опасным человеком.

«Я считаю, что он достаточно хороший тренер. Бывают срывы, но не такие, как написано. Проскакивает ненормативная лексика, согласен, но без рукоприкладства. Мы работали с ним раньше, и я могу сказать, что все эти обвинения надуманные», — отметил руководитель.

Зак подчеркивает, что следственные органы не нашли состава преступления и что клуб не видит оснований запрещать Журкину работать. По его словам, детские тренеры высокого уровня в Петербурге и так в дефиците.

Игорь Журкин от комментариев отказался. На звонок он ответил коротко: «Есть официальные документы, я на них основываюсь».

Родители воспитанников, напротив, утверждают, что расследование велось формально и под давлением клуба. После собрания с Заком многие почувствовали, что их пытаются выставить виновными.

По словам родителей, Журкин не пытался выйти на контакт или объясниться, тогда как им самим пришлось оправдываться за свое обращение.

Часть родителей, напротив, продолжает поддерживать тренера. Они называют жалобы «кампанией против сильного специалиста» и уверены, что «в хоккее без жесткости нельзя». Конфликт, который начался внутри команды, к моменту решения ФХР разделил не только родителей, но и самих детей.

Решение ФХР: штраф и условная дисквалификация

30 сентября 2025 года Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России вынес решение по делу Игоря Журкина. Заседание проходило в онлайн-формате. В нём участвовали сам тренер, представители клуба Олег Зак и Юлия Алексеенко. Родителей, подавших жалобу, на заседании не было. В решении указано, что они были извещены надлежащим образом, однако, по словам родителей, уведомление пришло уже после заседания.

Комитет признал, что в действиях Журкина были признаки физического и психологического давления на воспитанников. В отношении тренера применили две меры: штраф 100 тысяч рублей и годичную условную дисквалификацию с таким же испытательным сроком.

По дисциплинарному регламенту ФХР такое наказание не запрещает тренеру работать с детьми. Оно лишь фиксирует предупреждение: любое повторное обращение или инцидент приведут к пересмотру решения и к полной дисквалификации. Секретарь Дисциплинарного комитета ФХР Екатерина Тельнова от комментариев отказалась.

Условная мера вступила в силу сразу после заседания. На практике это означает, что Игорь Журкин остается действующим тренером, а федерация считает инцидент исчерпанным. Но родителей такой результат не устроил.

После решения: возвращение на лед

В начале октября 2025 года в команде «СКА — Серебряные львы» произошла очередная перестановка. Тренер Алексей Кознев, работавший с командой 2010 года рождения, был отстранен. Официально из-за неудовлетворительных результатов. На его место вновь вернулся Игорь Журкин — всего через две недели после решения Федерации хоккея России о его условной дисквалификации.

Родителям о смене тренера сообщили постфактум. Их мнения никто не спрашивал. В команде по-прежнему занимаются дети, чьи семьи подписывали коллективное обращение два года назад. Для них возвращение Журкина стало неприятной неожиданностью и сигналом, что вся история с проверками и слушаниями не имела последствий.

Журкин продолжает тренировать команду. Его условная дисквалификация действует, но на практике это не ограничивает его участие в работе с детьми. Проверки закончены, следствие закрыто, а решение ФХР — единственный документ, подтверждающий, что история вообще имела место. История с Журкиным — часть более широкой проблемы, когда в спорте всё чаще обсуждают границы допустимой строгости и методы, которыми тренеры добиваются дисциплины и результата.

Цель оправдывает средства?

Родители ребят из других крупных и успешных детских хоккейных школ в описанной истории не видят вообще ничего выдающегося: так везде и это норма. Главный вопрос — выносить ли этот сор из избы или сметать под коврик, ведя борьбу самостоятельно.

«Мы с родителями выгнали со сборов вратарского тренера. И нас поддержал наш основной тренер, потому что тот в целях наказания и воздействия на хоккеистов применял удушающие приемы. То есть хватал их сзади и начинал как будто душить. В итоге один мальчик реально испугался. Из-за этого мы подняли скандал, и он с позором был изгнан со сборов, а потом еще и из команды, — вспоминает мать ребенка, который долгие годы ходил в конкурирующую с „Серебряными львами“ команду. — До этого момента мы, конечно же, закрывали глаза на то, что он агрессию проявлял на словах. То есть мат в то время вообще считалось что-то, просто сопровождающее каждую тренировку».

В 2021 году Федерация хоккея России пожизненно отстранила от профессии 58-летнего тренера СШОР № 1 Московского района Петербурга Валерия Овчинникова. На сборах в сочинском центре «Сириус» он несколько раз пнул игрока 2006 года рождения во время теоретического занятия. После появления видео тренера уволили, а ФХР запретила ему любую деятельность, связанную с хоккеем.

В декабре 2023 года в Архангельской области суд приговорил 38-летнего наставника детской команды к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно за систематические побои воспитанников. В октябре 2025-го московская академия «Спартак» уволила тренера Георгия Мишичева после того, как в Сети появилось видео, где он бьет шестилетнего хоккеиста клюшкой по шлему во время тренировки. Похожие случаи происходят и за пределами России: весной 2024 года в Канаде тренер детской команды предстал перед судом после жалобы родителей — по версии следствия, он перевернул ребенка вверх ногами и опустил в мусорный контейнер.

Но не всегда родители подают жалобы. Иногда последствия жестких методов проявляются лишь спустя годы, когда спортсмены уже завершили карьеру. Так, в 2017 году польский режиссер Марта Прус сняла документальный фильм «За пределом» о пути Маргариты Мамун к олимпийскому золоту 2016 года. В кадре глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер резко отчитывает спортсменку за ошибки и требует абсолютного послушания.

Спустя годы сама Мамун призналась, что подобные методы оставили психологический след: «Это, безусловно, оставило след. Понятно, что олимпийская медаль всё сглаживает… Но это как с абьюзивными родителями: ты любишь их и благодарен, но не можешь забыть».