«Реал» сыграет с «Ювентусом», «Арсенал» встретится с «Атлетико»: расписание третьего тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается после паузы на матчи сборных. 22 и 23 октября состоятся матчи третьего тура общего этапа турнира. Публикуем расписание игр и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание третьего тура

21 октября

«Кайрат» — «Пафос» (19:45).

Казахстанский «Кайрат» в стартовых турах потерпел два поражения. Следующим соперником команды из Алма-Аты станет другой дебютант турнира — кипрский «Пафос».

«Барселона» — «Олимпиакос» (19:45);

«ПСВ» — «Наполи» (22:00);

«Арсенал» — «Атлетико» (22:00).

В Лондоне встретятся лидер чемпионата Англии «Арсенал» и набравший в последнее время ход мадридский «Атлетико». Тренерское противостояние Микеля Артеты и Диего Симеоне обещает быть жарким.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» (22:00);

«Вильярреал» — «Манчестер Сити» (22:00);

«Юнион» — «Интер» (22:00);

«Байер» — «ПСЖ» (22:00).

Еще в прошлом сезоне это противостояние могло бы считаться одним из центральных в туре, но летом «Байер» покинул главный тренер Хаби Алонсо и целый ряд лидеров — от Флориана Виртца до Пьеро Инкапье.

В этом противостоянии парижане выглядят явными фаворитами.

«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд (22:00).

22 октября

«Атлетик» Бильбао — «Карабах» (19:45).

«Карабах» — главная сенсация первых туров Лиги чемпионов. Команда из Азербайджана имеет максимальное количество очков, обыграв «Бенфику» и «Копенгаген». У «Атлетика» противоположная ситуация. Команда из Бильбао обладает хорошим составом, но старт не задался — ноль очков.

В Бильбао команда из Басконии постарается прервать серию «Карабаха» и одержать первую победу.

«Галатасарай» — «Буде-Глимт» (19:45);

«Монако» — «Тоттенхэм» (22:00);

«Спортинг» — «Марсель» (22:00);

«Аталанта» — «Славия» Прага (22:00);

«Айнтрахт» — «Ливерпуль» (22:00).

«Ливерпуль» переживает непростые времена. Команда Арне Слота потерпела четыре поражения подряд — такого не было давно. Не помогают пока и летние многомиллионные трансферы.

Прервать серию из неудач мерсисайдцы постараются во Франкфурте. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике сыграет против своей бывшей команды.

«Реал» — «Ювентус» (22:00).

В 2017-м соперники играли в Лиге чемпионов, а уже через год встретились в полуфинале турнира. Оба раза победу праздновал «Реал». Второе противостояние запомнилось болельщикам камбэком туринцев и удалением легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона. После игры он сказал, что у судьи Оливера «мусорный бак вместо сердца».

Сейчас «Ювентус» далек от той формы — команде не хватает стабильности. Туринцы в первых двух турах дважды сыграли в результативную ничью — с «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2). «Реал» с трудом обыграл «Марсель» (2:1) и катком прошелся по «Кайрату» (5:0).

«Челси» — «Аякс» (22:00);

«Бавария» — «Брюгге» (22:00).

Гонка бомбардиров

1. Киллиан Мбаппе («Реал») — пять голов.

2. Харри Кейн («Бавария») — четыре гола.

3. Энтони Гордон («Ньюкасл») — три гола.

4. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — три гола.

