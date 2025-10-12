После Бухенвальда весил 29 кг, а через семь лет выиграл Олимпиаду: история легендарного тяжелоатлета

В 1952 году Удодов выиграл Олимпийские игры Источник: Wikipedia.org

Биография Ивана Удодова, кажется, достойна экранизации. Во время войны он попал в концлагерь Бухенвальд, где едва не умер. Чтобы восстановить здоровье, он начал заниматься спортом и стал первым советским тяжелоатлетом, выигравшим Олимпийские игры. Наши коллеги из 161.RU рассказывают его историю.

Чуть не умер в концлагере

Иван Удодов родился 20 мая 1924 года в поселке Глубокий. Довоенная биография будущего чемпиона окутана тайной. По одной версии, 1941-й он встретил в детском доме, по другой — его отец ушел на фронт, а когда началась война, он был с матерью на родине.

В 1941 году немцы оккупировали поселок. 17-летний парень крепкого телосложения приглянулся немцам, и его угнали на работы в Германию. Удодов сначала работал на авиазаводе. Условия там были очень суровыми, Иван попытался бежать, но неудачно. За это его отправили в Бухенвальд, один из крупнейших концентрационных лагерей.

Там он пробыл долгие два года. Узников Бухенвальда морили голодом, так что можно сказать, что Иван выжил чудом. В апреле 1945-го лагерь освободили американские войска. К тому моменту 20-летний Удодов весил всего 29 килограммов, ходить сам уже почти не мог — его вынесли на руках.

Здоровье Иван поправлял в санаториях, но на поправку никак не шел. Тогда врачи ему рекомендовали заняться спортом. Выбор Удодова пал на тяжелую атлетику. Днем он подрабатывал шофером, а вечерами поднимал гири и штангу.

Занимался Удодов в спортивном зале «Динамо». Там он встретил тренера Марка Баева — после этого жизнь Ивана изменилась. Удодов не только поправил свое здоровье, но и стал показывать хорошие результаты. В 1948 году на Спартакиаде Юга России в Махачкале он занял второе место, так начался его путь к олимпийскому золоту.

Иван совершенствовал свою технику — это положительно сказывалось на его результатах. В 1951-м он впервые в троеборье поднял вес более 300 килограммов и стал чемпионом СССР. Результат ростовчанина не мог пройти мимо тренеров сборной СССР. Николай Лучкин стал готовить Удодова к поездке на Олимпиаду.

Момент триумфа

Иван Удодов на Олимпиаде в Хельсинки Источник: Getti Images

Летние Олимпийские игры 1952 года проходили в Хельсинки. Турнир стал дебютным для советских спортсменов, до этого участие в Олимпиадах они не принимали. Но соревнования были особенным не только поэтому. Многие представители СССР прошли войну, поэтому соревнования в Хельсинки в СМИ часто называют Олимпиадой фронтовиков.

Иван Удодов выступал в наилегчайшем весе. Его основными соперниками были представители США и Ирана, которые тогда считались сильнейшими на международной арене. При этом настоящую силу Удодова соперники понять не могли из-за отсутствия спортсменов СССР на международных стартах.

Основным соперником Ивана стал иранец Махмуд Намджу, который к тому моменту выиграл три подряд чемпионата мира. При этом симпатии международной прессы были на стороне советского спортсмена. Еще семь лет назад он был на грани жизни и смерти, а теперь боролся за победу на Олимпиаде.

Иранский тяжелоатлет Махмуд Намджу Источник: Wikipedia.org

В жиме Удодов поднял 90 килограммов, в рывке — повторил мировой рекорд в 97,5 килограмма и обошел соперника. В толчке Ивану покорился вес 127,5. Суммарно набрал Удодов 315 килограммов и установил мировой рекорд. Намджу вышел на помост после Ивана. Перед своей попыткой он долго читал молитву, настраивался, но поднять вес не смог.

Победа Удодова настолько впечатлила судью соревнований, что он бросился обнимать того. Иван вписал свое имя в историю советского спорта, став первым советским чемпионом в тяжелой атлетике.

После Олимпиады победная поступь Удодова продолжилась. Через год на соревнованиях в Стокгольме он стал чемпионом Европы и мира. В 1954 и 1955 годах на турнирах в Вене и Мюнхене Удодов стал вторым.

На Олимпиаду в Мельбурне Удодов не поехал. В 1956-м он выиграл титул чемпиона Спартакиады народов СССР и очередное золото чемпионата Союза. Также на его счету три мировых рекорда и семь рекордов СССР.

На этом карьера Ивана, можно сказать, подошла к концу. В те времена 32-летний спортсмен уже считался «стариком». Восстанавливать атлетов, как сейчас, тогда не умели. Да и два года в Бухенвальде для Удодова не прошли бесследно.

— Удодов очень своеобразный был спортсмен. Он никогда не мог четко сформулировать не только другим, но даже себе, как достигает больших результатов. Это тот редкий случай в спорте, когда у спортсмена почти отсутствует рассудочность, и он всё делает интуитивно. У Удодова был совершенно особый дар, какой-то внутренний барометр, который безошибочно подсказывал ему, что можно и чего нельзя делать на тренировках и соревнованиях. Он никогда его не подводил, — цитирует «Матч ТВ» советского штангиста и тренера Якова Куценко.

После завершения карьеры Иван тренировал детей и работал мясником на ростовском рынке. Его сын Анатолий пошел по стопам отца и стал тяжелоатлетом — он даже стал мастером спорта.

В 2013 году память Удодова увековечили на ростовском «Проспекте звезд». Также в Ростовской области проводится турнир имени Ивана Удодова по тяжелой атлетике.