«Реал» разгромил «Кайрат», «Ливерпуль» проиграл в Стамбуле: результаты Лиги чемпионов

30 октября были сыграны девять матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» в Алматы разгромил «Кайрат», а «Ливерпуль» в Стамбуле неожиданно проиграл «Галатасараю».

«Кайрат» — «Реал» 0:5

Голы: Мбаппе, 25 — с пенальти (0:1). Мбаппе, 52 (0:2). Мбаппе, 74 (0:3). Камавинга, 83 (0:4). Д иас, 90+3 (0:5).

Поддержка родных трибун не помогла «Кайрату». После первого тайма в Алматы казалось, что разгрома не будет, но во второй половине встречи «Реал» забил четыре гола. Итог — победа мадридцев со счетом 5:0, Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

«Аталанта» — «Брюгге» 2:1

Голы: Тзолис, 38 (0:1). Самарджич, 74 — с пенальти (1:1). Пашалич, 87(2:1).



«Атлетико» — «Айнтрахт» 5:1

Голы: Распадори, 4 (1:0). Ле Норман, 33 (2:0). Гризманн, 45+1 (3:0). Буркардт, 57 (3:1). Симеоне, 70 (4:1). Альварес, 82 — с пенальти (5:1).



«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» 2:2

Голы: Хауге, 53 (1:0). Хауге, 66 (2:0). ван де Вен, 68 (2:1). Гундерсен, 89 — в свои ворота (2:2).

Это был первый матч в истории Лиги чемпионов, который проходил за Полярным кругом. Хозяева поля близки, чтобы сотворить сенсацию, но английский «Тоттенхэм» смог отыграться с 0:2 и вырвать ничью.



«Галатасарай» — «Ливерпуль» 1:0

Голы: Осимхен, 16 — с пенальти (1:0).

«Ливерпуль» летом установил трансферный рекорд по суммарным тратам, но пока у команды Арне Слота найти свою игру не получается. В Стамбуле она ничего не смогла противопоставить «Галатасараю», который победил благодаря точному удару с пенальти Виктора Осимхена и поддержке болельщиков — 1:0.

«Интер» — «Славия» 3:0

Голы: Мартинес, 30 (1:0). Дюмфрис, 34 (2:0). Мартинес, 65 (3:0).



«Марсель» — «Аякс»

Голы: Пайшан , 6 (1:0). Пайшан, 12 (2:0). Гринвуд, 26 (3:0). Обамеянг, 52 (4:0).



«Пафос» — «Бавария» 1:5

Голы: Кейн, 15 (0:1). Рафаэл Геррейру, 20 (0:2). Джексон, 31 (0:3). Кейн, 34 (0:4). Оршич, 45 (1:4). Олисе, 68 (1:5).



«Челси» — «Бенфика» 1:0

Гол: Риос, 18 — в свои ворота (1:0).

Жозе Моуринью приехал в гости к бывшей команде. Португальца тепло встретили на «Стэмфорд Бридж», но дарить очки «Челси» ему не собирался. Судьбу матча решил автогол защитника «Бенфики» Ричарда Риоса в первом тайме. Этого хватило «Челси», чтобы одержать минимальную победу в стиле Моуринью — 1:0.