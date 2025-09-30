Алматы сходит с ума, Моуринью вернется в Лондон: расписание второго тура Лиги чемпионов

Футболисты «Реала» провели тренировку в Алматы Источник: Пресс-служба УЕФА

Лига чемпионов набирает обороты — 30 сентября и 1 октября состоятся матчи второго тура общего этапа турнира. 161.RU публикует расписание игр и рассказывает о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9 по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25 по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание второго тура

30 сентября

«Кайрат» — «Реал» (19:45)

Так в Казахстане встречали футболистов «Реала» Источник: Пресс-служба УЕФА

Алма-Аты впервые принимает матч Лиги чемпионов. Ажиотаж на матч против мадридского «Реала» в Казахстане сумасшедший. Билеты были раскуплены почти моментально — в онлайн-очереди стояло около 250 тысяч человек.

У перекупщиков цены достигают 350 тысяч рублей. В интернете есть даже объявления, где несколько билетов предлагают обменять на однокомнатную квартиру. Можно встретить места и за 35 тысяч рублей, но они с ограниченной видимостью — в лучшем случае видно определенный участок поля.

«Реал» — безоговорочный фаворит встречи. Против команды из Мадрида говорит только долгий перелет — он занял около семи часов, за самолетом команды на популярном авиационном сервисе следило 5000 человек.

«Кайрат» будут гнать вперед 24 тысячи болельщиков — с их поддержкой команда из Казахстана может сотворить футбольное чудо.

«Аталанта» — «Брюгге» (19:45)

«Атлетико» — «Айнтрахт» (22:00)

«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФА

Первый матч в истории Лиги чемпионов, который пройдет за полярным кругом. Эти команды в прошлом сезоне встречались в полуфинале Лиги Европы. Тогда сильнее оказался «Тоттенхэм». Остановить англичан попробует российский вратарь Никита Хайкин.

— Иногда это кажется нереальным, нам нужно напоминать себе, как мы должны быть благодарны и насколько это особенное событие. Семь лет назад это было невообразимо, а сейчас мы здесь, на нашей первой домашней игре [общего этапа]. Это особенное событие — принести Лигу чемпионов в северную часть Норвегии, — признался вратарь перед матчем.

«Челси» — «Бенфика» (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФА

Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», в Лондоне сыграет против своей бывшей команды. С «Челси» португалец выиграл три чемпионата Англии.

— Когда я ушел из «Порту», мой первый еврокубковый матч в качестве тренера «Челси» был как раз против «Порту». Во время работы в «Интере» я миллион раз встречался с «Барселоной» [где раньше был ассистентом]. В роли тренера «Фенербахче» я играл против «Манчестер Юнайтед», против «Бенфики».

«Стэмфорд Бридж» — стадион, где я выиграл три титула чемпиона Англии; там я написал историю с «Челси». «Челси» принадлежит моей истории, я принадлежу истории «Челси». Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить. До матча я понимаю, где нахожусь, после матча понимаю, где нахожусь; а во время игры я могу забыть всё и просто бороться за победу, — сказал Моуринью перед матчем.



«Галатасарай» — «Ливерпуль» (22:00)

«Интер» — «Славия» (22:00)

«Марсель» — «Аякс» (22:00)

«Пафос» — «Бавария» (22:00)

1 октября

«Карабах» — «Копенгаген» (19:45)

«Юнион» — «Ньюкасл» (19:45)

«Арсенал» — «Олимпиакос» (22:00)

«Барселона» — ПСЖ (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФА

Центральный матч тура состоится в Каталонии — «Барселона» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Перед матчем обе команды настигла настоящая эпидемия травм. Различные повреждения получили 14 футболистов.

В прошлом сезоне команды могли встретиться в финале, но тогда «Барселона» в полуфинале неожиданно уступила миланскому «Интеру». О силе команд говорит тот факт, что в шестерке сильнейших футболистов прошлого сезона — пять из этих команд: Усман Дембеле, Витинья и Ашраф Хакими представляют ПСЖ, Ламин Ямаль и Разинья — «Барселону».



«Байер» — ПСВ (22:00)

«Боруссия» Д — «Атлетик» (22:00)

«Монако» — «Манчестер Сити» (22:00)

«Наполи» — «Спортинг» (22:00)

«Вильярреал» — «Ювентус» (22:00)

Где смотреть