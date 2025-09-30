НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

сев.

 770мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Пожар в десятиэтажке
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Ярославский бренд покорил Россию
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Прервется телевещание. Когда
Скончалась пострадавшая в пожаре
Афиша концертов
Спорт Алматы сходит с ума, Моуринью вернется в Лондон: расписание второго тура Лиги чемпионов

Алматы сходит с ума, Моуринью вернется в Лондон: расписание второго тура Лиги чемпионов

В центральном матче «Барселона» примет действующего победителя турнира

219
Футболисты «Реала» провели тренировку в Алматы | Источник: Пресс-служба УЕФА Футболисты «Реала» провели тренировку в Алматы | Источник: Пресс-служба УЕФА

Футболисты «Реала» провели тренировку в Алматы

Источник:

Пресс-служба УЕФА

Лига чемпионов набирает обороты — 30 сентября и 1 октября состоятся матчи второго тура общего этапа турнира. 161.RU публикует расписание игр и рассказывает о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разные.

Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9 по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25 по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание второго тура

30 сентября

«Кайрат» — «Реал» (19:45)

Так в Казахстане встречали футболистов «Реала» | Источник: Пресс-служба УЕФА Так в Казахстане встречали футболистов «Реала» | Источник: Пресс-служба УЕФА

Так в Казахстане встречали футболистов «Реала»

Источник:

Пресс-служба УЕФА

Алма-Аты впервые принимает матч Лиги чемпионов. Ажиотаж на матч против мадридского «Реала» в Казахстане сумасшедший. Билеты были раскуплены почти моментально — в онлайн-очереди стояло около 250 тысяч человек.

У перекупщиков цены достигают 350 тысяч рублей. В интернете есть даже объявления, где несколько билетов предлагают обменять на однокомнатную квартиру. Можно встретить места и за 35 тысяч рублей, но они с ограниченной видимостью — в лучшем случае видно определенный участок поля.

«Реал» — безоговорочный фаворит встречи. Против команды из Мадрида говорит только долгий перелет — он занял около семи часов, за самолетом команды на популярном авиационном сервисе следило 5000 человек.

«Кайрат» будут гнать вперед 24 тысячи болельщиков — с их поддержкой команда из Казахстана может сотворить футбольное чудо.

«Аталанта» — «Брюгге» (19:45)
«Атлетико» — «Айнтрахт» (22:00)
«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФАИсточник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

Первый матч в истории Лиги чемпионов, который пройдет за полярным кругом. Эти команды в прошлом сезоне встречались в полуфинале Лиги Европы. Тогда сильнее оказался «Тоттенхэм». Остановить англичан попробует российский вратарь Никита Хайкин.

— Иногда это кажется нереальным, нам нужно напоминать себе, как мы должны быть благодарны и насколько это особенное событие. Семь лет назад это было невообразимо, а сейчас мы здесь, на нашей первой домашней игре [общего этапа]. Это особенное событие — принести Лигу чемпионов в северную часть Норвегии, — признался вратарь перед матчем.

«Челси» — «Бенфика» (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФА Источник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», в Лондоне сыграет против своей бывшей команды. С «Челси» португалец выиграл три чемпионата Англии.

— Когда я ушел из «Порту», мой первый еврокубковый матч в качестве тренера «Челси» был как раз против «Порту». Во время работы в «Интере» я миллион раз встречался с «Барселоной» [где раньше был ассистентом]. В роли тренера «Фенербахче» я играл против «Манчестер Юнайтед», против «Бенфики».

«Стэмфорд Бридж» — стадион, где я выиграл три титула чемпиона Англии; там я написал историю с «Челси». «Челси» принадлежит моей истории, я принадлежу истории «Челси». Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить. До матча я понимаю, где нахожусь, после матча понимаю, где нахожусь; а во время игры я могу забыть всё и просто бороться за победу, — сказал Моуринью перед матчем.

«Галатасарай» — «Ливерпуль» (22:00)
«Интер» — «Славия» (22:00)
«Марсель» — «Аякс» (22:00)
«Пафос» — «Бавария» (22:00)

1 октября

«Карабах» — «Копенгаген» (19:45)
«Юнион» — «Ньюкасл» (19:45)
«Арсенал» — «Олимпиакос» (22:00)
«Барселона» — ПСЖ (22:00)

Источник: Пресс-служба УЕФА Источник: Пресс-служба УЕФА
Источник:

Пресс-служба УЕФА

Центральный матч тура состоится в Каталонии — «Барселона» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Перед матчем обе команды настигла настоящая эпидемия травм. Различные повреждения получили 14 футболистов.

В прошлом сезоне команды могли встретиться в финале, но тогда «Барселона» в полуфинале неожиданно уступила миланскому «Интеру». О силе команд говорит тот факт, что в шестерке сильнейших футболистов прошлого сезона — пять из этих команд: Усман Дембеле, Витинья и Ашраф Хакими представляют ПСЖ, Ламин Ямаль и Разинья — «Барселону».

«Байер» — ПСВ (22:00)
«Боруссия» Д — «Атлетик» (22:00)
«Монако» — «Манчестер Сити» (22:00)
«Наполи» — «Спортинг» (22:00)
«Вильярреал» — «Ювентус» (22:00)

Где смотреть

В России права на показ Лиги чемпионов принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Он покажет все матчи второго тура.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
У Барселоны есть Рафинья а не Разинья.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление