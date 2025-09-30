Алматы сходит с ума, Моуринью вернется в Лондон: расписание второго тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов набирает обороты — 30 сентября и 1 октября состоятся матчи второго тура общего этапа турнира. 161.RU публикует расписание игр и рассказывает о предматчевых раскладах.
Формат турнира
В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Первые 8 команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9 по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25 по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Расписание второго тура
30 сентября
«Кайрат» — «Реал» (19:45)
Алма-Аты впервые принимает матч Лиги чемпионов. Ажиотаж на матч против мадридского «Реала» в Казахстане сумасшедший. Билеты были раскуплены почти моментально — в онлайн-очереди стояло около 250 тысяч человек.
У перекупщиков цены достигают 350 тысяч рублей. В интернете есть даже объявления, где несколько билетов предлагают обменять на однокомнатную квартиру. Можно встретить места и за 35 тысяч рублей, но они с ограниченной видимостью — в лучшем случае видно определенный участок поля.
«Реал» — безоговорочный фаворит встречи. Против команды из Мадрида говорит только долгий перелет — он занял около семи часов, за самолетом команды на популярном авиационном сервисе следило 5000 человек.
«Кайрат» будут гнать вперед 24 тысячи болельщиков — с их поддержкой команда из Казахстана может сотворить футбольное чудо.
«Аталанта» — «Брюгге» (19:45)
«Атлетико» — «Айнтрахт» (22:00)
«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (22:00)
Первый матч в истории Лиги чемпионов, который пройдет за полярным кругом. Эти команды в прошлом сезоне встречались в полуфинале Лиги Европы. Тогда сильнее оказался «Тоттенхэм». Остановить англичан попробует российский вратарь Никита Хайкин.
— Иногда это кажется нереальным, нам нужно напоминать себе, как мы должны быть благодарны и насколько это особенное событие. Семь лет назад это было невообразимо, а сейчас мы здесь, на нашей первой домашней игре [общего этапа]. Это особенное событие — принести Лигу чемпионов в северную часть Норвегии, — признался вратарь перед матчем.
«Челси» — «Бенфика» (22:00)
Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Бенфику», в Лондоне сыграет против своей бывшей команды. С «Челси» португалец выиграл три чемпионата Англии.
— Когда я ушел из «Порту», мой первый еврокубковый матч в качестве тренера «Челси» был как раз против «Порту». Во время работы в «Интере» я миллион раз встречался с «Барселоной» [где раньше был ассистентом]. В роли тренера «Фенербахче» я играл против «Манчестер Юнайтед», против «Бенфики».
«Стэмфорд Бридж» — стадион, где я выиграл три титула чемпиона Англии; там я написал историю с «Челси». «Челси» принадлежит моей истории, я принадлежу истории «Челси». Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить. До матча я понимаю, где нахожусь, после матча понимаю, где нахожусь; а во время игры я могу забыть всё и просто бороться за победу, — сказал Моуринью перед матчем.
«Галатасарай» — «Ливерпуль» (22:00)
«Интер» — «Славия» (22:00)
«Марсель» — «Аякс» (22:00)
«Пафос» — «Бавария» (22:00)
1 октября
«Карабах» — «Копенгаген» (19:45)
«Юнион» — «Ньюкасл» (19:45)
«Арсенал» — «Олимпиакос» (22:00)
«Барселона» — ПСЖ (22:00)
Центральный матч тура состоится в Каталонии — «Барселона» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ. Перед матчем обе команды настигла настоящая эпидемия травм. Различные повреждения получили 14 футболистов.
В прошлом сезоне команды могли встретиться в финале, но тогда «Барселона» в полуфинале неожиданно уступила миланскому «Интеру». О силе команд говорит тот факт, что в шестерке сильнейших футболистов прошлого сезона — пять из этих команд: Усман Дембеле, Витинья и Ашраф Хакими представляют ПСЖ, Ламин Ямаль и Разинья — «Барселону».
«Байер» — ПСВ (22:00)
«Боруссия» Д — «Атлетик» (22:00)
«Монако» — «Манчестер Сити» (22:00)
«Наполи» — «Спортинг» (22:00)
«Вильярреал» — «Ювентус» (22:00)
Где смотреть
В России права на показ Лиги чемпионов принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Он покажет все матчи второго тура.