Пошел на риск и заявил пять четверных: фигурист Петр Гуменник занял первое место на отборочном турнире на Олимпиаду-2026

Фигурист Петр Гуменник победил в отборочном турнире на Олимпиаду 2026 года Источник: Skating ISU / YouTube

23-летний фигурист Петр Гуменник выступил в Пекине с произвольной программой на отборочном турнире на Олимпиаду 2026 года. Сумма его баллов соствила 262,82 баллов, он занял первое место. Эта победа подарила российской сборной путевку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании.

Олимпиада-2026 пройдет в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чтобы получить путевку на Олимпийские игры, спортсмены должны занять не ниже пятого места в своих дисциплинах. К участию в квалификационном турнире по фигурному катанию допустили только двух российских спортсменов — Аделию Петросян и Петра Гуменника.

После короткой программы Гуменник лидировал с 93,80 баллами, оставив позади мексиканца Донована Каррильо и француза Франсуа Пито. Поэтому в произвольной — россиянин выступал последним.

Гуменник показал постановку «Евгений Онегин» из прошлого сезона. Хореографию для нее в 2024 году создал серебряный прицел Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. Музыкой послужил саундтрек в одноименному фильму, который написал Георгий Жеряков.

В произвольной программе Петр заявил пять «квадов»: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей. Несмотря на ошибки на четверном лутце и тройном акселе, фигуристу удалось набрать 88,7 баллов за технику.

Контент, который заявил Петр Гуменник в произвольной программе Источник: isu.org

Серебро досталось Хенгем Киму из Южной Кореи, он набрал 228,60 балла. А бронза — Доновану Карильо, судьи оценили его прокат в 222,36 баллов.

Занимается Гуменник у Вероники Дайнеко в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Тренер приехала вместе с Петром Пекин. В отличие от штаба Тутберидзе, ей разрешили сопровождать своего воспитанника.