Вратарь «Кайрата» вошел в историю: результаты первого тура Лиги чемпионов

«Реал» начал турнир с победы Источник: пресс-служба УЕФА

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Матчи первого тура общего этапа проходили с 17 по 19 сентября и подарили болельщикам несколько интересных сюжетов — от триллера в Турине до чуда в Лиссабоне.

В общем этапе Лиги чемпионов играют 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные. Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

16 сентября

Источник: пресс-служба УЕФА

«Атлетик» (Испания) — «Арсенал (Англия) — 0:2

Голы: Мартинелли, 72 (0:1). Троссар, 87 (0:2).

«ПСВ» (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия) — 1:3

Голы: Дэвид, 9 — с пенальти (0:1). Аит Эль-Хадж, 39 (0:2). Макаллистер, 81 (0:3). ван Боммел, 90 (1:3).

«Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:3

Голы: Барренечеа, 6 (1:0). Павлидис, 16 (2:0). Леандру Андраде, 30 (2:1). Дуран, 48 (2:2). Кащук, 86 (2:3).

Источник: пресс-служба УЕФА

Главная сенсация первого тура. В Лиссабоне «Карабах» к 16-й минуте уступал 0:2. Но «Бенфика» слишком рано поверила в победу — в оставшееся время гости забили три гола. После этого поражения «Бенфика» решила сменить главного тренера — место Бруно Лаже займет Жозе Моуринью.

Интересно, что Моуринью ушел из турецкого «Фенербахче» после поражения от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

«Ювентус» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 4:4

Голы: Адейеми , 52 (0:1). Кенан Йылдыз, 63 (1:1). Нмеча, 65 (1:2). Влахович, 67 (2:2). Коуту, 74 (2:3). Бенсебаини, 86 — с пенальти (2:4). Влахович, 90+4 (3:4). Келли, 90+6 (4:4).

Источник: пресс-служба УЕФА

В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара по воротам. Во второй половине встречи всё изменилось. К 90-й минуте «Боруссия» вела со счетом 4:2. Казалось, что команда из Германии увезет из Турина три очка, но «Ювентус» сотворил настоящее чудо. В добавленное время итальянцы забили два гола и вырвали ничью — 4:4.

«Реал» (Испания) — «Марсель» (Франция) — 2:1

Голы: Веа, 22 (0:1). Мбаппе, 29 — с пенальти (1:1). Мбаппе, 81 — с пенальти (2:1)

Источник: пресс-служба УЕФА

На 72-й минуте «Реал» остался в меньшинстве. При счете 1:1 красную карточку получил защитник Дани Карвахаль. В меньшинстве «королевский» клуб смог вырвать победу.

«Тоттенхэм» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:0

Гол: Луис Жуниор, 4 — в свои ворота (1:0).

17 сентября

Источник: пресс-служба УЕФА

«Олимпиакос» (Греция) — «Пафос» (Кипр) — 0:0

«Славия» (Чехия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 2:2

Голы: Мбоджи, 23 (1:0). Мбоджи, 74 (2:0). Басси, 78 (2:1). Фет, 90 (2:2).

Источник: пресс-служба УЕФА

Дебютная игра в Лиге чемпионов для норвежцев получилась непростой. «Буде» уступал 0:2, но в последние 15 минут смог отыграться и вырвать ничью — 2:2. Одним из героев встречи стал российский вратарь норвежцев Никита Хайкин, отразивший восемь ударов.

«Аякс» (Нидерланды) — «Интер» (Италия) — 0:2

Голы: Тюрам, 42 (0:1). Тюрам, 47 (0:2).

«Бавария» (Германия) — «Челси» (Англия) — 3:1

Голы: Чалоба, 20 — в свои ворота (1:0). Кейн, 27 — с пенальти (2:0). Палмер, 29 (2:1). Кейн, 63 (3:1).

Источник: пресс-служба УЕФА

Ремейк финала Лиги чемпионов 2012 года. Тогда в Мюнхене «Челси» оказался сильнее в серии пенальти. На этот раз «Бавария» взяла реванш. Победу мюнхенцам принес дубль нападающего сборной Англии Харри Кейна.

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 3:2

Голы: Робертсон, 4 (1:0). Салах, 6 (2:0). Льоренте, 45+3 (2:1). Льоренте, 81(2:2). ван Дейк, 90+2 (3:2).

Источник: пресс-служба УЕФА

«Ливерпуль» называли главным фаворитом турнира. Англичане в домашнем матче с «Атлетико» упустили преимущество в два мяча. Победу команде с родины The Beatles в добавленное принес голландский защитник Вирджил ван Дейк.

«ПСЖ» (Франция) — «Аталанта» (Италия) — 4:0

Голы: Маркиньос, 3 (1:0). Кварацхелия, 39 (2:0). Нуну Мендеш, 51 (3:0). Рамуш, 90+1 (4:0).

18 сентября

Источник: пресс-служба УЕФА

«Брюгге» (Бельгия) — «Монако» (Франция) — 4:1

Голы: Тресольди, 32 (1:0). Оньедика, 39 (2:0). Ванакен, 43 (3:0). Дьякон, 75 (4:0). Фати, 90 (4:1)

«Копенгаген» (Дания) — «Байер» (Германия) — 2:2

Голы: Ларссон, 9 (1:0). Гримальдо, 82 (1:1). Роберт, 87 (2:1). Хатзидиакос, 90 — в свои ворота (2:2).

«Айнтрахт» (Германия) — «Галатасарай» (Турция) — 5:1

Голы: Юнус Акгюн, 8 (0:1). Санчес, 37 — в свои ворота (1:1). Узун, 45 (2:1). Буркардт, 45 (3:1). Буркардт, 66 (4:1). Кнауфф, 75 (5:1).

«Манчестер Сити» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 2:0

Голы: Холанд, 56 (1:0). Доку, 65 (2:0)

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА

Бельгийский полузащитник Кевин де Брейне играл за «Манчестер Сити» десять лет. Летом он перешел в «Наполи». Уже в первом туре его нынешняя команда отправилась на некогда родной для Кевина стадион.

Болельщики встретили 34-летнего де Брейне тепло, посвятив ему несколько баннеров. На 21-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве. Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте перестроил игру и заменил Кевина уже на 26-й минуте — поле он покинул под овации трибун.

«Манчестер Сити» в большинстве дожал соперника, забив два безответных мяча.

«Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 1:2

Голы: Рэшфорд, 58 (0:1). Рэшфорд, 67 (0:2). Гордон, 90 (1:2).

«Спортинг» (Португалия) — «Кайрат» (Казахстан) — 4:1



Голы: Тринкан, 44 (1:0). Тринкан, 65 (2:0). Сантос, 67 (3:0). Кенда, 68 (4:0). Эдмилсон, 86 (4:1).

Источник: пресс-служба УЕФА

«Кайрат» проводил первый матч в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Два основных голкипера команды получили травмы, поэтому место в воротах занял 18-летний Шерхан Калмурза, став одним из самых молодых вратарей в истории турнира.