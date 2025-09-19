Фаворит квалификации: как фигурист Петр Гуменник готовится к отбору на Олимпиаду и кто его страхует

Фигурист в Китае Источник: социальные сети Петра Гуменника

С 19 по 21 сентября в Пекине проходит финальный квалификационный турнир Международного союза конькобежцев к Олимпиаде‑2026. О чем мы уже рассказывали. Для фигурного катания это последний шанс распределить недостающие путёвки. В мужском одиночном от России — вся надежда на петербургских фигуристов: в нейтральном статусе заявлен Пётр Гуменник, а в запасе — Владислав Дикиджи. Для выхода на Игры в Милан-Кортину нужно попасть в пятёрку сильнейших. Подробности — в материале «Фонтанки».

Турнир и его значение

Квалификация в Пекине — главный фильтр для тех, кто не смог обеспечить себе олимпийское место на чемпионате мира весной. Ну а так как россиян туда не допустили, пришлось пользоваться этой лазейкой.

В столице Китая разыгрывается 17 квот: по пять у мужчин и женщин, три у спортивных пар и четыре у танцев. В одиночном катании ситуация предельно ясна: только те, кто войдёт в топ‑5, продолжат путь к Олимпиаде.

Для российских фигуристов важна и форма допуска. Все они выступают в нейтральном статусе (AIN). Это означает, что квота закрепляется за конкретным спортсменом, а не за федерацией. После турнира результаты проходят дополнительное подтверждение на уровне ISU, но решающее слово всё равно остаётся за судейскими оценками.

Женщины выйдут на лёд 19 и 20 сентября. Мужчины выступят 20 сентября в короткой программе и 21‑го в произвольной.

А есть ли шансы?

В мужском катании борьба обещает быть максимально плотной. Ошибка в одном прыжке может перечеркнуть все планы, поэтому короткая программа здесь имеет особое значение.

Впрочем, судя по оценкам даже западных экспертов, Петр Гуменник — фаворит квалификации. Это его первый старт за рубежом с 2022 года, но на внутренних турнирах он держался в топ‑4 чемпионатов России и завершил прошлый сезон триумфальной победой в финале национального Гран-при. Организаторы отмечают: при наборе выше 220 баллов дорога в пятёрку практически гарантирована, результат в районе 210 оставляет шансы, а всё что ниже 200 — уже «на грани».

В числе основных претендентов на оставшиеся места называют:

Франсуа Пито (Франция), выигравшего French Masters;

Хёнгёма Кима (Южная Корея), победителя национального отбора в июле;

Кирилла Марсака (Украина), набравшего 223 балла на Lombardia Trophy;

Георгия Рештенко (Чехия), который способен попасть в пятёрку при чистом катании;

Донована Каррильо (Мексика), показавшего 208 на Cranberry Cup;

Тамира Купермана (Израиль), набравшего внушительные 234 на Mid‑Atlantics, но выступающего нестабильно.

Среди тёмных лошадок упоминают Генриха Гартунга (Германия), Семёна Данильянца (Армения), Эдварда Эпплби (Великобритания) и Давида Льютон Брейна (Монако).

Российские специалисты подчеркивают, что Гуменнику важно пройти короткую программу без срывов. В произвольной можно отыграть несколько баллов, но без прочного фундамента этого будет недостаточно.

Пётр Гуменник: путь к Пекину

Гуменник родился в Петербурге. Первые шаги на льду сделал в «Юбилейном», но по-настоящему раскрылся в клубе Тамары Москвиной на улице Бабушкина под руководством Вероники Дайнеко. В юниорском возрасте он быстро вошёл в число ведущих фигуристов страны. В его активе:

серебро финала юниорского Гран‑при (2018/2019)

бронза чемпионата мира среди юниоров (2020);

медаль этапа Гран‑при «Ростелеком» (2020);

победа в финале Гран‑при России (2023);

победа в финале Гран‑при России (2025).

В 2022 году в интервью «Фонтанке» он говорил о долгосрочном подходе к карьере и даже допускал, что смена спортивного гражданства может стать единственным вариантом выхода на международные старты.

«Нет времени расслабиться. Всё равно нужно постоянно прогрессировать», — признавался он.

Тогда же Пётр отмечал, что серьёзно относится к образованию: учится в ИТМО на программной инженерии, интересуется биоинформатикой и мечтает о работе в области создания лекарств от генетических заболеваний.

Он также рассказывал о конкуренции внутри России, которая заставляет держать высокий уровень: «Нужно быть готовым всегда».

Призовые деньги от этапов Гран‑при он планировал сохранять или вкладывать, а тренерскую работу считал делом будущего. Отдельно Гуменник подчёркивал важность советов Тамары Москвиной, с которой общается и сегодня.

Программы и техника

К олимпийскому отбору в Пекине Пётр Гуменник подходит с обновлённым набором программ. В короткой он оставил «Парфюмера», а вот с произвольной произошла замена: вместо новой постановки «Молитва» фигурист вновь будет катать «Онегина».

История с заменой выглядит на первый взгляд авантюрой, тем более что это произошло в последний момент. В конце августа Гуменник показал новые программы на закрытых прокатах сборной Петербурга, а в начале сентября выступил на городских соревнованиях.

«Молитва», задуманная Ильёй Авербухом вместе с Еленой Масленниковой и Андреем Ежловым как философский «разговор с богом», не произвела ожидаемого впечатления. Даже с пояснениями постановщика программа выглядела абстрактной и пустой, а отдельные жесты отсылали к прежнему «Онегину». В работе участвовало несколько специалистов, однако итоговый вариант оказался слабее прошлогодних находок.

В итоге в ISU‑профиле фигуриста за неделю до старта в Пекине появилась отметка о новой‑старой программе. «Молитва» так и не прошла проверку ни у судей, ни у зрителей. Возврат к «Онегину» выглядит хоть и рискованным, но логичным решением. Эта программа уже знакома Гуменнику и зрителям, она цельная по драматургии и позволяет раскрыть сильные стороны спортсмена — выразительность, катание на больших скоростях, драматическую подачу.

Для квалификационного турнира, где важно произвести впечатление здесь и сейчас, такой выбор даёт больше шансов. Сам фигурист в подготовке делал упор на технику: четверной тулуп, четверной сальхов и каскады через тулуп остаются основой его арсенала. Вращения и шаги помогают держать уровень по компонентам.

Первый запасной

Владислав Дикиджи заявил о себе в сезоне‑2023/24, когда едва не выиграл чемпионат страны, уступив Евгению Семененко всего один балл. Тогда он шёл первым после короткой программы, но ошибка на каскаде в произвольной стоила ему золота. Для дебютного взрослого сезона это стало сильным заявлением.

Год спустя он подтвердил свой уровень. В декабре 2024 года в Омске Дикиджи вышел на лёд уже в статусе одного из главных фаворитов чемпионата России. После короткой он шёл только шестым: неудачно приземлил четверной лутц и оказался далеко от лидерской группы. Но во второй день сумел переломить ход борьбы. Его произвольная под современную аранжировку Бетховена стала событием турнира. Дикиджи уверенно справился с четверным лутцем и флипом, исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп и добавил ещё несколько сложных прыжков. Сумма за прокат превысила 200 баллов — результат, который никто из соперников повторить не смог.

Именно в этой программе было видно, что фигурист стал меняться. Если раньше его критиковали за скованность движений и «жесты регулировщика», то в Омске Влад выглядел заметно пластичнее. Хореографические элементы уже не терялись на фоне прыжков, а вращения принесли ему четвёртые уровни. В тот день он поднялся с шестого места на первое и впервые стал чемпионом России.

Победа Дикиджи вызвала большой резонанс. Елена Радионова назвала его «прорывом года» и напомнила о тренировочном четверном акселе, который у Влада уже есть в арсенале. Катарина Гербольдт призналась, что не ожидала его успеха и считала фаворитами Семененко и Кондратюка. Александр Жулин, напротив, уверял, что именно Дикиджи способен выиграть и что подобный прокат достоин олимпийской сцены.

Однако правила отбора оказались другими. Федерация учитывала не только чемпионат страны, но и совокупность результатов. Квоту на квалификацию получил Пётр Гуменник, а Дикиджи остался в роли первого запасного.

Правила олимпийского отбора

Система проста. В Пекине разыгрывается одна квота на страну в каждой дисциплине, если она не была получена ранее. Для мужского одиночного катания — это пять мест. Российские фигуристы выступают как нейтральные атлеты. Их результат напрямую определяет, поедут ли они на Олимпиаду.

Квота закрепляется за спортсменом, а не за федерацией. После турнира проходит формальное подтверждение участия через ISU. Это последний шанс: иных квалификаций больше не будет.