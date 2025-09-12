НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Они были лучше нас»: главный тренер «Локомотива» объяснил, почему проиграли на выездном матче

«Они были лучше нас»: главный тренер «Локомотива» объяснил, почему проиграли на выездном матче

Игра с «Шанхайскими драконами» закончилась со счетом 4:1

135
«Локомотив» проиграл «Шанхайским драконам» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» проиграл «Шанхайским драконам» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проиграл «Шанхайским драконам»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал проигранную выездную игру с «Шанхайскими драконами». Матч прошел 12 сентября в Санкт-Петербурге. Железнодорожники уступили китайской хоккейной команде со счетом 4:1.

После матча состоялась традиционная пресс-конференция с главными тренерами команд. Боб Хартли высказался по поводу прошедшей игры:

«Поздравляю соперника! Они заслужили эту победу. То, что нам не помогло: не смогли увеличить свое преимущество в счете, забили ранний гол, было много большинства, но не смогли реализовать его во втором периоде. Мы играли с преимуществом, но опять же не использовали свои моменты в выездных играх и против команды, которая готова бороться. Это иногда становится решающим фактором. Соперник реализовал свой момент во втором периоде. После того, как забили в третьем периоде, у нас не получилось создать угрозу у их ворот», — отметил тренер ярославской команды.

В третьем периоде соперник забросил три шайбы в ворота «Локомотива».

«В третьем периоде они были лучше нас. Казалось, что мы недостаточно быстро играем и не можем привить команде менталитет бросков. Нацеленность на ворота должна быть, но сегодня не получилось», — рассказал Боб Хартли.

Он отметил, что несмотря на большое количество удалений в первом периоде, нельзя сказать, что у команды были проблемы с дисциплиной в этой игре.

Кроме того, главный тренер «Локомотива» спрогнозировал, что ХК «Шанхайские драконы» могут в этом сезоне показать блестящий результат и даже попасть в плей-офф.

«У них очень хороший тренерский штаб, хорошие игроки, которые готовы биться в этой лиге. Могу предсказать, что они смогут попасть в плей-офф в этом сезоне, хотя до этого не попадали», — подметил Боб Хартли.

