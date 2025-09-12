Русские будут? В Милане решили судьбу сборной на зимней Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона провела тайное голосование Источник: rusbob.ru

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом 12 сентября сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов.

«Голосование было тайное, нас не допустили», — сказал Пегов.

В столице предстоящей зимней Олимпиады состоялся конгресс IBSF, где 51 делегат решал судьбу российских спортсменов на предстоящих соревнованиях, пишет ТАСС. Как уточнил президент ФБР, участие России поддержали только 9 человек, 36 человек проголосовали против, а шестеро решили воздержаться.

Ранее также не допустили на Олимпиаду российских саночников. Не стоит ждать на Играх и сборную России по хоккею. Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Также Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных турнирах.