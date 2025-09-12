НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

вос.

 767мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Давка в автобусах
Хартли меняет «Локомотив»
Работа рок-клуба под угрозой
Создадут «Ваксман-центр»
Спорт Русские будут? В Милане решили судьбу сборной на зимней Олимпиаде

Русские будут? В Милане решили судьбу сборной на зимней Олимпиаде

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года

120
Международная федерация бобслея и скелетона провела тайное голосование | Источник: rusbob.ruМеждународная федерация бобслея и скелетона провела тайное голосование | Источник: rusbob.ru

Международная федерация бобслея и скелетона провела тайное голосование

Источник:

rusbob.ru

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом 12 сентября сообщил президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов.

«Голосование было тайное, нас не допустили», — сказал Пегов.

В столице предстоящей зимней Олимпиады состоялся конгресс IBSF, где 51 делегат решал судьбу российских спортсменов на предстоящих соревнованиях, пишет ТАСС. Как уточнил президент ФБР, участие России поддержали только 9 человек, 36 человек проголосовали против, а шестеро решили воздержаться.

Ранее также не допустили на Олимпиаду российских саночников. Не стоит ждать на Играх и сборную России по хоккею. Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Также Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных турнирах.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года: четвертые в Италии, и первые — в Милане. В июле Международный олимпийский комитет (МОК) не исключил, что спортсменам из России разрешат принять участие в Играх. Вероятнее всего, к соревнованиям допустят только тех, кого признают «нейтральным индивидуальным спортсменом», как это было в прошлом году на летней Олимпиаде в Париже.

ПО ТЕМЕ
Евгений Соркин
Олимпиада Бобслей Милан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление