«Нас там вынесут»: Артем Дзюба — о шансах российских клубов в еврокубках

Еще Дзюба высказался о завершении карьеры Источник: ФК «Акрон» Тольятти / Telegram

Российские клубы готовы к возвращению в еврокубки. Свои сомнения по этому поводу озвучил футболист Артем Дзюба в интервью «РБ Спорт».

«Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», — ответил Дзюба на вопрос журналиста о том, на какие результаты можно рассчитывать, когда российские клубы вернут в еврокубки.

Также 37-летний форвард прокомментировал свои слова о возможном завершении карьеры в 2026 году. Он отметил, что если раньше ему хватало одного-двух дней на восстановление после тренировок и матчей, то сейчас футболисту требуется на отдых на 2-3 дня дольше.

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года после ухода из московского «Локомотива». В марте он забил свой 234-й мяч за карьеру, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной в частности (31 гол).