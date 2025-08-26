НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Нас там вынесут»: Артем Дзюба — о шансах российских клубов в еврокубках

Президент РФС предполагал, что бан со сборной могут снять уже в этом году

70
Российские клубы готовы к возвращению в еврокубки. Свои сомнения по этому поводу озвучил футболист Артем Дзюба в интервью «РБ Спорт».

«Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», — ответил Дзюба на вопрос журналиста о том, на какие результаты можно рассчитывать, когда российские клубы вернут в еврокубки.

Также 37-летний форвард прокомментировал свои слова о возможном завершении карьеры в 2026 году. Он отметил, что если раньше ему хватало одного-двух дней на восстановление после тренировок и матчей, то сейчас футболисту требуется на отдых на 2-3 дня дольше.

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года после ухода из московского «Локомотива». В марте он забил свой 234-й мяч за карьеру, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной в частности (31 гол).

Сейчас российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах. Это длится уже с 2022 года. В июле 2025-го президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что бан могут снять до конца нынешнего года. Однако в УЕФА заявляли, что Россию не вернут в еврокубки до завершения боевых действий на Украине.

Евгений Соркин
