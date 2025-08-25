Вывел «Ростов» и «Рубин» в Лигу чемпионов, был капитаном СКА: история легендарного тренера Бердыева

С «Ростовом» Бердыев выиграл серебряные медали чемпионата Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Тренер Курбан Бердыев вошел в историю казанского «Рубина» и «Ростова». Эти команды он принял, когда те не хватали звезд с неба, а в итоге вывел их в Лигу чемпионов и выиграл с ними медали чемпионата России. 161.RU рассказывает биографию одного из лучших тренеров в истории российского футбола.

Строгий отец и «служба» в СКА

Курбан Бердыев родился 25 августа 1952 года. По его словам, семья не бедствовала, но и избытка не имела.

— Помню период, когда люди не могли купить даже черного хлеба. И мама поднимала меня в четыре утра, чтобы я шел к магазину и занимал очередь. Я прошел многое. И всё это помню, — рассказывал Бердыев в интервью журналисту Елене Войцеховской.

В Ашхабаде Бердыев начал заниматься футболом. Сначала играл за молодежную, а затем и за основную команду местного «Колхозчи» («Строителя»). В клубе тогда тренером работал Валерий Непомнящий.

Отец у Бердыева был строгий.

— Случалось, вообще из дома выгонял. Меня однажды на неделю исключили из школы, я домой пришел, а он не пускает. Пришлось всю неделю жить у дядьки. Из-за учебы отец иногда запрещал мне в футбол играть, дома на ключ закрывал. Поле было как раз на том пути, которым отец с работы возвращался. Один раз он рассказывал: «Еду на автобусе, смотрю, Курбан с мальчишками мяч гоняет. Домой приехал — а он дома. Ничего не понимаю». А мы на первом этаже жили, так я наловчился гвозди от решетки из рамы вытаскивать: только два центральных оставлял, чтобы решетку можно было наклонить и наружу вылезти. Один раз поленился вынутые гвозди с подоконника убрать. И отец всё сразу понял. Разозлился до такой степени, что младший брат мне даже тайком подушечку тоненькую принес. На, говорит, подложи. На тот случай, если отец бить будет, — рассказывал Бердыев.

Он был универсальным игроком — мог сыграть в защите и полузащите. Эти его качества очень ценились тренерами.

— Помню Бердыева мальчишкой, когда он играл за команду 52-го года. На футбольном поле он выделялся среди сверстников необычной техникой и красивыми финтами. Тогда Бердыев учился в железнодорожном техникуме. Как и было положено молодому человеку в то время, он носил модную прическу — длинные густые волосы — и хорошо разбирался в современной музыке, — вспоминал тренер Валерий Непомнящий в интервью «Чемпионату».

В 1979 и 1980 годах Бердыев отправился «служить» в ростовский СКА, где стал капитаном команды. Несколько месяцев он успел поиграть и за «Ростсельмаш» (ныне «Ростов»), а затем отправился в алматинский «Кайрат».

С ним он в 1983-м выиграл Первую лигу, а через несколько лет завершил карьеру футболиста.

— С одной стороны, знал, чем хочу и чем буду заниматься, но всё равно пришлось нелегко. С удовольствием играл бы дольше, но тогда в паспорт смотрели. Мне уже было 33. По тем временам — совсем старый. А может быть, и хорошо, что так произошло. В том же году я начал работать тренером.

Ссорился с руководством в Турции

Тренерскую карьеру Бердыев начал в 1986 году, возглавив джамбульский «Химик», который тогда играл во Второй лиге. Там он проработал три сезона, а затем взял паузу в карьере ради учебы в Высшей школе тренеров.

— Начинал я в Казахстане и сразу хотел, чтобы моя команда стала чемпионом. Тогда еще Советский Союз существовал, поэтому я мечтал о том, чтобы выиграть Вторую лигу, Первую… Амбиции были большие. Вот знаний не хватало. Поэтому я принял решение поступить в Высшую школу тренеров.

После учебы Бердыев работал ассистентом тренера в «Кайрате», а в 1993 году получил приглашение от турецкого «Генчлербирлиги», именно там он опробовал схему с тремя центральными защитниками. Изначально у команды не было задачи попасть в еврокубки, но она хорошо стартовала. Тогда аппетиты руководства выросли — это Бердыеву не понравилось.

Тренер решил покинуть Анкару и вернулся в «Кайрат», где стал уже главным тренером команды. Там он проработал один сезон. После этого в карьере Бердыева были казахстанский «Мунайши», туркменская «Ниса», сборная Туркменистана.

В 2000 году Бердыев возглавил смоленский «Кристалл», его помощником там стал Виталий Кафанов. Скромная команда заняла пятое место в Первой лиге, а Бердыев привлек внимание других клубов.

В это же время казанский «Рубин» мечтал впервые в истории выйти в Премьер-лигу, но результаты команды не радовали. Задача не выполнялась, а тренеры на своем месте долго не задерживались. В августе 2001-го команду казанцев возглавил Курбан Бердыев.

От Первой лиги до победы над «Барселоной»

На чемпионате России — 2008 «Рубин» победил семь раз подряд Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» Бердыев принял, когда команда находилась недалеко от зоны вылета. Финишировали казанцы в итоге на восьмом месте. Стало понятно, что потенциал у нового тренера есть.

В 2002 году «Рубин» просто не заметил соперников по Первой лиге. Команда одержала 22 победы в 34 матчах и уверенно вышла в Премьер-лигу. На этом успехи коллектива из Татарстана не закончились.

Перед дебютом в Премьер-лиге «Рубин» не входил в число фаворитов турнира. До последнего тура казанцы боролись за бронзовые медали. Их судьба решалась в последнем туре. «Рубину» нужно было обыграть ЦСКА, который к тому моменту уже стал чемпионом. В упорной борьбе коллектив Бердыева вырвал победу (3:2) и завоевал первые медали в истории.

Закрепить успех в следующем сезоне «Рубин» не смог. Команда опустилась на десятое место, а в Кубке УЕФА вылетела от венского «Рапида» (2:0; 0:3). В какой-то момент даже ходили слухи об отставке тренера, но он устоял.

«Рубин» стал крепким середняком чемпионата, который мог обыграть любого соперника. В 2005-м команда финишировала четвертой, в 2006-м — пятой, а в 2007-м — десятой.

Чемпионат России — 2008 «Рубин» неожиданно для многих начал с семи побед подряд. Именно стартовый рывок позволил команде выиграть первое чемпионство в истории. Не остановила казанцев и серия неудач в конце первого круга — ни одной победы в семи матчах.

При Бердыеве раскрылся и Сергей Семак. Полузащитник так ярко проявил себя весной, что заслужил от Гуса Хиддинка вызов в сборную России на чемпионат Европы 2008 года. Отправился туда и нападающий Роман Адамов.

После победы в чемпионате России «Рубин» вошел в число грандов российского футбола, а Бердыев — в когорту элитных тренеров. Укрепил свои позиции в 2009 году, когда во второй раз подряд выиграл РПЛ. В том же году команда впервые вышла в финал Кубка России, где проиграла ЦСКА (0:1).



Бердыева часто критиковали за то, что его команды показывают незрелищную игру. В первое чемпионство «Рубин» и правда забил всего 44 гола, но уже через год их стало гораздо больше — 62.



В 2010 году «Рубин» вновь завоевал медали чемпионата России, но на этот раз бронзовые. При этом коллекция трофеев команды пополнялась с завидной регулярностью. Казанцы выиграли Кубок России (2012), два Суперкубка (2010 и 2012), а также Кубок Содружества.



Бердыев громко заявил о себе и в Европе. «Рубин» дважды играл на групповом этапе Лиги чемпионов, ни разу не выходил в плей-офф, но при этом запомнился многим. В 2009 году «Рубин» на стадионе «Камп Ноу» обыграл «Барселону» (2:1), которая была на тот момент сильнейшей командой мира.

— Задача состояла в том, чтобы не дать Лео Месси принять мяч. И в его зоне у нас играли Виталий Калешин и Кристиан Ансальди. Они передавали аргентинца друг другу как эстафетную палочку. Мы так натренировали, что, когда Лео уходил туда, где Калешин уже не успевал его перехватить, Виталий садился в зону Ансальди. То есть такая взаимозаменяемость получалась. В принципе, ребята сыграли довольно хорошо. Я очень боялся, что именно Месси решит исход матча, — рассказывал Бердыев «Спорт-Экспрессу».

Казанцы провели четыре матча против каталонцев: соперники обменялись победами, также были зафиксированы две ничьи.



Шумела команда и в Лиге Европы. В сезоне-2012/2013 «Рубин» дошел до четвертьфинала турнира, где уступил лондонскому «Челси», победив при этом в Москве. В разное время были у казанцев и другие победы над европейскими грандами: миланским «Интером», мадридским «Атлетико» и лондонским «Тоттенхэмом».



При этом в чемпионате «Рубин» несколько просел. Два раза подряд подопечные Бердыева становились шестыми. В декабре 2013 года тренер покинул казанскую команду.

Вернулся в Ростов

При Бердыеве «Ростов» избежал вылета в Первую лигу Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Без работы Бердыев находился почти год. За это время он успел побывать на стажировке в «Реале» у Карло Анчелотти — его «Баварию» он обыграет через два года.

В декабре 2014-го неожиданно для многих Бердыев возглавил «Ростов». На тот момент у команды были не только финансовые проблемы. После победы в Кубке России желто-синие провалили старт нового чемпионата и обосновались в зоне вылета. Игра команды при этом не вызывала оптимизма у болельщиков.

— С тех пор, когда я здесь играл, прошло немало лет, но Ростов навсегда остался в моем сердце. О пребывании в этом городе у меня сохранились приятные воспоминания. В Ростове я вырос как игрок, да и как тренер тоже. Мне ведь довелось поработать с Германом Семеновичем Зониным, и я немало позаимствовал у него в профессиональном отношении к делу. Уже сейчас могу сказать, что не зря пришел в «Ростов», поскольку, повторяю, донская столица — близкий мне город. Что касается команды, то для меня на первом месте стоит результат. Под этим подразумеваю не только строку в таблице, но и интеллектуальный шаг вперед самих футболистов: они начинают думать, у них появляется способность играть через не могу, они неравнодушны на поле к любому эпизоду, и тогда на первый план выходит взаимозаменяемость и взаимовыручка, — говорил Бердыев после назначения в «Ростов».

Задача на полгода формировалась легко — спасти желто-синих от вылета в Первую лигу. С ней Бердыев справился. Весной команда стала регулярно набирать очки, но при этом всё равно попала в зону стыковых матчей. Там был уверенно обыгран «Тосно».

В сезоне-2015/2016 тренер вновь громко заявил о себе. Вместе с «Ростовом», который еще вчера стоял на вылет, он остановился в шаге от золотых медалей. Желто-синие заняли второе место, которое дало право команде сыграть в Лиге чемпионов.

При этом в «Ростове» чувствовался казанский след. Бердыев позвал в команду бывших игроков «Рубина»: защитника Сесара Наваса, полузащитника Кристиана Нобоа, нападающего Сердара Азмуна, они Бердыева в шутку называли футбольным отцом. Все они были одними из лидеров желто-синих.



После успешного сезона Бердыев покинул «Ростов». Тренера отправляли в сборную России, «Локомотив», «Спартак», но в итоге он вернулся на юг, где стал вице-президентом «Ростова». При этом все вокруг понимали, что именно Бердыев является главным тренером команды.



Также у Бердыева был конфликт с одним из спонсоров клуба — ростовским миллиардером Иваном Саввиди.

— Согласно информации сразу из нескольких источников, ряд которых — внутри команды, на встрече по итогам сезона г-н Саввиди обвинил Бердыева в сдаче матча «Мордовии». Добавив, что если бы не это, «Ростов» стал бы чемпионом. Оторопевший тренер потребовал привести человека, который это сказал, чтобы тот повторил эти слова в глаза самому Бердыеву. Но бизнесмен отказался кого-либо вызывать. После этого Бердыев встал и ушел, больше они не встречались, — описывал суть обозреватель Игорь Рабинер.

Желто-синих трясло изнутри, но в еврокубках команда выступила достойно. В квалификации Лиги чемпионов прошла бельгийский «Андерлехт» и голландский «Аякс». На групповом этапе одержала громкую победу над «Баварией» (3:2) и вышла в Лигу Европы.



Там сначала была пройдена «Спарта», а в 1/8 финала банда Бердыева дала бой «Манчестер Юнайтед», которым тогда руководил Жозе Моуринью (1:1; 0:1).



В чемпионате России «Ростов» остановился в шаге от попадания в еврокубки, заняв шестое место. Для этого в последнем туре нужно было обыграть «Оренбург», но зафиксировали ничью.



Летом 2017-го Бердыев ушел из «Ростова». Вместе с ним ушли и лидеры — от состава, игравшего в еврокубках, почти ничего не осталось. Это вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.

Возвращение в Казань и работа за рубежом

Второй приход в «Рубин» удачным у Бердыева не получился. Перед казанцами ставились высокие задачи, но в сезоне-2018/2019 они финишировали лишь одиннадцатыми. В итоге тренер покинул Татарстан.

После этого Бердыев работал в казахстанском «Кайрате», иранском «Тракторе», «Сочи» и махачкалинском «Динамо». Сейчас тренер работает в азербайджанском «Туране».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Бердыев признавался, что победы для него — не всегда на первом месте.

— Конечно, выиграть чемпионат России — это серьезно. Но для меня не менее важно и то, чему я научил своего футболиста. Стал ли он сильнее под моим руководством, умнее? Были игроки, которые при мне не выросли. В «Рубине» есть защитник, я его приглашал, не буду называть фамилию. Качества-то у него имеются, но он не сильно прибавил. И лично я переживаю, что это моя недоработка. То есть он мог бы играть иначе. Не до конца я его раскрыл…

Узнаваемый стиль и свой сектор на стадионе

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

Курбан Бердыев почти на всех играх сидит с четками в руках. До прихода в «Ростов» на домашние матчи тренер надевал пиджак, на выездные — спортивный костюм. Когда специалист возглавил южную команду, то на все игры стал приходить в спортивном стиле.