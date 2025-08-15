Нет свободных мест! Ярославцы подчистую смели билеты на матч «Локомотива»

18 августа пройдет матч «Локомотива» и «Трактора» в межсезонье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на первую игру межсезонья между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» полностью раскупили.

Матч пройдет 18 августа в 13:00 в МФСК «Локомотив» на проспекте Фрунзе в Ярославле. Продажа билетов стартовала 15 августа в 11:00, и уже к полудню все они были раскуплены. Цена составляла 300 рублей.

Ярославцы раскупили билеты на матч «Локомотива» с «Трактором» Источник: ХК «Локомотив»

Отметим, что матч 18 августа будет первым для «Локомотива» под руководством нового главного тренера Боба Хартли. Его назначили руководителем ярославской команды 5 июля 2025 года.

«Локомотив» приступил к предсезонной подготовке 5 августа: основной состав вернулся из отпуска и прошел медосмотр. Первая тренировка под руководством нового наставника Боба Хартли состоялась 14 августа.