Нет свободных мест! Ярославцы подчистую смели билеты на матч «Локомотива»

Нет свободных мест! Ярославцы подчистую смели билеты на матч «Локомотива»

Желающих попасть на хоккей оказалось слишком много

176
Написать комментарий
18 августа пройдет матч «Локомотива» и «Трактора» в межсезонье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18 августа пройдет матч «Локомотива» и «Трактора» в межсезонье

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на первую игру межсезонья между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» полностью раскупили.

Матч пройдет 18 августа в 13:00 в МФСК «Локомотив» на проспекте Фрунзе в Ярославле. Продажа билетов стартовала 15 августа в 11:00, и уже к полудню все они были раскуплены. Цена составляла 300 рублей.

Ярославцы раскупили билеты на матч «Локомотива» с «Трактором» | Источник: ХК «Локомотив»

Ярославцы раскупили билеты на матч «Локомотива» с «Трактором»

Источник:

ХК «Локомотив»

Отметим, что матч 18 августа будет первым для «Локомотива» под руководством нового главного тренера Боба Хартли. Его назначили руководителем ярославской команды 5 июля 2025 года.

«Локомотив» приступил к предсезонной подготовке 5 августа: основной состав вернулся из отпуска и прошел медосмотр. Первая тренировка под руководством нового наставника Боба Хартли состоялась 14 августа.

Уже известно расписание игр регулярного чемпионата — 25/26: 5 сентября ярославцы сыграют с челябинским «Трактором» в традиционном матче между финалистами прошлого плей-офф.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
