Отыгрались с 0:2: «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок Европы

Микки ван де Вен празднует гол Источник: пресс-служба УЕФА

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель определился в серии пенальти.

Французы сменили вратаря

«ПСЖ» перед матчем Источник: пресс-служба УЕФА «Тоттенхэм» перед матчем Источник: пресс-служба УЕФА

В итальянском Удине встретились победители Лиги чемпионов («ПСЖ») и Лиги Европы («Тоттенхэм).

Главной новостью перед матчем было отсутствие в заявке на матч итальянского вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов оказался не нужен «ПСЖ». Карьеру свою он, скорее всего, продолжит в английском «Манчестер Сити».

Несмотря на это, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в основной состав не попал. Место в воротах занял купленный у «Лилля» за 40 миллионов евро Люка Шевалье.

Победа в Лиге Европы не спасла от увольнения австралийского тренера Ангелоса Постекоглу. Лондонскую команду возглавил датчанин Томас Франк, руководивший в прошлом сезоне «Брентфордом».

Летом «Тоттенхэм» расстался и со своим главным старожилом. Кореец Сон Хын Мин провел в Лондоне десять лет и отправился в Лос-Анджелес. Была в составе англичан еще одна потеря. Полузащитник Джеймс Мэддисон на тренировке получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, теперь он пропустит весомую часть сезона.

Интрига до последней минуты

В первом тайме парижане чаще били по воротам, но вот в створ никак попасть не могли. Лондонцы в этом компоненте были лучше — 3:0.

Первая половина встречи большим количеством моментов зрителей не баловала. Счет был открыт перед самым перерывом. На 39-й минуте мяч заметался по штрафной «ПСЖ», первым на добивания был голландский защитник Микки ван де Вен.

Источник: пресс-служба УЕФА

В перерыве главный тренер парижан Луис Энрике наверняка внес какие-то коррективы в игровой план, но сработать они не успели. Уже на 48-й минуте после розыгрыша штрафного аргентинский защитник Кристиан Ромеро головой отправил мяч в ворота. В этом эпизоде без ошибки вратаря Шевалье не обошлось.

Источник: пресс-служба УЕФА

На 65-й минуте Фабиан Руис сократил отставание «ПСЖ», но радость парижан была недолгой — гол отменили из-за офсайда.

Через 20 минут мяч всё же побывал в воротах «Тоттенхэма». Точный удар нанес кореец Ли Кан Ин.

Источник: пресс-служба УЕФА

В добавленное время «ПСЖ» стремился отыграться. Усман Дембеле получил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную, где всех опередил Гонсалу Рамуш.

Источник: пресс-служба УЕФА