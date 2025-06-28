«Я живу один, с кошками». Кто такой Марат Сафин, что связывает его Аидой Гарифуллиной, и почему все обсуждают его личную жизнь?

30 июня начинается знаменитый Уимблдонский турнир. Многие ждали там знаменитого российского теннисиста Марата Сафина. Ему предстояло выступить в качестве тренера Андрея Рублева, олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио, обладателя Кубка Дэвиса. Однако Сафин удивил общественность заявлением о том, что туда не едет. Причина тривиальная — отсутствие британской визы. Но о теннисисте в мире спорта до сих пор говорят. 116.RU тоже решили напомнить вам, кто такой Марат Сафин.
Семья и корни
Марат Сафин — татарин по национальности, спортсмен неоднократно подтверждал это в интервью. Он родился в Москве 27 января 1980 года. Мама, Рауза Исланова, за 10 лет до рождения сына была одной из самых успешных теннисисток СССР, а затем стала тренером.
Отец, Мубин Алексеевич, занимал административный пост в спортивном обществе «Спартак». У Марата также есть младшая сестра Динара, девочка появилась в семье, когда ему было 6 лет. Динара тоже пошла по стопам матери и стала теннисисткой.
Теннис
Юный Марат с детства полюбил спорт, правда, сначала ему приглянулся футбол. В 6 лет мама настояла на своем и отдала мальчика в теннисную академию в Цинциннати, США. Там знаменитый американский тренер Ник Боллетьери забраковал способности 10-летнего мальчика и уверил родителей в том, что у него ничего не получится.
Вернувшись на родину, Марат продолжил тренировки уже под руководством мамы. Рауза Исланова едва ли не с пеленок брала детей на корт, приучая их к ракетке, и не собиралась сдаваться. Уже через несколько лет она отправила Марата в академию в Испании, и его приняли.
— Я считаю, что мне вообще повезло по жизни, что я заиграл в теннис. У нас не было денег. Повезло, что я уехал в Испанию. Если бы не уехал — ничего бы не получилось. Что заиграл — это волшебство. Плюс никто же не знает, что нужно для того, чтобы добиться результатов. Тем более стать первым, — рассказывал Марат в одном из интервью.
Первый успех
С 14 лет Сафин учился в академии в Валенсии. Уже в 1997 году на мировом туре в Португалии он впервые выиграл соревнования в компании известных спортсменов. А на следующий год удалось попасть в список 50 лучших теннисистов. После этого ему стали пророчить чемпионское будущее.
— Когда я впервые приехал в Париж в 1998 году, я остановился в Булони и две недели ел только шаурму. Было не так много денег, и я не мог позволить себе что-то роскошное. Мы, молодые россияне, приезжали тогда на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми смеялись все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А еще нам постоянно тыкали на других и говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — вспоминал теннисист в еще одном интервью.
Известность и закат карьеры
К началу XXI века Сафин стал одним из самых успешных и узнаваемых теннисистов мира. В 25 лет он обыграл титулованного американского теннисиста Пита Сампраса на открытом чемпионате США и получил статус первой ракетки мира. По словам спортсмена, после матча ему даже удалось познакомиться с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, который восхитился его игрой. Статус первой ракетки мира Марат сохранял на протяжении 9 недель.
Иногда показывать хорошие результаты в спорте Марату мешали его эмоциональность и вспыльчивость: на корте он мог ломать ракетки. Сотрудники фирмы Head, поставляющей их ему, даже подсчитали, сколько Марат сломал ракеток за все игры, и подарили ему сноуборд с выгравированными на нем цифрами 1055.
Однажды в Мельбурне он даже повздорил с арбитром и заявил ему: «Ты сидишь тут с таким видом, будто у тебя во рту сигара, а рядом две девушки». За это он получил предупреждение.
Сафин стабильно выступал в сборной России, показывая себя хорошим капитаном команды. В 2002 году благодаря его усилиям сборная выиграла Кубок Дэвиса. В 2006 году Сафин снова взял Кубок Дэвиса, но с тех пор его спортивная карьера стала угасать из-за травмы колена, которую теннисист получил на матче.
В 2009 году на Кубке Хопмана Марат единственный раз сыграл с сестрой Динарой. Последний матч Марата прошел 11 ноября 2009 года на французском корте. Игру пришли посмотреть 14 тысяч фанатов. На момент завершения карьеры состояние Сафина оценивали в 14 миллионов долларов. На тот момент у него была просторная квартира в центре Москвы и вилла в Монте-Карло.
Политика
После спорта Сафин стал вице-президентом российской теннисной федерации и иногда участвовал в выставочных и ветеранских турнирах. С 2011 по 2017 год он был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», но через 6 лет сдал свой мандат, оставшись общественным советником по вопросам спорта. Позже Марат объяснил свое решение личным фактором, о котором предпочел умолчать.
В 2019 году теннисист попробовал себя в качестве комментатора финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором играли представитель России Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Игра транслировалась на федеральном канале. Фанаты оценили чувство юмора бывшего чемпиона и его талант комментатора.
Теннисный клуб Марата Сафина
Примерно в это же время Марат получил предложение создать теннисную академию в Казани, но он посчитал это чересчур ответственным занятием и ограничился открытием клуба. Идея, реализованная в спорткомплексе «Чингисхан» на территории комплекса «Дубай», включила в себя спортплощадку, фитнес-бар, бассейн и спа-комплекс.
— Я спросил: «Почему бы в Казани не организовать теннисную академию Марата Сафина?» Марат ответил, что академия — это большая ответственность и финансовая нагрузка. Тогда я предложил ему идею с клубом. Мы разработали концепт — и Марат его поддержал, — рассказывал генеральный директор «Казань Арены» Радик Минахметов в интервью с журналистами.
Личная жизнь
Сафину часто приписывают любовные похождения, а фанатов всё чаще привлекают фотографии с разными девушками и слухи о новых романах. Первые официальные отношения у спортсмена завязались в Валенсии. Он встречался с топ-моделью Сильвией Торренс-Валеро. Она сопровождала его на все турниры и поддерживала его на тренировках. Пара разошлась после того, как спортсмен вернулся в Россию.
После этого около года Сафин встречался с топ-моделью Екатериной Бестужевой, а в 2004 году его избранницей стала предприниматель и дизайнер Дарья Жукова, которую он даже представлял в качестве невесты. Однако союз распался в 2004 году, а девушка вышла замуж за предпринимателя Романа Абрамовича.
Личная жизнь Марата после этого стала развиваться еще более бурно. Его замечали в обществе абсолютно разных женщин — актрисы Елены Кориковой, голливудской актрисы Джессики Бил и простых девушек. Марату даже приписывали отцовство дочери Валерии Якубовской (жены миллионера), однако он опроверг эту информацию.
— У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь, — заявил Сафин после слухов.
В 2016 году спортсмен закрутил роман с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Ходили слухи, что влюбленные поженились и девушка ждет ребенка. В начале 2017 года пара разошлась, а в феврале дива призналась, что у нее есть 6-месячная дочь Оливия.
— Не гонюсь за созданием семьи. У меня есть товарищи, которые говорят: «Тебе уже 40 лет. Пора семью и детей заводить». А я понимаю, что у каждого свое время для этого. Я готов, в принципе, прожить без детей, девушки или жены. Если в моей жизни появится человек, который будет мне интересным партнером, то да. А делать это ради галочки я не хочу, — размышлял Марат в интервью.
Еще одной почвой для слухов о новом романе стала недавняя публикация бывшей участницы «Дома-2» (18+) Виктории Бони — там она продемонстрировала, как отдыхает вместе с Маратом.
— Мы сегодня решили выбраться на пляж, я даже взяла с собой красивые серьги, чтобы у нас был стильный образ, потому что мы постоянно загораем дома. С нами самый красивый мужчина сегодняшних дней — Марат Сафин, — дополнила публикацию телезвезда.
Ранее Виктория уже выкладывала фото со спортсменом, они вместе путешествовали по Италии, но тогда Боня заверила фанатов, что они просто друзья.
Сестра
Сестре Сафина Динаре 39 лет. Ее профессиональная спортивная карьера началась в Валенсии. В начале 2000-х она выступала в ряде низкокатегорийных турниров на Мальорке и провела пробные матчи в Мадриде, но не прошла в плей-офф на дебютных соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA).
Динара продолжила сражаться с соперницами и вошла в топ-100 мирового рейтинга. В 2006 году, с каждым матчем, Сафина уверенно поднималась в мировом рейтинге и даже смогла пробиться в плей-офф ряда турниров.
В конце 2000-х Динара продолжала участвовать в международных состязаниях, но в финалах уступала конкуренткам. Сезон 2010 года ей удалось начать в статусе первой ракетки мира. Вскоре у нее начались проблемы со спиной, и пришлось брать тайм-ауты между соревнованиями и проходить курсы лечения.
В 2011 году спортсменка завершила профессиональную карьеру и стала тренером и комментатором телевизионного пакета «Евроспорт».
О личной жизни экс-спортсменки ничего не известно, возможно, она одинока. Динара жила в Нью-Йорке, а затем перебралась в Монако. Она часто публикует фотографии с братом и семьей в социальной сети, и видно, что у них очень теплые отношения.
Марат Сафин сейчас
45-летний Сафин путешествует по миру, занимается духовными практиками и медитирует. Большой теннис отошел на второй план. Такая жизнь ему по душе, он неоднократно признавался в этом. Марат не посещает светские мероприятия, а о его личной жизни можно только догадываться, так как раскрывать ее подробности сам он не спешит.
— Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно. С годами начинаешь ценить тишину и одиночество — не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно — такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должны присутствовать. И интеллект, — заявил он в разговоре с телеведущей Тиной Канделаки.
Тренерство
На данный момент Сафин всё же имеет отношение к спорту. Например, в марте этого года он стал тренером теннисиста Андрея Рублева. В 2024 году они уже сотрудничали, и опыт оказался позитивным. Рублев даже отмечал, что наставник помог ему «починить голову».
Дебют тренера в команде Рублева произошел в апреле в Монте-Карло. Тогда Сафин только привыкал к этой роли, однако теннисное сообщество осталось довольно его новым амплуа. В турнире подопечный Марата даже обыграл французского спортсмена Гаэля Монфиса, но в ⅛ финала уступил теннисисту Артюру Фису.
В конце июня стало известно, что Марат не поедет сопровождать своего подопечного на Уимблдонский теннисный турнир в Лондон, так как у него нет визы. Об этом сообщила его сестра. Рублеву предстоит выступить в столице Англии без тренера.
Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, олимпийский чемпион 1992 года швейцарский спортсмен Марк Россе и 11-я ракетка мира Даниил Медведев позитивно высказались о возвращении Марата в спорт и убеждены, что его сотрудничество с Рублевым — исключительно позитивный момент для тенниса.
— У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. Решение стать тренером Рублева — один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определенное сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы тот больше выходил вперед, — рассказывал Россе в интервью.
— Иногда просто необходим другой голос… Иногда нужно, чтобы Марат Сафин посмотрел тебе в глаза и сказал: «Ты немного чокнутый, я немного чокнутый. Тебе нравятся дурацкие солнцезащитные очки, мне нравятся дурацкие солнцезащитные очки. И мы оба можем в любой момент пробить навылет как с форхенда, так и с бэкхенда. Кажется, это отличный мэтч. Стоит заметить, что не думаю, что кто-то выглядит круче, чем Марат Сафин. Он не стареет, и это раздражает нас всех, — описывал возвращение Сафина Роддик.
— Отличная комбинация. Думаю, это будет очень интересно и позитивно как с точки зрения пиара среди фанатов, чтобы они наслаждались этим, так и с точки зрения их работы, — сказал Медведев во время турнира в Монте-Карло.
Напомним, бывшая возлюбленная Марата Аида Гарифуллина в 2016 году родила дочь Оливию, но не раскрыла личность отца девочки. Многие считают им именно теннисиста, однако такую информацию экс-пара никогда не комментировала. После расставания певица отмечала, что не забудет их романтическую связь.
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