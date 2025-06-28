«Я живу один, с кошками». Кто такой Марат Сафин, что связывает его Аидой Гарифуллиной, и почему все обсуждают его личную жизнь?

На фото — Марат Сафин сейчас и в 2005 году Источник: sport-express.ru / Reuters / woman.ru

30 июня начинается знаменитый Уимблдонский турнир. Многие ждали там знаменитого российского теннисиста Марата Сафина. Ему предстояло выступить в качестве тренера Андрея Рублева, олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио, обладателя Кубка Дэвиса. Однако Сафин удивил общественность заявлением о том, что туда не едет. Причина тривиальная — отсутствие британской визы. Но о теннисисте в мире спорта до сих пор говорят. 116.RU тоже решили напомнить вам, кто такой Марат Сафин.

Семья и корни

Марат Сафин — татарин по национальности, спортсмен неоднократно подтверждал это в интервью. Он родился в Москве 27 января 1980 года. Мама, Рауза Исланова, за 10 лет до рождения сына была одной из самых успешных теннисисток СССР, а затем стала тренером.

Отец, Мубин Алексеевич, занимал административный пост в спортивном обществе «Спартак». У Марата также есть младшая сестра Динара, девочка появилась в семье, когда ему было 6 лет. Динара тоже пошла по стопам матери и стала теннисисткой.

На фото слева — Динара, справа — Марат Источник: Динара Сафина / Instagram*

Теннис

Юный Марат с детства полюбил спорт, правда, сначала ему приглянулся футбол. В 6 лет мама настояла на своем и отдала мальчика в теннисную академию в Цинциннати, США. Там знаменитый американский тренер Ник Боллетьери забраковал способности 10-летнего мальчика и уверил родителей в том, что у него ничего не получится.

На фото — Марат Сафин в юности с семьей Источник: uznayvse.ru

Вернувшись на родину, Марат продолжил тренировки уже под руководством мамы. Рауза Исланова едва ли не с пеленок брала детей на корт, приучая их к ракетке, и не собиралась сдаваться. Уже через несколько лет она отправила Марата в академию в Испании, и его приняли.

Источник: Динара Сафина / Instagram*

— Я считаю, что мне вообще повезло по жизни, что я заиграл в теннис. У нас не было денег. Повезло, что я уехал в Испанию. Если бы не уехал — ничего бы не получилось. Что заиграл — это волшебство. Плюс никто же не знает, что нужно для того, чтобы добиться результатов. Тем более стать первым, — рассказывал Марат в одном из интервью.

Источник: Динара Сафина / Instagram*

Первый успех

С 14 лет Сафин учился в академии в Валенсии. Уже в 1997 году на мировом туре в Португалии он впервые выиграл соревнования в компании известных спортсменов. А на следующий год удалось попасть в список 50 лучших теннисистов. После этого ему стали пророчить чемпионское будущее.

— Когда я впервые приехал в Париж в 1998 году, я остановился в Булони и две недели ел только шаурму. Было не так много денег, и я не мог позволить себе что-то роскошное. Мы, молодые россияне, приезжали тогда на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми смеялись все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А еще нам постоянно тыкали на других и говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — вспоминал теннисист в еще одном интервью.

Источник: Городские медиа

Известность и закат карьеры

К началу XXI века Сафин стал одним из самых успешных и узнаваемых теннисистов мира. В 25 лет он обыграл титулованного американского теннисиста Пита Сампраса на открытом чемпионате США и получил статус первой ракетки мира. По словам спортсмена, после матча ему даже удалось познакомиться с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, который восхитился его игрой. Статус первой ракетки мира Марат сохранял на протяжении 9 недель.

Победа Марата Сафина на US Open Источник: championat.com

Иногда показывать хорошие результаты в спорте Марату мешали его эмоциональность и вспыльчивость: на корте он мог ломать ракетки. Сотрудники фирмы Head, поставляющей их ему, даже подсчитали, сколько Марат сломал ракеток за все игры, и подарили ему сноуборд с выгравированными на нем цифрами 1055.

Однажды в Мельбурне он даже повздорил с арбитром и заявил ему: «Ты сидишь тут с таким видом, будто у тебя во рту сигара, а рядом две девушки». За это он получил предупреждение.

На фото — Сафин на Кубке Дэвиса в 2002 году Источник: sports.ru

Сафин стабильно выступал в сборной России, показывая себя хорошим капитаном команды. В 2002 году благодаря его усилиям сборная выиграла Кубок Дэвиса. В 2006 году Сафин снова взял Кубок Дэвиса, но с тех пор его спортивная карьера стала угасать из-за травмы колена, которую теннисист получил на матче.

В 2009 году на Кубке Хопмана Марат единственный раз сыграл с сестрой Динарой. Последний матч Марата прошел 11 ноября 2009 года на французском корте. Игру пришли посмотреть 14 тысяч фанатов. На момент завершения карьеры состояние Сафина оценивали в 14 миллионов долларов. На тот момент у него была просторная квартира в центре Москвы и вилла в Монте-Карло.

Политика

После спорта Сафин стал вице-президентом российской теннисной федерации и иногда участвовал в выставочных и ветеранских турнирах. С 2011 по 2017 год он был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», но через 6 лет сдал свой мандат, оставшись общественным советником по вопросам спорта. Позже Марат объяснил свое решение личным фактором, о котором предпочел умолчать.

В 2019 году теннисист попробовал себя в качестве комментатора финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором играли представитель России Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Игра транслировалась на федеральном канале. Фанаты оценили чувство юмора бывшего чемпиона и его талант комментатора.

Теннисный клуб Марата Сафина

Примерно в это же время Марат получил предложение создать теннисную академию в Казани, но он посчитал это чересчур ответственным занятием и ограничился открытием клуба. Идея, реализованная в спорткомплексе «Чингисхан» на территории комплекса «Дубай», включила в себя спортплощадку, фитнес-бар, бассейн и спа-комплекс.

— Я спросил: «Почему бы в Казани не организовать теннисную академию Марата Сафина?» Марат ответил, что академия — это большая ответственность и финансовая нагрузка. Тогда я предложил ему идею с клубом. Мы разработали концепт — и Марат его поддержал, — рассказывал генеральный директор «Казань Арены» Радик Минахметов в интервью с журналистами.

Личная жизнь

Сафину часто приписывают любовные похождения, а фанатов всё чаще привлекают фотографии с разными девушками и слухи о новых романах. Первые официальные отношения у спортсмена завязались в Валенсии. Он встречался с топ-моделью Сильвией Торренс-Валеро. Она сопровождала его на все турниры и поддерживала его на тренировках. Пара разошлась после того, как спортсмен вернулся в Россию.

На фото — Марат с Сильвией Торренс-Валеро Источник: uznayvse.ru

После этого около года Сафин встречался с топ-моделью Екатериной Бестужевой, а в 2004 году его избранницей стала предприниматель и дизайнер Дарья Жукова, которую он даже представлял в качестве невесты. Однако союз распался в 2004 году, а девушка вышла замуж за предпринимателя Романа Абрамовича.

Личная жизнь Марата после этого стала развиваться еще более бурно. Его замечали в обществе абсолютно разных женщин — актрисы Елены Кориковой, голливудской актрисы Джессики Бил и простых девушек. Марату даже приписывали отцовство дочери Валерии Якубовской (жены миллионера), однако он опроверг эту информацию.

На фото — Марат с Дарьей Жуковой Источник: starhit.ru

— У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь, — заявил Сафин после слухов.

В 2016 году спортсмен закрутил роман с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Ходили слухи, что влюбленные поженились и девушка ждет ребенка. В начале 2017 года пара разошлась, а в феврале дива призналась, что у нее есть 6-месячная дочь Оливия.

На фото — спортсмен с Аидой Гарифуллиной Источник: grazia.ru

— Не гонюсь за созданием семьи. У меня есть товарищи, которые говорят: «Тебе уже 40 лет. Пора семью и детей заводить». А я понимаю, что у каждого свое время для этого. Я готов, в принципе, прожить без детей, девушки или жены. Если в моей жизни появится человек, который будет мне интересным партнером, то да. А делать это ради галочки я не хочу, — размышлял Марат в интервью.

Еще одной почвой для слухов о новом романе стала недавняя публикация бывшей участницы «Дома-2» (18+) Виктории Бони — там она продемонстрировала, как отдыхает вместе с Маратом.

— Мы сегодня решили выбраться на пляж, я даже взяла с собой красивые серьги, чтобы у нас был стильный образ, потому что мы постоянно загораем дома. С нами самый красивый мужчина сегодняшних дней — Марат Сафин, — дополнила публикацию телезвезда.

На фото — Виктория на отдыхе вместе с Маратом и подругой Источник: Виктория Боня / Instagram*

Ранее Виктория уже выкладывала фото со спортсменом, они вместе путешествовали по Италии, но тогда Боня заверила фанатов, что они просто друзья.

Фото, сделанное Викторией Боней Источник: Виктория Боня / Instagram*

Источник: Виктория Боня / Instagram*

Сестра

Сестре Сафина Динаре 39 лет. Ее профессиональная спортивная карьера началась в Валенсии. В начале 2000-х она выступала в ряде низкокатегорийных турниров на Мальорке и провела пробные матчи в Мадриде, но не прошла в плей-офф на дебютных соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA).

Источник: Динара Сафина / Instagram*

Динара продолжила сражаться с соперницами и вошла в топ-100 мирового рейтинга. В 2006 году, с каждым матчем, Сафина уверенно поднималась в мировом рейтинге и даже смогла пробиться в плей-офф ряда турниров.

Предновогодняя уютная встреча семьи Сафиных Источник: Динара Сафина / Instagram*

В конце 2000-х Динара продолжала участвовать в международных состязаниях, но в финалах уступала конкуренткам. Сезон 2010 года ей удалось начать в статусе первой ракетки мира. Вскоре у нее начались проблемы со спиной, и пришлось брать тайм-ауты между соревнованиями и проходить курсы лечения.

В 2011 году спортсменка завершила профессиональную карьеру и стала тренером и комментатором телевизионного пакета «Евроспорт».

Источник: Динара Сафина / Instagram*

О личной жизни экс-спортсменки ничего не известно, возможно, она одинока. Динара жила в Нью-Йорке, а затем перебралась в Монако. Она часто публикует фотографии с братом и семьей в социальной сети, и видно, что у них очень теплые отношения.

Марат Сафин сейчас

45-летний Сафин путешествует по миру, занимается духовными практиками и медитирует. Большой теннис отошел на второй план. Такая жизнь ему по душе, он неоднократно признавался в этом. Марат не посещает светские мероприятия, а о его личной жизни можно только догадываться, так как раскрывать ее подробности сам он не спешит.

На фото — Марат Сафин с сестрой Источник: Динара Сафина / Instagram*

— Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно. С годами начинаешь ценить тишину и одиночество — не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно — такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должны присутствовать. И интеллект, — заявил он в разговоре с телеведущей Тиной Канделаки.

Тренерство

На данный момент Сафин всё же имеет отношение к спорту. Например, в марте этого года он стал тренером теннисиста Андрея Рублева. В 2024 году они уже сотрудничали, и опыт оказался позитивным. Рублев даже отмечал, что наставник помог ему «починить голову».

Дебют тренера в команде Рублева произошел в апреле в Монте-Карло. Тогда Сафин только привыкал к этой роли, однако теннисное сообщество осталось довольно его новым амплуа. В турнире подопечный Марата даже обыграл французского спортсмена Гаэля Монфиса, но в ⅛ финала уступил теннисисту Артюру Фису.

Источник: Динара Сафина / Instagram*

В конце июня стало известно, что Марат не поедет сопровождать своего подопечного на Уимблдонский теннисный турнир в Лондон, так как у него нет визы. Об этом сообщила его сестра. Рублеву предстоит выступить в столице Англии без тренера.

Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, олимпийский чемпион 1992 года швейцарский спортсмен Марк Россе и 11-я ракетка мира Даниил Медведев позитивно высказались о возвращении Марата в спорт и убеждены, что его сотрудничество с Рублевым — исключительно позитивный момент для тенниса.

— У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. Решение стать тренером Рублева — один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определенное сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы тот больше выходил вперед, — рассказывал Россе в интервью.

На фото — Марат Сафин и Андрей Рублев Источник: gotennis.ru

— Иногда просто необходим другой голос… Иногда нужно, чтобы Марат Сафин посмотрел тебе в глаза и сказал: «Ты немного чокнутый, я немного чокнутый. Тебе нравятся дурацкие солнцезащитные очки, мне нравятся дурацкие солнцезащитные очки. И мы оба можем в любой момент пробить навылет как с форхенда, так и с бэкхенда. Кажется, это отличный мэтч. Стоит заметить, что не думаю, что кто-то выглядит круче, чем Марат Сафин. Он не стареет, и это раздражает нас всех, — описывал возвращение Сафина Роддик.

— Отличная комбинация. Думаю, это будет очень интересно и позитивно как с точки зрения пиара среди фанатов, чтобы они наслаждались этим, так и с точки зрения их работы, — сказал Медведев во время турнира в Монте-Карло.

Напомним, бывшая возлюбленная Марата Аида Гарифуллина в 2016 году родила дочь Оливию, но не раскрыла личность отца девочки. Многие считают им именно теннисиста, однако такую информацию экс-пара никогда не комментировала. После расставания певица отмечала, что не забудет их романтическую связь.