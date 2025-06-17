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Спорт Губерниев высказался о переходе тренера Никитина в столичный клуб: «Золотой телец снял усталость»

Губерниев высказался о переходе тренера Никитина в столичный клуб: «Золотой телец снял усталость»

Что сказал спортивный комментатор

807
6 комментариев
Дмитрий Губерниев высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUДмитрий Губерниев высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Дмитрий Губерниев высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе хоккейного тренера, экс-наставника «Локомотива» Игоря Никитина в ЦСКА. Телезвезда считает, что на решение повлияли деньги.

«Его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Иногда чувствуешь усталость, а потом тебе звонят, предлагают высокооплачиваемую работу и у тебя сразу вырастают крылья. Поэтому здесь я Никитина не осуждаю, а наоборот, понимаю. Золотой телец выступил в роли своеобразного лекаря и снял усталость с Игоря Валерьевича аж на пять лет вперед», — цитирует слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее в программе «Громко» (12+) Игорь Никитин на вопрос Губерниева о рабочих планах заявлял, что устал и планирует отдыхать. Вокруг его возвращения в московский клуб ходило много слухов, однако в «Локомотиве» информацию долго опровергали. 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Никитина. А 17 июня стало известно, что он вместе с помощниками вошел в тренерский штаб ЦСКА.

«Посмотрим, как Игорь Никитин сработается с легендарным хоккейным менеджером всея Руси Игорем Есмантовичем, насколько эта связка будет работоспособной», — добавил Губерниев.

Мы также публиковали мнение ярославского болельщика Артем Ушкова об уходе тренера, который привел «Локомотив» к Кубку Гагарина.

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ХК Локомотив ХК ЦСКА Дмитрий Губерниев Хоккей
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Комментарии
6
Гость
3 часа
Губерниев за бэсплатно работал в самых честных лотереях: у нас сложилась предвыиграшная ситуация, сейчас перемещаем бочонки, ух пронесло, играем дальше 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Гость
3 часа
Настоящий спорт только в любительских дворовых командах. Их должно поддерживать государство. А профессиональный спорт это шоу - бизнес. Там другие критерии нравственности.
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