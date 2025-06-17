Губерниев высказался о переходе тренера Никитина в столичный клуб: «Золотой телец снял усталость»

Дмитрий Губерниев высказался о переходе Игоря Никитина в ЦСКА Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе хоккейного тренера, экс-наставника «Локомотива» Игоря Никитина в ЦСКА. Телезвезда считает, что на решение повлияли деньги.

«Его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Иногда чувствуешь усталость, а потом тебе звонят, предлагают высокооплачиваемую работу и у тебя сразу вырастают крылья. Поэтому здесь я Никитина не осуждаю, а наоборот, понимаю. Золотой телец выступил в роли своеобразного лекаря и снял усталость с Игоря Валерьевича аж на пять лет вперед», — цитирует слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее в программе «Громко» (12+) Игорь Никитин на вопрос Губерниева о рабочих планах заявлял, что устал и планирует отдыхать. Вокруг его возвращения в московский клуб ходило много слухов, однако в «Локомотиве» информацию долго опровергали. 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Никитина. А 17 июня стало известно, что он вместе с помощниками вошел в тренерский штаб ЦСКА.

«Посмотрим, как Игорь Никитин сработается с легендарным хоккейным менеджером всея Руси Игорем Есмантовичем, насколько эта связка будет работоспособной», — добавил Губерниев.