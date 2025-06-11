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Спорт Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»

Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»

Публикуем мнение блогера Артема Ушкова

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12 комментариев
Ярославский блогер прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / TelegramЯрославский блогер прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

Ярославский блогер прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

Слухи о решении Игоря Никитина уйти из «Локомотива» стали появляться сразу после вручения команде Кубка Гагарина, однако в самом клубе долго опровергали эту информацию. 11 июня в «Локомотиве» официально заявили об уходе тренера.

Игорь Никитин впервые подписал контракт в 2021 году, в октябре 2024 года тренер продлевал контракт с «Локомотивом» еще на два года — до конца сезона-2026/2027. По данным КХЛ, Никитин провел с железнодорожниками 597 матчей, из которых выиграл 188. В 2025 году он привел команду к победе в финале Кубка Гагарина. В сезоне-24/25 он был признан лучшим тренером. Подробнее о биографии Никитина мы писали в этом материале.

Ярославский болельщик, автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков прокомментировал уход Никитина из «Локомотива». Блогер отметил, что это решение было предсказуемо. Далее — от первого лица.

«Такие имена остаются с клубом навсегда»

Немного рефлексии по поводу ухода нашего, теперь уже бывшего, тренера Игоря Никитина. Мы давно понимали, что этот момент может наступить. Почти сразу после чемпионства стали появляться догадки, а во время финальной серии уже ходили слухи, что исход может быть именно таким. До конца, конечно, не верилось. Но это случилось.

Расстроен ли я? Честно — нет. Мы взяли Кубок. За четыре года при Никитине команда показывала отличный хоккей: дважды играли в финале, и один из них победный. За это ему огромная благодарность. Ярославль надолго запомнит его имя. Как мы помним и Владимира Вуйтека — такие имена остаются с клубом навсегда. Это было личное решение Игоря Никитина, и мы как люди должны это понять. Так бывает.

Что касается моих ощущений: мне радостно, что начинается новая глава. Если честно, мне не хватало в команде открытости, какой-то жизни вокруг клуба, более тесной связи с болельщиками. Последние два года всё происходило как будто через силу — и в общении, и в настроении вокруг команды. А ведь хоккей — это игра для болельщиков, и всё, что делается в клубе, должно делаться в том числе ради них.

Теперь ждем нового главного тренера. Пока это всё на уровне слухов, но, возможно, это будет иностранец. А может, и нет — посмотрим. Лично я не вижу в происходящем ничего катастрофического.

У нас сохраняется костяк команды. Есть хороший пример наших соперников по финалу, у которых тренер пришел всего за три месяца до решающей серии и довел команду до финала. У нас ситуация еще стабильнее, и это дает нам отличные шансы удержаться в лидерах чемпионата.

Спасибо Игорю Никитину. Ярославль тебя не забудет. Двигаемся дальше — в новый сезон, в новую главу. Будет точно интересно.

Артем УшковАртем Ушков
Артем Ушков
блогер

автор Telegram-канала «Yaroslavl Art»

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Игорь Никитин Хоккей Локомотив
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Комментарии
12
Гость
5 часов
Ушёл и ушёл, понятно, денег больше. Команда не развалится от этого
Гость
4 часа
Совершенно логичное решение, задача выполнена, можно пробовать себя в другом месте. Тем более, семья в Ярославле не живет.
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