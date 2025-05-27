Главный тренер «Локомотива» впервые после финала плей-офф рассказал о рабочих планах: «Я хочу отдыхать»

Тренер Игорь Никитин прокомментировал завершение контракта с «Локомотивом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин впервые после финала плей-офф КХЛ рассказал о своих рабочих планах. Речь об этом зашла в эфире программы телеведущего Дмитрия Губерниева «Громко!» (12+) на телеканале «Матч!» 26 мая. Наставник железнодорожников также рассказал, чем для него ценен этот кубок.

«Наверное, первое — мы свои принципы отстояли. Принципы хоккея. И второе — история Ярославля. Трагедия. Небесная команда. Мы смогли Кубок привезти к парням, туда, на монумент. До мурашек эти минуты. Наверное, два этих аспекта очень важные», — объяснил Игорь Никитин в беседе с телеведущим.

Напомним, хоккеисты вместе с семьями привезли Кубок Гагарина к месту гибели команды в сентябре 2011 года в пятницу, 23 мая.

«Локомотив» привез Кубок Гагарина к месту гибели хоккеистов под Туношной в 2011 году Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

После финального матча тренер старается больше времени отдыхать и быть с семьей. О работе говорит мало.

«Слава богу, сейчас перевариваем, осознаем, наслаждаемся. Приятные будни, скажем так. <…> Сейчас полностью сосредоточены на праздновании, ощущениях. [Хочу] насладиться выигрышем Кубка Гагарина, побыть с семьей и просто отдохнуть», — признался наставник железнодорожников.

Дмитрий Губерниев начал расспрашивать Игоря Никитина о контракте с ярославским клубом и дальнейших рабочих планах.

— Контракт у вас с «Локо» кончился? — спросил Губерниев.

— Почему? Еще есть, — отвечает Никитин.

— Сколько еще?

— Ну еще есть.

— То есть переговоры будете вести?

— Ну не переговоры, я хочу отдыхать. <…> Я не устал от хоккея, я просто потратил очень много сил — моральных и физических, — сказал Игорь Никитин.

Игорь Никитин рассказал, будет ли продолжать работать в «Локомотиве» Источник: «Громко!» (12+), выпуск от 26 мая 2025 года, телеканал «Матч!»

Согласно информации клуба «Локомотив», с Игорем Никитиным заключен контракт до завершения сезона-26/27.

Напомним, 21 мая 2025 года ярославский «Локомотив» впервые в своей истории взял Кубок Гагарина. Ярославская команда обыграла на домашнем льду челябинский «Трактор», счет по итогам пяти матчей (6+) — 4:1. Мы вели трансляцию игры, а также показывали, как город отмечал победу.