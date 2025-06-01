Два трупа, десятки раненых и Париж в огне: чем обернулась победа ПСЖ в Лиге чемпионов

Болельщики начали устраивать стычки с полицией Источник: Тибо Мориц / AFP











Массовые беспорядки во Франции омрачили празднование исторической победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. В ночь с 31 мая на 1 июня по всей стране прошли стихийные акции, столкновения с полицией и поджоги. В результате погибли два человека, еще как минимум 192 получили травмы, более 400 задержаны.

Впервые в истории ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. После финального свистка тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа и других городов. Основные скопления фанатов наблюдались на Елисейских Полях и возле стадиона «Парк де Пренс». Поначалу всё проходило мирно, но вскоре начались провокации, запуск фейерверков в полицейских, массовые драки и погромы.

Источник: France24.com

Как сообщается, в департаменте Ланды 17-летний подросток погиб в ходе уличной драки. Второй смертельный случай зафиксирован в 15-м округе Парижа, где женщина на скутере столкнулась с автомобилем, перевозившим фанатов ПСЖ.

В Гренобле машина врезалась в толпу болельщиков, ранив четырех человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель позже сдался полиции.

По данным телеканала TF1, общее число пострадавших составило 192 человека, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Парижская префектура полиции уточнила, что среди задержанных — лица, участвовавшие в поджогах, грабежах и нападениях.

Для сдерживания беспорядков на улицы Парижа вывели около 5400 полицейских и жандармов. Использовались слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. Несмотря на подготовку, власти оказались не готовы к масштабам насилия.

Источник: Mytf1.fr

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо резко осудил действия хулиганов, назвав их «варварами, дискредитирующими спорт», пишет The Economic Times. Он также пообещал, что виновные понесут наказание.

Очаги беспорядков фиксировались не только в Париже, но и в Лионе, Марселе, Нанте, Страсбурге, Гренобле. В некоторых районах громили витрины магазинов, переворачивали автомобили и поджигали мусорные контейнеры. Пожары тушили десятки пожарных бригад.

Несмотря на произошедшее, городские власти Парижа не отменили парад команды, который запланирован на 2 июня. Он пройдет на Елисейских Полях при усиленных мерах безопасности. Ожидается, что команду примет президент Франции Эммануэль Макрон.