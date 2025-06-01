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Спорт Французский «ПСЖ» впервые победил в Лиге чемпионов. Героем матча стал 19-летний парень

Французский «ПСЖ» впервые победил в Лиге чемпионов. Героем матча стал 19-летний парень

Молодой Дезире Дуэ забил два гола из пяти

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На фото&nbsp;— Дезире Дуэ, он забил два гола | Источник: пресс-служба УЕФАНа фото&nbsp;— Дезире Дуэ, он забил два гола | Источник: пресс-служба УЕФА

На фото — Дезире Дуэ, он забил два гола

Источник:

пресс-служба УЕФА

Французский «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Дезире Дуэ прострел вдоль ворот, и Ашраф Хакими послал мяч в пустые ворота. Через восемь минут 19-летний Дэу не без помощи рикошета от защитника «Интера» сделал счет 2:0.

В первом тайме миланская команда не нанесла ни одного удара в створ. Во второй половине встречи «ПСЖ» не расслабился. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль и сделал счет разгромным.

В оставшееся время встречи в воротах «Интера» оказалось еще два мяча: забили Хвича Кварацхелия и Санни Меюлю. Любопытно, что Санни тоже только 19 лет.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. За ходом встречи мы следили в онлайн-трансляции. При этом официальная трансляция (не наша, другая) рухнула прямо во время матча. Нагрузки не выдержал онлайн-кинотеатр Okko. Сказать, что фанаты были в гневе — ничего не сказать.

Однако нигде этой ночью не было так жарко, как в Париже. Там уже на счете в 3:0 начали праздновать победу. Парижане заранее закрывали витрины магазинов и ресторанов, чтобы закрыть их от вандалов, а полиция заранее перекрыла часть улиц. Однако агрессивных фанатов было не остановить. Ближе к финалу в столице Франции начались стычки с полицией, та пустила в ход слезоточивый газ.

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