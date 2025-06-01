Французский «ПСЖ» впервые победил в Лиге чемпионов. Героем матча стал 19-летний парень

На фото — Дезире Дуэ, он забил два гола Источник: пресс-служба УЕФА











Французский «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Дезире Дуэ прострел вдоль ворот, и Ашраф Хакими послал мяч в пустые ворота. Через восемь минут 19-летний Дэу не без помощи рикошета от защитника «Интера» сделал счет 2:0.

В первом тайме миланская команда не нанесла ни одного удара в створ. Во второй половине встречи «ПСЖ» не расслабился. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль и сделал счет разгромным.

В оставшееся время встречи в воротах «Интера» оказалось еще два мяча: забили Хвича Кварацхелия и Санни Меюлю. Любопытно, что Санни тоже только 19 лет.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. За ходом встречи мы следили в онлайн-трансляции. При этом официальная трансляция (не наша, другая) рухнула прямо во время матча. Нагрузки не выдержал онлайн-кинотеатр Okko. Сказать, что фанаты были в гневе — ничего не сказать.