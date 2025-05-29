Ярославский спортивный клуб перешел в топовую лигу России

Волейбол начинает набирать популярность в Ярославле Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» с нового сезона 2025/2026 будет играть в одной из сильнейших лиг России. После победы в Высшей лиге «А» команда перешла в Суперлигу.

Суперлига в волейболе — это высшая лига в России по волейболу. Чемпионат организует Всероссийская федерация волейбола. Проводится с 1992 года. Третий год подряд победителем является казанский «Зенит».

Прошлый чемпионат проходил с 4 сентября 2024 года по 22 апреля 2025 года. Суперлига делится на два этапа. Сначала команды играют в два круга, то есть проходит 30 туров, по 28 матчей для каждой команды. Этот этап называется предварительным.

Вторая часть — финальная. По итогам предварительного этапа лучшие команды выходят в плей-офф. В мужской лиге лучшие четыре команды получают прямую путевку в четвертьфинал, а команды с 5-го по 12-е место играют квалификационный турнир.

В Высшей лиге команды делятся на две конференции: на «Восток» и «Запад», где находился «Ярославич». 20 апреля 2025 года ярославский клуб стал чемпионом в Высшей лиге «А», обыграв команду «Тюмень». И с нового сезона 25/26 «Ярославич» будет играть против команд Суперлиги.

В сезоне 24/25 в Суперлиге выступали команды:

«Белогорье», Белгород;

«Динамо-ЛО», Ленинградская область;

«Зенит-Казань», Казань;

«Нова», Новокуйбышевск;

АСК, Нижний Новгород;

«Газпром-Югра», Сургут;

«Динамо», Москва;

«Динамо-Урал», Уфа;

«Енисей», Красноярск;

«Зенит», Санкт-Петербург;

«Кузбасс», Кемерово;

«Локомотив», Новосибирск;

МГТУ, Москва;

«Оренбуржье», Оренбург;

«Факел Ямал», Новый Уренгой.