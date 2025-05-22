Аутсайдеры выявили сильнейшего: «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Футболисты «Тоттенхэма» с кубком Источник: пресс-служба УЕФА











Лондонский «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Рассказываем, как это было и что окружало решающую игру турнира.

Провальный сезон

Летом обе команды заявляли амбициозные цели — попасть в топ-5 чемпионата Англии и в Лигу чемпионов. Сезон у обеих команд не задался — за тур до финиша Премьер-лиги они находятся на грани зоны вылета в Чемпионшип: «Манчестер Юнайтед» — 16-й (39 очков), «Тоттенхэм» — 17-й (38 очков).

Победа в Лиге Европы была единственным шансом для аутсайдеров чемпионата Англии спасти сезон. И дело не только в завоевании престижного трофея, вместе с ним победитель получает право сыграть в Лиге чемпионов 2025/26. В главном турнире европейского футбола призовые в несколько раз больше, чем в Лиге Европы, а их уже можно потратить на усиление состава.

У «Манчестер Юнайтед» сейчас не самая лучшая финансовая ситуация. Руководство команды сейчас экономит буквально на всем: массово сокращает сотрудников, отменяет бесплатные обеды для работников. Также зарплаты всех игроков будут сокращены на 25 процентов, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Перед финалом стало известно, что в случае победы «МЮ» не будет проводить чемпионский парад по улицам Манчестера, а просто пожарит шашлыки на своей базе — всё ради экономии.

В «Тоттенхэме» проблем с финансами нет, но будущее главного тренера Ангелоса Постекоглу в тумане. Накануне финала британская пресса писала, что даже победа в турнире не спасет его от увольнения.

На лондонцах при этом была другая ответственность. «Тоттенхэм» не выигрывал ни одного трофея с 2008 года — тогда «шпоры» (прозвище команды) в финале Кубка Английской лиги обыграли «Челси». Неудачи «Тоттенхэма» в различных турнирах даже стали поводом для шутки в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Один из главных героев сравнил эту команду с чистилищем — и плохой не была, но и до вершин не добралась.

Знакомый стадион и драки

Финал проходил в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». В решающем матче Лиги Европы вполне могла сыграть местная команда, но «Атлетик» в полуфинале проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3, 1:4). Поэтому симпатии многих местных болельщиков 20 мая были на стороне лондонского «Тоттенхэма».

Чем ближе был матч, тем больше росло напряжение. В Бильбао фанаты «Тоттенхэма» и «Манчестера» устроили несколько массовых драк — не обошлось и без традиционного метания стульев и бутылок.

Большая ответственность

Финалы больших турниров, как правило, получаются не самыми зрелищными. Соперники боятся допустить ошибку и не идут в атаку большими силами. Так было и в Бильбао.

40 минут команды совершали выпады на владения друг друга, но до опасных моментов дело не доходило. Казалось, что на перерыв команды уйдут при равном счете, но в этот момент удача улыбнулась «Тоттенхэму».

Папе Сарр навесил в штрафную «МЮ» с фланга, нападающий Бреннан Джонсон попытался замкнуть подачу, но удар у него не получился. Мяч после касания форварда попал в защитника «Манчестера» Люка Шоу и залетел в ворота. «Тоттенхэм» после первого тайма вел со счетом 1:0.

Источник: пресс-служба УЕФА











Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» бросился отыгрываться. На 66-й минуте «красные дьяволы» (прозвище «МЮ») были близки тому, чтобы восстановить равновесие. Вратарь «Тоттенхэма» Гильелмо Викарио ошибся на выходе и выронил мяч. Нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд бил головой по пустым воротам, мяч с линии в прыжке выбил Мики ван де Вен.

Источник: пресс-служба УЕФА











После этого главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провел несколько замен, чтобы освежить свою атакующую линию. Почти сразу же аргентинец Алехандро Гарначо совершил проход по флангу, вошел в штрафную и нанес опасный удар по воротам — Викарио перевел мяч на угловой.

За 12 минут до конца основного времени тренер «Тоттенхэма» Постекоглу решил укрепить оборону. Вместо нападающего Джонсона на поле вышел защитник Кевин Дансо — лондонцы перешли на игру в три центральных защитника.

В добавленное время «Манчестер Юнайтед» был близок к тому, чтобы сравнять счет, но вратарь Викарио спас лондонцев после сложного удара Люка Шоу. «Тоттенхэм» одержал минимальную победу (1:0).

Что дальше?

«Тоттенхэм» в третий раз выиграл Кубок УЕФА (так называется трофей, вручаемый за победу в Лиге Европы). До этого он покорялся лондонцам в 1972 и 1984 годах. В следующем сезоне лондонцы примут участие в Лиге чемпионов и сыграют в Суперкубке УЕФА с победителем финала Лиги чемпионов, в котором встретятся парижский ПСЖ и миланский «Интер».