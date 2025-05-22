Аутсайдеры выявили сильнейшего: «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Рассказываем, как это было и что окружало решающую игру турнира.
Провальный сезон
Летом обе команды заявляли амбициозные цели — попасть в топ-5 чемпионата Англии и в Лигу чемпионов. Сезон у обеих команд не задался — за тур до финиша Премьер-лиги они находятся на грани зоны вылета в Чемпионшип: «Манчестер Юнайтед» — 16-й (39 очков), «Тоттенхэм» — 17-й (38 очков).
Победа в Лиге Европы была единственным шансом для аутсайдеров чемпионата Англии спасти сезон. И дело не только в завоевании престижного трофея, вместе с ним победитель получает право сыграть в Лиге чемпионов 2025/26. В главном турнире европейского футбола призовые в несколько раз больше, чем в Лиге Европы, а их уже можно потратить на усиление состава.
У «Манчестер Юнайтед» сейчас не самая лучшая финансовая ситуация. Руководство команды сейчас экономит буквально на всем: массово сокращает сотрудников, отменяет бесплатные обеды для работников. Также зарплаты всех игроков будут сокращены на 25 процентов, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Перед финалом стало известно, что в случае победы «МЮ» не будет проводить чемпионский парад по улицам Манчестера, а просто пожарит шашлыки на своей базе — всё ради экономии.
В «Тоттенхэме» проблем с финансами нет, но будущее главного тренера Ангелоса Постекоглу в тумане. Накануне финала британская пресса писала, что даже победа в турнире не спасет его от увольнения.
На лондонцах при этом была другая ответственность. «Тоттенхэм» не выигрывал ни одного трофея с 2008 года — тогда «шпоры» (прозвище команды) в финале Кубка Английской лиги обыграли «Челси». Неудачи «Тоттенхэма» в различных турнирах даже стали поводом для шутки в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Один из главных героев сравнил эту команду с чистилищем — и плохой не была, но и до вершин не добралась.
Знакомый стадион и драки
Финал проходил в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». В решающем матче Лиги Европы вполне могла сыграть местная команда, но «Атлетик» в полуфинале проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3, 1:4). Поэтому симпатии многих местных болельщиков 20 мая были на стороне лондонского «Тоттенхэма».
Чем ближе был матч, тем больше росло напряжение. В Бильбао фанаты «Тоттенхэма» и «Манчестера» устроили несколько массовых драк — не обошлось и без традиционного метания стульев и бутылок.
Большая ответственность
Финалы больших турниров, как правило, получаются не самыми зрелищными. Соперники боятся допустить ошибку и не идут в атаку большими силами. Так было и в Бильбао.
40 минут команды совершали выпады на владения друг друга, но до опасных моментов дело не доходило. Казалось, что на перерыв команды уйдут при равном счете, но в этот момент удача улыбнулась «Тоттенхэму».
Папе Сарр навесил в штрафную «МЮ» с фланга, нападающий Бреннан Джонсон попытался замкнуть подачу, но удар у него не получился. Мяч после касания форварда попал в защитника «Манчестера» Люка Шоу и залетел в ворота. «Тоттенхэм» после первого тайма вел со счетом 1:0.
Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» бросился отыгрываться. На 66-й минуте «красные дьяволы» (прозвище «МЮ») были близки тому, чтобы восстановить равновесие. Вратарь «Тоттенхэма» Гильелмо Викарио ошибся на выходе и выронил мяч. Нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд бил головой по пустым воротам, мяч с линии в прыжке выбил Мики ван де Вен.
После этого главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провел несколько замен, чтобы освежить свою атакующую линию. Почти сразу же аргентинец Алехандро Гарначо совершил проход по флангу, вошел в штрафную и нанес опасный удар по воротам — Викарио перевел мяч на угловой.
За 12 минут до конца основного времени тренер «Тоттенхэма» Постекоглу решил укрепить оборону. Вместо нападающего Джонсона на поле вышел защитник Кевин Дансо — лондонцы перешли на игру в три центральных защитника.
В добавленное время «Манчестер Юнайтед» был близок к тому, чтобы сравнять счет, но вратарь Викарио спас лондонцев после сложного удара Люка Шоу. «Тоттенхэм» одержал минимальную победу (1:0).
Что дальше?
«Тоттенхэм» в третий раз выиграл Кубок УЕФА (так называется трофей, вручаемый за победу в Лиге Европы). До этого он покорялся лондонцам в 1972 и 1984 годах. В следующем сезоне лондонцы примут участие в Лиге чемпионов и сыграют в Суперкубке УЕФА с победителем финала Лиги чемпионов, в котором встретятся парижский ПСЖ и миланский «Интер».
«Манчестер Юнайтед» не примет участия ни в одном из еврокубков.