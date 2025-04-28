95 тысяч подписчиков и съемки в популярном шоу: как 13-летний роллер-спортсмен покорил интернет и телевидение

Миша профессионально занимается спортом с семи лет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На 13-летнего Мишу Меньшикова из Омска подписано в Instagram* почти 95 тысяч человек, среди которых есть олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Осенью мальчик снимался в шоу «Чудо» (6+) на НТВ, а стена в его комнате увешана медалями. Уже восемь лет Миша занимается роллер-спортом, шесть из них — на профессиональном уровне. Он входит в сборную страны, активно тренируется и при этом учится на отлично. Корреспонденты NGS55.RU побывали на тренировке юного спортсмена.

Мы поговорили с Мишей и его родителями, а также узнали, как мальчик попал в популярное шоу, почему его любимый предмет в школе — информатика и о чём он мечтает.

Роллер-спорт — официально признанный вид спорта, который объединяет несколько дисциплин и направлений. Спортсмены выступают на роликовых коньках, демонстрируя различные трюки и элементы.

Собрали историю в коротком видеоролике Источник: NGS55.RU

«Ролики подарили друзья»

Перед тренировкой нужно обязательно размяться Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На часах всего 09:00, но Миша уже на тренировке. Терять время не хочется — перед тем как начнется занятие с педагогом, нужно успеть покататься самостоятельно и хорошо размяться.

Пока мальчик ловко объезжает расставленные на полу фишки и вспоминает некоторые трюки, у бортика стоят его родители — Юлия и Николай. Они отдали сына в спорт в три с половиной года. Правда, изначально о роликах речи не шло. Миша занимался детским кроссфитом для здоровья.

— На пять лет друзья нашей семьи подарили ему ролики. Сначала катались во дворе, а потом узнали, что в торговом центре есть роллердром. Отвели Мишу на занятие, ему очень понравилось. В 2017 году поехал на первые соревнования, ему было шесть лет. С того момента влюбился в ролики, — вспоминает папа.

Миша с родителями Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Спорт Миша, кстати, полюбил именно за соревнования. Говорит, что ему нравится показывать, чему научился. А вот минусов в тренировках и выступлениях не видит вообще.

— Мне всё нравится. Больше всего люблю соревновательный дух, когда нужно показать всё, что ты умеешь, все свои навыки. Нравится, когда судьи оценивают. Это самое прекрасное, — улыбается спортсмен.

«Медалей много — больше ста»

Первых серьезных успехов Миша добился в 2020 году. Тогда он стал чемпионом страны. Сейчас мальчик соревнуется в категории 10–18 лет. В рейтинге федерации роллер-спорта России он занимает третье место.

— Медалей у Миши очень много. Наверное, больше ста. Вся стена ими завешана. Кубки тоже есть. Мише нравится, почти каждый день ходит на тренировки. Во время каникул — два раза в день. Много ездит по стране на соревнования, — рассказывает папа.

У Миши множество наград Источник: Николай Меньшиков

Любой спорт стоит денег, но, по словам родителей роллера, главное — не то, сколько они потратят, а то, какой результат это даст. Благодаря соцсетям они нашли спонсора, который два раза в год присылает Мише новые ролики. Часть расходов компенсирует Министерство спорта.

А еще, по мнению Юлии и Николая, профессиональный спорт приучает ребенка к дисциплине. Их сын в седьмом классе, и у него до сих пор не было ни одной четверки, он круглый отличник.

Вперед! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Подписался Плющенко»

У Миши Меньшикова есть странички во всех соцсетях. Его родители начали активно развивать их во времена ковидного карантина. Сначала снимали в TikTok, а потом перешли в Instagram*. Там у мальчика 94,7 тысячи подписчиков. За ним наблюдают люди со всего мира, а видеоролики, где он делает сложные трюки, набирают миллионы просмотров.

— Года три назад ролик набрал 43 миллиона просмотров. После этого на Мишу Евгений Плющенко подписался. У нас много друзей-роллеров не только в России, но и в Аргентине, Ираке, Индии. Переписываемся с ними, помогаем, — говорит Николай.

Миша с тренером Никитой Богдановым Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











А это хореограф Кристина Шишмакова, она ставит программы для соревнований Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Нравится в спорте»

В октябре прошлого года Мишу заметили продюсеры шоу «Чудо». Они позвонили родителям и пригласили на программу всю семью.

В шоу «Чудо» (6+) юные гости показывают свои таланты, чтобы удивить зрителей. Ведет «Чудо» актер и импровизатор родом из Омска Арсений Попов.

— Очень круто было сниматься, мне понравилось. Нам позвонили и предложили туда приехать. Папа согласился. Проходили съемки. Это было весело. Но на телевидении работать не хочу, мне больше нравится в спорте, — поделился впечатлениями Миша.

Мишу пригласили на шоу «Чудо» в октябре 2024-го Источник: ntv.ru











«Остается время дружить»

График у юного спортсмена настолько плотный, что может удивить даже очень занятых взрослых людей. Помимо роллер-спорта, кроссфита и школы, мальчик занимается английским. Раньше он также ходил на рисование и брейк-данс. Миша говорит, что у него много увлечений и он даже не знает, какое из них нравится ему больше.

— Просыпаюсь в семь часов утра, делаю все домашние дела и иду на тренировку. Чаще всего она в 09:00. К 12:00 иду в школу, а потом, если остается время, опять на тренировку. Прихожу домой и в пол-одиннадцатого ложусь спать. Так каждый день, но мне не надоедает, — описывает роллер свой обычный день.

Плотный график тренировок помогает побеждать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На вопрос о свободном времени Миша отвечает честно — его почти нет, но мальчик по этому поводу не переживает. Общается с друзьями в школе и на тренировках.

— На то, чтобы просто гулять и играть, время есть только летом. А так общаюсь с друзьями в школе, на тренировках. Дружить время остается. Иногда со школы ребята приходят на соревнования, радуются моим успехам, — отмечает Миша. — Когда я на шоу «Чудо» выступал, они сначала не поверили, а потом сами увидели по телевизору.

Видео с соревнований Источник: menshikov4748 / Instagram*

«Хочу стать чемпионом мира»

Самым трудным элементом Миша считает toe footgun back chicken, когда спортсмен крутится, сидя на одной ноге. Чтобы научиться исполнять этот трюк, 13-летнему роллеру понадобилось больше года. В России так кататься могут всего несколько человек.

Тот самый элемент Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Благодаря спорту Миша много путешествует — соревнования часто проходят в других городах. Больше всего запомнились поездки в Казань, Саратов и Суздаль.

— Мне очень понравилось в Казани. Мы шли по пешей дорожке, и начался ливень, пришлось быстро бежать, чтобы где-нибудь спрятаться. В Саратове была красивая набережная, я там тренировался перед соревнованиями. Запомнилась поездка в Суздаль. Мы там гуляли по историческим местам, — рассказывает Миша.

Мише нравится программировать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Учиться в школе роллеру тоже нравится. Среди любимых предметов — физкультура и информатика.

— Информатику люблю, потому что у меня дома нет компьютера и мне нравится программировать, — объяснил Миша.

Заветная мечта мальчика — стать чемпионом мира по роллер-спорту. Для того чтобы она исполнилась, он готов тренироваться по несколько раз в день. А вот с будущей профессией Миша пока не определился. Возможно, останется в спорте и будет тренером либо выберет другое направление — интересов и талантов у него много.