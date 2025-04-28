95 тысяч подписчиков и съемки в популярном шоу: как 13-летний роллер-спортсмен покорил интернет и телевидение

На 13-летнего Мишу Меньшикова из Омска подписано в Instagram* почти 95 тысяч человек, среди которых есть олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Осенью мальчик снимался в шоу «Чудо» (6+) на НТВ, а стена в его комнате увешана медалями. Уже восемь лет Миша занимается роллер-спортом, шесть из них — на профессиональном уровне. Он входит в сборную страны, активно тренируется и при этом учится на отлично. Корреспонденты NGS55.RU побывали на тренировке юного спортсмена.
Мы поговорили с Мишей и его родителями, а также узнали, как мальчик попал в популярное шоу, почему его любимый предмет в школе — информатика и о чём он мечтает.
Роллер-спорт — официально признанный вид спорта, который объединяет несколько дисциплин и направлений. Спортсмены выступают на роликовых коньках, демонстрируя различные трюки и элементы.
«Ролики подарили друзья»
На часах всего 09:00, но Миша уже на тренировке. Терять время не хочется — перед тем как начнется занятие с педагогом, нужно успеть покататься самостоятельно и хорошо размяться.
Пока мальчик ловко объезжает расставленные на полу фишки и вспоминает некоторые трюки, у бортика стоят его родители — Юлия и Николай. Они отдали сына в спорт в три с половиной года. Правда, изначально о роликах речи не шло. Миша занимался детским кроссфитом для здоровья.
— На пять лет друзья нашей семьи подарили ему ролики. Сначала катались во дворе, а потом узнали, что в торговом центре есть роллердром. Отвели Мишу на занятие, ему очень понравилось. В 2017 году поехал на первые соревнования, ему было шесть лет. С того момента влюбился в ролики, — вспоминает папа.
Спорт Миша, кстати, полюбил именно за соревнования. Говорит, что ему нравится показывать, чему научился. А вот минусов в тренировках и выступлениях не видит вообще.
— Мне всё нравится. Больше всего люблю соревновательный дух, когда нужно показать всё, что ты умеешь, все свои навыки. Нравится, когда судьи оценивают. Это самое прекрасное, — улыбается спортсмен.
«Медалей много — больше ста»
Первых серьезных успехов Миша добился в 2020 году. Тогда он стал чемпионом страны. Сейчас мальчик соревнуется в категории 10–18 лет. В рейтинге федерации роллер-спорта России он занимает третье место.
— Медалей у Миши очень много. Наверное, больше ста. Вся стена ими завешана. Кубки тоже есть. Мише нравится, почти каждый день ходит на тренировки. Во время каникул — два раза в день. Много ездит по стране на соревнования, — рассказывает папа.
Любой спорт стоит денег, но, по словам родителей роллера, главное — не то, сколько они потратят, а то, какой результат это даст. Благодаря соцсетям они нашли спонсора, который два раза в год присылает Мише новые ролики. Часть расходов компенсирует Министерство спорта.
А еще, по мнению Юлии и Николая, профессиональный спорт приучает ребенка к дисциплине. Их сын в седьмом классе, и у него до сих пор не было ни одной четверки, он круглый отличник.
«Подписался Плющенко»
У Миши Меньшикова есть странички во всех соцсетях. Его родители начали активно развивать их во времена ковидного карантина. Сначала снимали в TikTok, а потом перешли в Instagram*. Там у мальчика 94,7 тысячи подписчиков. За ним наблюдают люди со всего мира, а видеоролики, где он делает сложные трюки, набирают миллионы просмотров.
— Года три назад ролик набрал 43 миллиона просмотров. После этого на Мишу Евгений Плющенко подписался. У нас много друзей-роллеров не только в России, но и в Аргентине, Ираке, Индии. Переписываемся с ними, помогаем, — говорит Николай.
«Нравится в спорте»
В октябре прошлого года Мишу заметили продюсеры шоу «Чудо». Они позвонили родителям и пригласили на программу всю семью.
В шоу «Чудо» (6+) юные гости показывают свои таланты, чтобы удивить зрителей. Ведет «Чудо» актер и импровизатор родом из Омска Арсений Попов.
— Очень круто было сниматься, мне понравилось. Нам позвонили и предложили туда приехать. Папа согласился. Проходили съемки. Это было весело. Но на телевидении работать не хочу, мне больше нравится в спорте, — поделился впечатлениями Миша.
«Остается время дружить»
График у юного спортсмена настолько плотный, что может удивить даже очень занятых взрослых людей. Помимо роллер-спорта, кроссфита и школы, мальчик занимается английским. Раньше он также ходил на рисование и брейк-данс. Миша говорит, что у него много увлечений и он даже не знает, какое из них нравится ему больше.
— Просыпаюсь в семь часов утра, делаю все домашние дела и иду на тренировку. Чаще всего она в 09:00. К 12:00 иду в школу, а потом, если остается время, опять на тренировку. Прихожу домой и в пол-одиннадцатого ложусь спать. Так каждый день, но мне не надоедает, — описывает роллер свой обычный день.
На вопрос о свободном времени Миша отвечает честно — его почти нет, но мальчик по этому поводу не переживает. Общается с друзьями в школе и на тренировках.
— На то, чтобы просто гулять и играть, время есть только летом. А так общаюсь с друзьями в школе, на тренировках. Дружить время остается. Иногда со школы ребята приходят на соревнования, радуются моим успехам, — отмечает Миша. — Когда я на шоу «Чудо» выступал, они сначала не поверили, а потом сами увидели по телевизору.
«Хочу стать чемпионом мира»
Самым трудным элементом Миша считает toe footgun back chicken, когда спортсмен крутится, сидя на одной ноге. Чтобы научиться исполнять этот трюк, 13-летнему роллеру понадобилось больше года. В России так кататься могут всего несколько человек.
Благодаря спорту Миша много путешествует — соревнования часто проходят в других городах. Больше всего запомнились поездки в Казань, Саратов и Суздаль.
— Мне очень понравилось в Казани. Мы шли по пешей дорожке, и начался ливень, пришлось быстро бежать, чтобы где-нибудь спрятаться. В Саратове была красивая набережная, я там тренировался перед соревнованиями. Запомнилась поездка в Суздаль. Мы там гуляли по историческим местам, — рассказывает Миша.
Учиться в школе роллеру тоже нравится. Среди любимых предметов — физкультура и информатика.
— Информатику люблю, потому что у меня дома нет компьютера и мне нравится программировать, — объяснил Миша.
Заветная мечта мальчика — стать чемпионом мира по роллер-спорту. Для того чтобы она исполнилась, он готов тренироваться по несколько раз в день. А вот с будущей профессией Миша пока не определился. Возможно, останется в спорте и будет тренером либо выберет другое направление — интересов и талантов у него много.
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