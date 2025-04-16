Наставник «Авангарда» Ги Буше — об игре с «Локомотивом»: «Влияет качество защитников»

Ги Буше рассказал об итогах матча на пресс-конференции Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











15 апреля ярославский «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 2:6 (6+). Это был третий матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Локомотива».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил ярославских защитников на послематчевой пресс-конференции.

«Здесь дело не только в том, чтобы работать и какие-то моменты подкрутить в обороне, здесь еще влияет качество защитников. У „Локомотива“, действительно, защитники высочайшего уровня, которые классно действуют и в нападении», — сказал Ги Буше.

Наставник омской команды отметил структурированную игру «Локомотива», быстроту нападающих и защитников, у которых получается умело передвигать шайбу.

Также главный тренер рассказал, что «Авангард» в свою очередь выкладывается на максимум уже несколько месяцев. Буше отметил, что в плей-офф омичи противостоят топовым командам.

Комментарий по поводу игры дал и главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Он отметил тяжесть борьбы и силу омской команды. По его словам, просадка «Локомотива» в плане вбрасываний не является критичной:

«В команде соперника есть очень квалифицированные нападающие центральные, мы на это обращаем внимание. К этому нужно с уважением относиться».

Следующая игра (6+) серии состоится в Омске в четверг, 17 апреля, на G-Drive Арене.