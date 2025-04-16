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Спорт Наставник «Авангарда» Ги Буше — об игре с «Локомотивом»: «Влияет качество защитников»

Наставник «Авангарда» Ги Буше — об игре с «Локомотивом»: «Влияет качество защитников»

Омичи проиграли ярославцам со счетом 2:6

2 741
2 комментария
Ги Буше рассказал об итогах матча на пресс-конференции | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГи Буше рассказал об итогах матча на пресс-конференции | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ги Буше рассказал об итогах матча на пресс-конференции

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

15 апреля ярославский «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 2:6 (6+). Это был третий матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Локомотива».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил ярославских защитников на послематчевой пресс-конференции.

«Здесь дело не только в том, чтобы работать и какие-то моменты подкрутить в обороне, здесь еще влияет качество защитников. У „Локомотива“, действительно, защитники высочайшего уровня, которые классно действуют и в нападении», — сказал Ги Буше.

Наставник омской команды отметил структурированную игру «Локомотива», быстроту нападающих и защитников, у которых получается умело передвигать шайбу.

Также главный тренер рассказал, что «Авангард» в свою очередь выкладывается на максимум уже несколько месяцев. Буше отметил, что в плей-офф омичи противостоят топовым командам.

Комментарий по поводу игры дал и главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. Он отметил тяжесть борьбы и силу омской команды. По его словам, просадка «Локомотива» в плане вбрасываний не является критичной:

«В команде соперника есть очень квалифицированные нападающие центральные, мы на это обращаем внимание. К этому нужно с уважением относиться».

Следующая игра (6+) серии состоится в Омске в четверг, 17 апреля, на G-Drive Арене.

Ранее мы публиковали мнение хоккейных экспертов о том, кто победит в серии.

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Мария НосенкоМария Носенко
Мария Носенко
Корреспондент
Авангард Хоккей Матч Ги Буше Локомотив Кубок Гагарина
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Комментарии
2
Гость
16 апреля, 11:08
Со счетом 2:6 невозможно обыграть, только проиграть.
Гость
16 апреля, 12:15
работали на 5
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