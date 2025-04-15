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Спорт «Как по минному полю»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после матча с «Авангардом»

«Как по минному полю»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после матча с «Авангардом»

Игорь Никитин подвел итоги матчу

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1 комментарий
Игорь Никитин подвел итог игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин подвел итог игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин подвел итог игре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 апреля ярославский «Локомотив» одержал победу (6+) над омским «Авангардом» в третьем матче второго раунда плей-офф. Счет в конце игры был 6:2, а в серии 2:1 в пользу железнодорожников. Свои комментарии после матча дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Счет не отражает, ведь была тяжелая игра. Было много игры. Готовимся дальше», — подвел итог Игорь Никитин.

В первом периоде шайбу забросил 18-летний нападающий Егор Сурин. Она стала для него первой в борьбе за Кубок Гагарина.

«Нужно отдать должное сопернику — заставляют отбрасываться. Но отбрасываться — не значит паниковать. Конечно, мы готовились к активному началу, мы играем против сильной команды», — сообщил Игорь Никитин.

Победа в сегодняшнем матче стала 450-ой для Игоря Никитина в КХЛ. О том, ка главный тренер «Локомотива» начинал свой путь, вы можете прочитать в нашем материале.

Журналисты на пресс-конференции решили спросить, не устали ли в момент игры хоккеисты «Локомотива».

«Мы же люди. Высасывать из чего-то силы — не вижу смысла», — ответил Игорь Никитин.

Во втором периоде отличился форвард Максим Березкин. Он по итогам игры оформит дубль. Во время второй двадцатиминутки шайбу забросил соперник. На воротах ярославцев весь матч играл Даниил Исаев. Он был основным вратарем с начала плей-офф.

«Если бы мы знали человеческую психологию, то было бы все просто. Моя работа и интересна, тем, что постоянно, как по минному полю идешь. Зато она интересная, ведь все ребята  — индивидуальности. С такими приятно работать», — сказал Игорь Никитин.

В третьем периоде ярославцы стали активно забрасывать шайбы в ворота голкипера омской команды — Никиты Серебрякова. Максим Шалунов открыл третий период реализованным моментом. Следом свою вторую шайбу забросил Максим Березкин. А Артур Каюмов и Александр Полунин поразили пустые ворота.

Ранее мы публиковали комментарии Игоря Никитина после второй игры (6+) с омским «Авангардом».

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Хоккей Плей-офф
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Комментарии
1
Гость
15 апреля, 22:43
Не на воротах, а в воротах
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