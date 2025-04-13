«Все начинается с нуля»: наставники «Локомотива» и «Авангарда» прокомментировали второй матч плей-офф

13 апреля в Ярославле прошла вторая игра второго раунда плей-офф КХЛ. «Локомотив» сразился с омским «Авангардом» (6+), матч завершился со счетом 4:1 в пользу ярославцев. Счет в серии теперь составляет 1:1.
Победные голы в «Локомотиве» забили Максим Березкин, Максим Шалунов, Александр Радулов и Георгий Иванов. В «Авангарде» отличился Владимир Ткачев.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше считает, что противник провел классный матч.
«Это потрясающая команда, и они потрясающе действовали», — перевели слова Ги Буше в пресс-центре на послематчевой пресс-конференции.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин коротко прокомментировал игру:
«Тяжелая победа, все начинается с нуля».
Наставник ярославской команды акцентировал внимание, что работает над общим настроем парней.
«Сначала нужно психологию подкрутить, чтобы в игре подкручивать. Это хоккей, все мы люди. И мы не исключение», — прокомментировал игру Никитин.
На послематчевой пресс-конференции вновь затронули игру молодого хоккеиста Егора Сурина.
«Я ему говорил и всем остальным молодым парням говорил, что наша задача — это не воспитывать вас, а развивать. Но развивать не отдельно от команды, а вместе с командой. Молодость, она у всех у нас проходила с шишками. Егор такой же простой парень», — сказал Никитин.
Следующая игра (6+) пройдет в Омске.