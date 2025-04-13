«Все начинается с нуля»: наставники «Локомотива» и «Авангарда» прокомментировали второй матч плей-офф

«Сначала нужно психологию подкрутить, чтобы в игре подкручивать. Это хоккей, все мы люди. И мы не исключение», — прокомментировал игру Никитин.

«Я ему говорил и всем остальным молодым парням говорил, что наша задача — это не воспитывать вас, а развивать. Но развивать не отдельно от команды, а вместе с командой. Молодость, она у всех у нас проходила с шишками. Егор такой же простой парень», — сказал Никитин.