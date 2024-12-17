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Спорт У ярославского «Шинника» поменялся главный тренер: кто он

У ярославского «Шинника» поменялся главный тренер: кто он

В команду вернулся прежний наставник

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11 комментариев

Александр Побегалов вновь стал главным тренером «Шинника»

Источник:

У ярославской футбольной команды «Шинник» поменялся главный тренер. На смену Дмитрию Черышеву пришел прежний наставник черно-синих Александр Побегалов.

— Он легенда ярославского футбола, отлично знаком специалистам и болельщикам. И сейчас мы вновь говорим ему: «Добро пожаловать в команду!», — прокомментировал кадровые перестановки губернатор Михаил Евраев.

Дмитрий Черышев покинул пост досрочно по соглашению сторон.

— За год под руководством Дмитрия Николаевича команда заняла по итогам сезона — 2023/2024 седьмое место. Сейчас «Шинник» на 14-й позиции в таблице, успешно прошел три этапа розыгрыша Кубка России. Благодарю тренера за работу и желаю дальнейших профессиональных успехов, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 68-летний Александр Побегалов — уроженец Ярославля и сам воспитанник ФК «Шинник». Можно сказать, связал свою жизнь с ярославским футболом. Прошел путь от детского тренера до главного тренера основной команды. 13 лет отработал в качестве наставника. Был главным тренером «Шинника» с 2000-го по 2004-й годы, с 2010-го по 2011-й и с 2012-го по 2020-й. При нем «Шинник» провел наибольшее количество сезонов и матчей. В 2020 году после неудач клуба Побегалов ушел в отставку. Но оставался спортивным координатором клуба.

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Футбол Шинник Спорт Александр Побегалов
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Комментарии
11
Гость
1 час
Рокировка по плану, всё как по всей стране, тасуют старую колоду, ничего и никого нового
Гость
1 час
Респект и уважуха, но 68, это перебор!
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