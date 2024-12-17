У ярославского «Шинника» поменялся главный тренер: кто он

— За год под руководством Дмитрия Николаевича команда заняла по итогам сезона — 2023/2024 седьмое место. Сейчас «Шинник» на 14-й позиции в таблице, успешно прошел три этапа розыгрыша Кубка России. Благодарю тренера за работу и желаю дальнейших профессиональных успехов, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 68-летний Александр Побегалов — уроженец Ярославля и сам воспитанник ФК «Шинник». Можно сказать, связал свою жизнь с ярославским футболом. Прошел путь от детского тренера до главного тренера основной команды. 13 лет отработал в качестве наставника. Был главным тренером «Шинника» с 2000-го по 2004-й годы, с 2010-го по 2011-й и с 2012-го по 2020-й. При нем «Шинник» провел наибольшее количество сезонов и матчей. В 2020 году после неудач клуба Побегалов ушел в отставку. Но оставался спортивным координатором клуба.