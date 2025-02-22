НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 767мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Задержка поезда
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Выпала из окна
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Опустевший ТЦ
Как отдохнуть зимой по-русски
Спорт Минспорт назначил нового главного тренера по художественной гимнастике: кто занял пост Ирины Винер

Минспорт назначил нового главного тренера по художественной гимнастике: кто занял пост Ирины Винер

Рассказываем, что известно о новом тренере сборной России

234
Написать комментарий
Среди ее воспитанниц&nbsp;— олимпийские чемпионки и чемпионки мира | Источник: Skygrace.ruСреди ее воспитанниц&nbsp;— олимпийские чемпионки и чемпионки мира | Источник: Skygrace.ru

Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки и чемпионки мира

Источник:

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На эту должность ее утвердил министр спорта Михаил Дегтярев, сообщили в ведомстве.

Сергаева сменила на этом посту Ирину Винер, которая объявила о своем уходе в отставку 12 февраля. Винер тренировала сборную в течение 24 лет.

— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — приводит слова президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова пресс‑служба Министерства спорта РФ.

Что известно о Татьяне Сергаевой

Татьяна Сергаева родилась 12 октября 1969 года в Нижнем Новгороде, сейчас ей 56 лет. Она окончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет).

Получив профессиональное образование, Сергаева стала работать тренером по художественной гимнастике в родном городе. Она до сих пор преподает в Нижегородском областном училище олимпийского резерва им. В. С. Тишина. Учреждение носит имя ее отца — заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам Владислава Тишина.

Сергаева — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям на протяжении 17 лет. Также она тренирует сборную Нижегородской области в групповых упражнениях.

Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина.

В 2013 году Сергаеву наградили орденом Дружбы.

В октябре 2024 года Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она занимала его с 2008 года. Мы уже рассказывали, как строила свою карьеру звездная наставница.

Еще MSK1.RU собирал всех кандидатов, которые, по мнению прессы, могли заменить Ирину Винер. Одна из них — Алина Кабаева. Почитайте, каким был ее спортивный путь.

ПО ТЕМЕ
Художественная гимнастика Тренер Сборная России Ирина Винер Назначение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление