Минспорт назначил нового главного тренера по художественной гимнастике: кто занял пост Ирины Винер

Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки и чемпионки мира Источник: Skygrace.ru











Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На эту должность ее утвердил министр спорта Михаил Дегтярев, сообщили в ведомстве.

Сергаева сменила на этом посту Ирину Винер, которая объявила о своем уходе в отставку 12 февраля. Винер тренировала сборную в течение 24 лет.

— Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы, — приводит слова президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова пресс‑служба Министерства спорта РФ.

Что известно о Татьяне Сергаевой

Татьяна Сергаева родилась 12 октября 1969 года в Нижнем Новгороде, сейчас ей 56 лет. Она окончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет).

Получив профессиональное образование, Сергаева стала работать тренером по художественной гимнастике в родном городе. Она до сих пор преподает в Нижегородском областном училище олимпийского резерва им. В. С. Тишина. Учреждение носит имя ее отца — заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам Владислава Тишина.

Сергаева — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям на протяжении 17 лет. Также она тренирует сборную Нижегородской области в групповых упражнениях.

Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и чемпионки мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина.

В 2013 году Сергаеву наградили орденом Дружбы.

В октябре 2024 года Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Она занимала его с 2008 года. Мы уже рассказывали, как строила свою карьеру звездная наставница.