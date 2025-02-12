«Без нее лучше, чем с ней»: кому станет легче после отставки Ирины Винер

Ирина Винер держала всех в кулаке, но без этой хватки в России могло не быть гимнастики Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ирина Винер объявила, что уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. В своем прощальном слове она отметила, что рада внести свой вклад в развитие «этого прекрасного вида спорта», но сейчас перед ней стоит новая важная задача — «передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд». Но за спиной известного воспитателя спортивных талантов стоит не только опыт, но и несколько громких скандалов.

Источник: Городские медиа

«Это главная трагедия Олимпиады»

Любители художественной гимнастики и спорта в целом наверняка помнят драму, которая разыгралась в 2020 году на Олимпиаде в Токио. Тогда Россию на ней представляли сестры Аверины — Дина и Арина. Одной из их соперниц была Линой Ашрам из Израиля. До этого она почти всегда уступала сестрам, но в Токио показала едва ли не лучшее свое выступление. Если бы не одно но — в решающем упражнении Линой потеряла ленту.

Перед объявлением результатов судьи очень долго совещались, а когда вернулись с решением, оно возмутило болельщиков, но особенно тренерский корпус сборной России и Ирину Винер в частности.

— Это главная трагедия Олимпиады, — заявила Ирина Александровна, увидев такое судейство. — Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента — и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Технический комитет должен был сказать свое резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери, можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства.

Результаты судейства FIG на Токио-2020 раздавили бы любой боевой настрой Источник: Сергей Бобылев / ТАСС











Российская сторона пыталась оспорить работу судей, но технический комитет FIG оставил оценки в силе. Что еще больше удивило Винер — с 2013 года этот комитет возглавляла представительница России Наталья Кузьмина. По сути она была главным человеком в этом спорте, отвечая не только за судейство, но и за тренды во всём виде. И именно ее Винер сделала синонимом поражения России на Играх в Токио, обвинив в нежелании отстаивать интересы России. Свою точку зрения она донесла до Владимира Путина на послеолимпийском совете по спорту.

— Мы 20 лет выигрываем Олимпийские игры, выиграли все чемпионаты мира, за полтора месяца до Игр выиграли чемпионат Европы. И что получается на Олимпиаде? Под руководством нашего ставленника мы проигрываем в одном виде программы, в другом, не имея на это никаких оснований, — возмущалась Ирина Александровна. — Поэтому когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только о своем я.

После этого Ирина Винер сделала еще немало неоднозначных заявлений в прессе, а затем отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов в техком FIG.

— Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали ее кандидатуру, еще до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость, — заявила Винер. — Мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней. Никто бы не посмел сделать то, что она сделала.

Полтора года спустя Ирине Винер прилетела ответка от российского ставленника — ее отстранили от FIG на два года. Конкретики в обосновании Дисциплинарной комиссии оказалось немного. Конкретного нарушения, которое инкриминировалось Ирине Александровне, не называлось, лишь общие темы: публичные заявления на Играх-2020, отзыв Натальи Кузьминой с выборов в техком FIG, отказ от сотрудничества со следствием.

«Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!»

В 2017 году польский режиссер Марта Прус выпустила документальный фильм «За пределом», в котором рассказывала в том числе о пути гимнастки Маргариты Мамун к золоту Олимпиады-2016. На видео попали не только выступления молодой спортсменки, но и фрагменты ее общения с Ириной Винер. На них глава Федерации художественной гимнастики России не стесняется в выражениях, а девушка дрожащим голосом пытается хоть что-нибудь ей парировать.

— Ты очень дрожала. Ты полное говно была. Полное говно. Единственный элемент — я тебе сказала. Всё остальное — ты дрожала как осиновый лист. Тебе еще поставили за твои красивые глаза, — напирала Винер на гимнастку.

Источник: фрагмент фильма «За пределом», реж. Марта Прус, 2017 год

После выхода фильма на Ирину Винер обрушилась волна критики, а Маргарита Мамун позже объясняла, что старалась не воспринимать сказанное близко к сердцу и ни в коем случае не брала на свой счет.

— Весь фильм мои тренеры пытались во мне разбудить зверя, почему-то думая, что я среднестатистический спортсмен из учебника, — говорила Маргарита.

Вместе с тем Мамун отмечала, что из-за жестких методов Винер у нее появились психологические проблемы.

— Это как с абьюзивными родителями. Они тебе дали жизнь, тебя вырастили, а потом ты вспоминаешь какие-то моменты из детства, и ты одновременно и любишь, и не можешь забыть этих вещей, — призналась семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. — Ирина Александровна действительно сделала очень много хорошего лично для меня, это так и есть. Но я не поддерживаю такие методы, не поддерживаю в целом любое насилие, физическое или моральное.

В ответ на обвинения в жестокости Ирина Винер парировала, что всегда любила Маргариту, но на одной любви звезду спорта не воспитаешь.

— Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду, — отвечала Винер. — Ведь любовь, как писал Омар Хайям, — это не соловьиные стоны. Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!

«Команда бомжей»

В 2024 году Ирина Винер жестко прошлась по российским спортсменам, которые собирались выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, — официально МОК отказался приглашать Россию на эти Игры. По мнению тренера, участие в нейтральном статусе унизительно для спортсменов. А чтобы они примерно понимали, насколько именно унизительно, назвала их командой бомжей.

— В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду, — высказалась Винер.

Позже тренер дала заднюю — мол, бомжами она лично никого не называла, это всё мэр Парижа, а журналисты опять всё перепутали.

— Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа, — объяснилась Винер. — Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово «бомжи». А я сказала совсем другое.

Винер против «Небесной грации»

В 2024 году Ирина Винер стала фигурантом истории с подтасовкой. Тогда в Казани проходили Игры БРИКС, ставшие для российской художественной гимнастики одним из важнейших турниров года. Прошли эти соревнования не так гладко, как хотелось бы, было много спорных моментов и по организации, и по оценкам, но в моменте им как будто не придали большого значения. Зато спустя некоторое время в открытом доступе появилось письмо министра спорта России Михаила Дегтярева, адресованное Ирине Винер.

За пару недель до Игр БРИКС Винер выступала на ПМЭФ вместе с Дегтяревым, и ничто не предполагало, что скоро между ними пробежит черная кошка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Из документа следовало, что Дегтярев получил письмо от главного судьи соревнований по художественной гимнастике на Играх Айсель Гасановой. Отчитываясь о ситуации на турнире, она назвала необъективными оценки, которые представляющие федерацию судьи выставляли спортсменкам. Гасанова считала, что члены сборной России, выступавшие за команду Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), получили более высокие баллы, а их конкуренткам неоправданно занизили результаты.

— Тем временем уполномоченными лицами стали подаваться протесты на выставленные оценки. Протесты на оценки гимнасток от команды Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» были удовлетворены и соответствующие оценки были повышены, — обращала внимание Гасанова в своем письме.

Также Гасанова утверждала, что в момент просмотра судьями видеоповтора одного из выступлений Ирина Винер подошла к главному судейскому столу, поинтересовалась оценкой своей гимнастки и сделала главному судье замечание, которое могло показаться некорректным.

— В этот момент к главному судейскому столу подошла главный тренер сборной команды России И. А. Винер. Г-жа Винер поинтересовалась оценкой своей гимнастки и далее высказала главному судье обращение, которое могло показаться некорректным: «Девочка, если Вас пригласила „Небесная грация“, это не значит, что Вы должны всё сделать для них», — писала в своем доносе Гасанова.

«Небесная грация», которую упоминает судья, — по сути клубная команда, в которую входят спортсменки из разных стран. Это академия художественной гимнастики, возглавляемая Алиной Кабаевой. Она проводит собственные сборы и соревнования, и по меркам Игр БРИКС «Небесная грация» — полноценная страна.