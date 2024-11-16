«Ломайте клюшки, гните борт»: «Локомотив» сыграет с «Торпедо» на выезде

В субботу, 16 ноября, хоккейный клуб «Локомотив» сыграет против команды «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч (12+) пройдет на выезде, начало в 17:00.
— «Локомотив» завершает выездную серию матчем в Нижнем Новгороде, — анонсируют в соцсетях команды.
Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции, команда набрала 48 очков. В зачете ярославцев — 23 победы и 2 поражения.
Болельщики в комментариях делятся своим настроем на игру:
— Ломайте клюшки, гните борт! Локомотив, давай вперед!
До конца года «Локо» проведет шесть домашних игр и семь выездных матчей. Публикуем расписание.
Расписание матчей «Локомотива»:
19 ноября, 19:00, домашний матч «Локомотив» — Витязь» (Балашиха);
23 ноября, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Торпедо» (Нижний Новгород);
26 ноября, 19:30, матч на выезде «Динамо Мск» (Москва) — «Локомотив»;
28 ноября, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Трактор» (Челябинск);
2 декабря, 12:00, матч на выезде «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив»;
4 декабря, 12:00, матч на выезде «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив»;
8 декабря, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «ЦСК» (Москва);
17 декабря, 19:30, матч на выезде «СКА» (Санкт-Петербург) — «Локомотив»;
20 декабря, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Автомобилист» (Екатеринбург);
22 декабря, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Сочи»;
25 декабря, 19:00, матч на выезде «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив»;
27 декабря, 19:00, матч на выезде «Витязь» (Балашиха) — «Локомотив»;
29 декабря, 17:10, матч на выезде «Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив».
А вы смотрите хоккей?
Разыгрываем три сертификата в аквапарк в Ярославле в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!