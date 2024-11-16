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Спорт «Ломайте клюшки, гните борт»: «Локомотив» сыграет с «Торпедо» на выезде

«Ломайте клюшки, гните борт»: «Локомотив» сыграет с «Торпедо» на выезде

Публикуем расписание матчей ярославской команды до конца года

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1 комментарий

Публикуем расписание матчей ХК «Локомотива» до конца 2024 года

В субботу, 16 ноября, хоккейный клуб «Локомотив» сыграет против команды «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч (12+) пройдет на выезде, начало в 17:00.

— «Локомотив» завершает выездную серию матчем в Нижнем Новгороде, — анонсируют в соцсетях команды.

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции, команда набрала 48 очков. В зачете ярославцев — 23 победы и 2 поражения.

Болельщики в комментариях делятся своим настроем на игру:

— Ломайте клюшки, гните борт! Локомотив, давай вперед!

До конца года «Локо» проведет шесть домашних игр и семь выездных матчей. Публикуем расписание.

Расписание матчей «Локомотива»:

  • 19 ноября, 19:00, домашний матч «Локомотив» — Витязь» (Балашиха);

  • 23 ноября, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Торпедо» (Нижний Новгород);

  • 26 ноября, 19:30, матч на выезде «Динамо Мск» (Москва) — «Локомотив»;

  • 28 ноября, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Трактор» (Челябинск);

  • 2 декабря, 12:00, матч на выезде «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив»;

  • 4 декабря, 12:00, матч на выезде «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив»;

  • 8 декабря, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «ЦСК» (Москва);

  • 17 декабря, 19:30, матч на выезде «СКА» (Санкт-Петербург) — «Локомотив»;

  • 20 декабря, 19:00, домашний матч «Локомотив» — «Автомобилист» (Екатеринбург);

  • 22 декабря, 17:00, домашний матч «Локомотив» — «Сочи»;

  • 25 декабря, 19:00, матч на выезде «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив»;

  • 27 декабря, 19:00, матч на выезде «Витязь» (Балашиха) — «Локомотив»;

  • 29 декабря, 17:10, матч на выезде «Динамо Мн» (Минск) — «Локомотив».

А вы смотрите хоккей?

Конечно, болею за «Локо»!
Смотрю редко, при случае
Нет, не люблю этот вид спорта
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Хоккей Локомотив Хоккейный клуб Нижний Новгород Матч КХЛ
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Комментарии
1
Гость
37 минут
Спорт Девочки, это не Ваше! Расскажите лучше, как идут дела у Блиновской! 🤣🤣🤣
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