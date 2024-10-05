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Спорт Ирина Винер: путь, усеянный золотом и политый слезами учениц. Как строила свою карьеру звездная наставница

Ирина Винер: путь, усеянный золотом и политый слезами учениц. Как строила свою карьеру звездная наставница

Счет золотых медалей, которые заработали подопечные Винер, идет на сотни. Однако не все одобряют методы, которыми достигалось это величие

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Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Она заявила, что отныне полностью сосредоточится на воспитании нового поколения атлеток.

В прошлом Винер не раз упрекали за суровое обращение с подопечными. Амина Зарипова утверждала, что тренер однажды оторвала ей мочку уха. Винер соглашается, что метод кнута и пряника никто не отменял, но отрицает, что ведет себя жестоко. И утверждает, что своих подопечных она любит как собственных детей.

— Ну, конечно, жестокость — это самое страшное слово для меня. Жесткость — да, жестокость — нет, — делилась с журналистами Винер.

Посмотрите видео о том, как девочка из Узбекистана стала тренером, перевернувшим представление о художественной гимнастике, но не обошлась на своем пути без скандалов.

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