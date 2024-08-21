«Вижу только плюсы от своего возраста»: как 47-летняя бабушка работает фитнес-тренером

Эта яркая блондинка в 47 лет стала уже бабушкой Источник: Ирина Клестова











Пока молодые ленятся и в очередной раз откладывают тренировку, Ирина Клестова делает кудри, наряжается в яркие лосины и идет в спортзал. Речь идет о 47-летней тюменке, которая выглядит очень эффектно. Ирина работает фитнес-тренером и нисколько не стесняется своего возраста. Более того, она считает, что, наоборот, вдохновляет женщин заниматься спортом и своим здоровьем. Всякий раз, когда Ирина отправляется на прогулку, мужчины не оставляют ее без внимания. А клиентки же, узнав о ее статусе бабушки, не могут в это поверить.



Как же удается нашей героине сохранить молодость и заряд энергии? В чем секрет ее стройности и красоты? Об этом — в материале 72.RU.



Источник: Семен Громов

В молодости тягала штангу

Спорт в жизни Ирины появился еще в детстве. Как она сама признается, другого выбора в спортивной семье и не было.

— Мой папа — футболист, хоккеист и тренер. Поэтому у меня не было варианта не связываться со спортом. Мы жили в северном городе, где спорт был очень плохо развит. Было всего несколько секций: волейбол, тяжелая и легкая атлетика. По своему темпераменту мне было ближе что-то посложнее, поэтому я выбрала тяжелую атлетику. Я занималась со штангой. В свое время ездила на соревнования и чемпионаты по всей России, — вспоминает Ирина с улыбкой на лице.

Ирина вдохновляет своим примером других женщин Источник: Ирина Клестова











Образование Ирина получила тоже спортивное. Она училась в ТюмГУ на факультете физкультуры и спорта, а потом почти всю жизнь проработала тренером в спортшколах. С большим спортом пришлось завязать уже в 23 года, поскольку появились проблемы со здоровьем. А восемь лет назад наша героиня решила уйти в фитнес.

Про конкуренцию с молодыми фитнес-тренерами

Но какого было отправиться в таком возрасте «в свободное плавание», тем более в индустрию с высокой конкуренцией? Согласитесь, многие привыкли видеть в фитнес-центрах молоденьких девушек или мужчин. Да и те в большинстве случаев уходят из профессии после 35.

— Мне не было страшно. Я всегда была довольна собой. Более того, я прекрасно понимала, что мой опыт и объем знаний позволяют мне уйти в фитнес. Я могу и знаю как привить любовь к занятию спортом. Поэтому я вижу только плюсы от своего возраста, — говорит Ирина.

Ирина раньше занималась тяжелой атлетикой, здоровье стало подводить, поэтому она ушла в тренерство и фитнес Источник: Ирина Клестова











На занятиях Ирины всегда аншлаги. Женщины разного возраста приходят к ней позаниматься, обменяться энергией и просто поболтать между упражнениями. Но как бы порой не было лень стоять в планке или приседать, Ирина знает, что без усилий здоровье, молодость и красивую фигуру не сохранить.



— Я думаю, что правильно прививать любовь к спорту в детстве. Но на самом деле начинать никогда не поздно. У меня есть примеры, когда женщины и мужчины начинали ходить в спортзал и в 20, и в 30 и в 45 лет. И все они получили результаты. Конечно, с возрастом сохранить фигуру сложнее. Особенно женщинам, поскольку мы существа гормональные. Но бояться начинать заниматься спортом после 40 не надо, поверьте, если его не будет совсем, то станет только хуже, — говорит Ирина.

Секрет молодости и стройности

Ирина в свои годы выглядит гораздо моложе. Поэтому она уже привыкла к реакции клиентов, когда те слышат ее рассказы про троих детей и внука.

— Когда клиентки узнают о моем возрасте, то удивляются. Их даже удивляет не столько возраст, сколько внук. Они всегда спрашивают: «У тебя есть внук?» А следующий вопрос: «Сколько же тебе лет тогда?», — смеется Ирина. — Это неплохо, даже хорошо. Значит, я могу быть примером для женщин.

И как любая женщина, Ирина тоже хочет скинуть еще пару килограмм Источник: Ирина Клестова











Так как же хорошо выглядеть в 47 лет? На этот вопрос Ирина ответила с юмором:

— Надо много работать и зарабатывать, чтобы ходить к косметологу. Да, сейчас правда такое время, когда можно ухаживать за собой со всех сторон. Но здоровье, фигуру, силуэт — вам сделают только спорт. Можно сделать красивое молодое лицо, но ваш возраст выдаст тело, поэтому сохранить молодость помогут регулярные физические нагрузки. И формула красоты тут одна — стабильность. Надо понимать, что нельзя похудеть раз и навсегда. Надо сделать так, чтобы спорт был всю жизнь. Я занимаюсь три раза в неделю по 40 минут или по часу. Не нужно умирать в спортзале каждый день по три часа. Лучше понемногу через день, но сделать спорт таким же обычным делом, как умыться и почистить зубы. Следить за питанием, вести активный образ жизни, много ходить, сейчас очень много инструментов. — советует Ирина.

Ирина помогла уже многим тюменцам похудеть. В основном к ней обращаются женщины. Самое сложное, как признается спортсменка, даже не показать, как легко сбросить вес, а как удержать результаты. Так она помогла клиентке скинуть 25 килограмм, а теперь она следит за тем, чтобы женщина и дальше придерживалась здорового образа жизни и не вернула всё обратно.

— Самая большая ошибка всех худеющих — загонять себя в жесткие ограничения. Сидеть на строжайших диетах, изнурять себя тренировками, демонизировать молочку и сахар, какие-то привычные продукты. А потом как правило следует срыв. Это неизбежно, потому что наша психология так устроена. Когда мы себя во всем ограничиваем, потом хотим компенсацию — а это чаще всего еда и отдых. Правильнее, на мой взгляд, найти себе проводника (кто-то, кто был бы для вас примером). Важно, чтобы он не только мотивировал вас, но и объяснял, что и как делать. Потому что сейчас очень много информации, трудно найти во всем этом разнообразии что-то действительно полезное, — говорит она.

Панические атаки из-за возраста

Сколько же еще Ирина готова проработать в фитнесе? Появлялись ли мысли о том, что возраст уже не тот, чтобы прыгать в зале или стоять в планке? Или есть планы побить мировые рекорды самого возрастного фитнес-инструктора? На этом вопросе Ирина слегка смутилась. Было видно, что эта тема действительно ее волнует.

Ирина проводит фитнес-туры Источник: Ирина Клестова











— Это самый больной вопрос для меня. Я уже сегодня хотела отменить тренировку, потом взяла телефон в руки и подумала: «Ну ладно, не-е-ет!», — смеется Ирина. — Если без шуток, то каждый день об этом думаю, ну хватит уже, ну всё. Но спорт — это такой драйв, такая мощная энергия. Хочется помогать женщинам, хочется общения. И вообще, когда появляются такие мысли, я вспоминаю отца. Ему сейчас 73 года, он тренируется, бегает кроссы, таскает железо, играет в мяч с детьми. Он так классно выглядит, у него всё хорошо. Поэтому, глядя на эту разницу — ему 73, мне 47. Так у меня еще все впереди, получается. Можно не ставить себе никаких сроков. Мой папа — настоящий отбитый спортсмен, прям как мы все.



И действительно, вся семья Ирины занимается спортом. Одна из дочерей, например, пошла по стопам мамы и стала фитнес-тренером.

Ирина откровенно призналась, что иногда у нее случаются маленькие панические атаки по поводу возраста. Но в такие моменты дочь присылает ей рилсы из запретной соцсети, где штангу тягают 80-летние бабушки, тогда Ирина выдыхает и вновь чувствует, что вся жизнь еще впереди.

Любит ходить в зал в максимально открытой одежде

Сейчас сердце Ирины свободно. Она признаётся, что благодаря ее внешнему виду мужчины до сих пор пытаются с ней познакомиться.

— Да, пытаются и знакомятся. С мужчинами у меня всё в порядке, — кокетливо отвечает Ирина. — Я, кстати, люблю наряжаться во все яркое на работе. И всегда удивляюсь, когда вижу, как молодые, красивые и на самом деле стройные девушки ходят в зал в каких-то широченных футболках, во всем черном. Стесняются чего-то, чем-то недовольны в фигуре, хотя я смотрю и думаю, что там не так может быть? Нет ни одной довольной собой женщины в спортзале, причем неважно, как она выглядит. Даже стройные девушки постоянно ищут и что неудивительно находят в себе изъяны. Я люблю ходить в зал во всем ярком, максимально открытом — это важно, чтобы девочки видели, как можно выглядеть в 47. Как можно относиться к себе, любить себя. А так я люблю одеваться как и в оверсайз, так и в мини-юбки. У меня есть одна цензура — мои дети. И если они мне говорят: «Ой, мам, как-то не очень... Или ой, мам, как красиво!», ну значит, так и наряжаюсь.

Ирина призывает всех женщин полюбить себя, а самое верное доказательство этого светлого чувства — ухаживание за собой. Нужно регулярно проверять свое здоровье, следить за питанием и уделять должное внимание спорту, чтобы быть довольной собой и в 45+.

