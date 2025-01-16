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Наука обзор Вот тебе, бабка, и Судный день: надвигается грандиозный парад планет — как его увидеть

Вот тебе, бабка, и Судный день: надвигается грандиозный парад планет — как его увидеть

И способно ли это событие повлиять на нашу жизнь

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2 комментария

Совсем скоро можно будет увидеть, как Марс, Венера, Юпитер и компания выходят на небесную «красную дорожку»

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Если вы думали, что звёзды на небе просто так светят и тихо делают своё дело, то парад планет — это их способ напомнить: космос умеет удивлять. Это не просто красивое астрономическое явление, а настоящий звёздный спектакль, и он состоится уже 21 января. 6 планет Солнечной системы дружно выстроятся вдоль воображаемой линии, словно решили записаться в группу синхронного плавания. Рассказываем, как попасть на звездное шоу и действительно ли это событие способно повлиять на нашу жизнь.

Что такое парад планет

Так называют астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы выстраиваются примерно в одну линию или в одном секторе неба. Проще говоря, если смотреть с Земли, планеты кажутся «собравшимися вместе» в небольшой области небосвода.

Если вы не прогуливали школьные уроки астрономии, то вспомните, что планеты двигаются по своим орбитам вокруг Солнца с разной скоростью. Но иногда они словно выстраиваются в одну линию, если смотреть с определенной точки — например, с Земли. Это не значит, что планеты стоят строго, как по линейке, но их расположение на небе выглядит довольно компактно. Небесные тела продолжают двигаться по своим орбитам, и парад планет — не что иное, как визуальный эффект.

Ученые подразделяют парады планет на малый, большой и полный. В малом участвуют 2–4 планеты. Это астрономическое событие может происходить несколько раз в год. Большой парад планет случается гораздо реже, раз в десятилетия, в нем в одну линию выстраиваются 5-6 небесных тел. А полный парад планет — явление уникальное, когда все 8 «соседок» Земли по Солнечной системе выстраиваются в одну воображаемую линию.

Когда парад планет в январе 2025 года

Ближайший парад планет ждет любителей звездного неба 21 января 2025 года. Его можно будет увидеть даже без телескопа. В этот день шесть небесных тел — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн — выстроятся вдоль воображаемой линии. Редкое астрономическое явление обещает быть зрелищным, особенно для тех, кто готов слегка замерзнуть на январском морозе ради красоты ночного неба.

Где и как смотреть парад планет

Насладиться этим зрелищем можно будет практически из любой точки России и других стран мира, если небо окажется достаточно ясным. Четыре из шести планет — Марс, Юпитер, Сатурн и Венеру — можно будет разглядеть невооруженным глазом. Конечно, Нептун и Уран окажутся немного капризнее, но хороший бинокль или телескоп легко справятся с этой задачей.

Лучшее место для наблюдения — вдали от городских огней. Венера и Сатурн появятся низко над горизонтом после захода Солнца. Марс будет заметен уже с вечера, а Нептун займет свое место в зените, поближе к созвездию Рыб. Уран и Юпитер расположатся неподалеку от созвездия Тельца.

У тех, кто не успеет насмотреться на парад планет 21 января, будет еще шанс. Большое «построение» продлится вплоть до 25 числа. Основные «выступления» лучше всего наблюдать ранним утром, примерно в 5–6 часов. В это время небосвод особенно ярок, а планеты выглядят так, будто пытаются превзойти друг друга в блеске.

Шесть планет сразу выстраиваются в парад крайне редко, так что не упустите шанс стать свидетелем этой космической симфонии.

Как парад планет влияет на людей

Парад планет — не просто редкое астрономическое явление, а целый кладезь суеверий. В древности люди считали необычные события на небе знаками, предвещающими перемены — чаще всего катастрофические. А некоторые верили, что полный парад планет может стать предвестником Судного дня.

В астрологии параду планет тоже придают особое значение. Считается, что этот период влияет на человеческие судьбы или энергетический баланс планеты. Трансформационный астролог Мила Ангарова, объясняет, что парад планет может принести перемены к лучшему.

— С научной точки зрения, парады планет случаются несколько раз в год, и никакого воздействия на Землю они не несут. С точки зрения энергий, считается, что такой день, дает возможность реализовать свои намерения, — отмечает астролог. — Например, Марс — планета действия, сделайте важный для вас шаг в этот день или как минимум займитесь спортом. А Венера — планета отношений, женской энергии и финансов. В период парада планет уделите ваше внимание этим сферам. Помните: где ваш фокус внимания — там энергия, а значит успех и реализация задуманного.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Судный день это когда злой тролль смылся в канализацию а все остались с фантиками и долгами лет на сто с разбитым корытом у самого грязного моря
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