«Я не хочу жить»: всемирно известный изобретатель стал бомжом и попал в психушку

Рассказываем удивительную историю жизни советского ученого Источник: Анатолий Машевцев / commons.wikimedia.org, ABRACADABRA TV / YouTube











Он опубликовал более 100 патентов в СССР и РФ, пытался покорить европейское научное сообщество, на его изобретениях сейчас зарабатывают инженеры по всему миру, а сам он оказался сначала на улице, а затем в психушке. Всё это лишь краткое описание жизненного пути кандидата технических наук из Москвы Анатолия Буденного.

Несколько лет назад его история прогремела на всю Россию — публикации в СМИ и внимание неравнодушных людей помогли ученому вернуться к достойной жизни, но ненадолго. Сначала он жил во временной квартире, затем в пансионате, а после оказался в психоневрологическом интернате, где и живет до сих пор. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают удивительную историю ученого.

Дедушка, возьмите роллы

В 2018 году по соцсетям разлетелось видео популярного блогера Abracadabra. Мужчина подъехал на автомобиле к прохожему, который был одет как бездомный, и протянул ему коробочку с роллами:

— Дедушка, возьмите роллы, покушайте, — сказал блогер.

— Давайте вот что сделаем — запишите мою фамилию и посмотрите, кто я такой и что со мной делают, — ответил мужчина. — Это я изобрел плоский телевизор, у меня больше 100 патентов, а я нищий. Буденный Анатолий Павлович меня зовут. Я возьму роллы, спасибо. Но посмотрите, что делают с нашими изобретателями, нас уничтожают!

Источник: ABRACADABRA TV / YouTube

Судя по всему, блогер и правда запомнил фамилию прохожего и обнаружил в интернете, что это действительно известный ученый и изобретатель. Владелец YouTube-канала нашел дедушку, которому оказалось за 80 лет, и записал с ним интервью, в котором Анатолий Буденный рассказал о своей непростой жизни.

Изобрел самый маленький самогонный аппарат

— Я учился в Абхазии, — рассказал ученый. — Даже Ленин знал, что в районе моего родного города есть уголь. Но добывать его нельзя было из-за тропических болезней — глистов и малярии. Я в 1947 году заболел малярией.

Анатолий Буденный родился в городе Ткварчели в 1938 году.

Ну и чем не француз? Источник: Анатолий Машевцев / commons.wikimedia.org

Я очень хорошо плавал и однажды переплыл Терек. Анатолий Буденный инженер, кандидат технических наук

В какой-то момент Анатолий решил покинуть родные края.

— Я понял, что Абхазия — это не для меня. Сначала уехал в Краснодар, потом — в Дзауджикау, его потом назвали Орджоникидзе, а потом — Владикавказ, — рассказал ученый. — Я там четыре года учился в техникуме. Техникум окончил на отлично. И у меня был выбор: либо в Краснодарский институт поступать, либо в Московский нефтяной, но с экзаменом. В итоге я сдал экзамен и поступил в Москву. Но с нефтяного направления я перевелся на геофизику.

Молодой Анатолий Буденный Источник: журнал «Изобретатель и рационализатор». Выпуск № 10 за октябрь 1990 года

В итоге он оказался в Московском энергетическом институте, где на последних курсах уже читал лекции.

— По закону мне должны были сразу дать ученую степень доктора наук, потому что я 20 работ опубликовал, — рассказал Анатолий. — А мне никто ничего не дал. И меня в аспирантуру даже не взяли, и обманули, и все мои труды украли. Мои разработки использовали на одном известном машиностроительном заводе. Директор этого завода меня с горящими глазами возил на автомобиле, когда увидел, что моя установка работает.

Хрущева я лично один раз обматерил, и он был не прав, и он сказал: «Ладно, я не прав». Анатолий Буденный инженер, кандидат технических наук

В 1967 году он изобрел, изготовил и протестировал «полный двоичный сумматор с переносом». На его базе он собирался построить процессор, производящий 50 000 000 операций в секунду, самый быстрый на то время. Но производство забраковали, так как западных аналогов не существовало.

В 1970 году защитил диссертацию кандидата технических наук. И в этих же годах создал самый маленький (размером с половину спичечного коробка) самогонный аппарат в мире, производящий 2 л продукта в час, тщательно изучив процессы ректификации спирта.

В СССР считали французским шпионом, во Франции — советским

Разочаровавшись в советском научном сообществе, Анатолий Буденный уехал во Францию.

Одно из самых известных изобретений Анатолия Буденного — сварочный аппарат Источник: Svarka.ucoz.com











О своем опыте жизни во Франции Анатолий Буденный подробно рассказал журналу «Изобретатель и рационализатор» в выпуске за октябрь 1990 года, когда вернулся в Россию.

— Я сейчас уже понимаю, что это была операция французских спецслужб, — настаивает пенсионер. — Мне рассказывали, что в Союзе не дают работать ученым, нет свободы, творчества, а вот во Франции всё хорошо. Так меня туда и привезли. Там оказалось еще хуже. И хорошо, что я не отказался от советского гражданства. Про меня во французских журналах много писали, у меня официально опубликовано больше 100 патентов. Плоский телевизионный экран — наше изобретение, я там участие принимал. Это был 1967 год.

Патент на сварочный трансформатор Анатолия Буденного Источник: РЕН ТВ











— Его привели и нам как диковинку, — описывали Буденного в журнале. — Человек из Франции, советский. Там жил и трудился шесть лет. Там изобретал и получил патент. Невысокий, по-южному выразителен, подвижен, во всём облике сквозит действительно (или мерещится) что-то французское, тем паче частые легчайшие касания идеальных усов кончиками его крошечных, совершенно детских пальчиков — определенно парижского пошиба. Одет в ярчайшее, говорит то шепотом, то вопя и таращась. Да, он приехал оттуда. Уже исчерпал отведенный срок пребывания здесь, но надеется на продление визы. В Париж не рвется, нет, нет. Его речь, как и жизнь, сумбурны, и нет ни возможности, ни смысла их выпрямлять, выстраивать.

Про Анатолия Буденного писали и в СССР, и во Франции Источник: журнал «Изобретатель и рационализатор». Выпуск № 10 за октябрь 1990 года

Во Франции Буденного считали советским шпионом, а в СССР — французским. Из-за этого ему пришлось пройти через шесть тюрем и даже «Матросскую Тишину», сидел в камерах с настоящими уголовниками. С таким бэкграундом продолжать научную деятельность на высоком уровне или хотя бы просто найти достойную работу было невозможно. Вдохновения на исследования так и не выходили в большой свет. Либо выходили, но под чужим именем.

Часть патентов ученого дошли до современного цифрового мира Источник: allpatents.ru











— Плоский телевизор нам дали запатентовать, но патенты нам не принадлежали, — вспомнил Буденный. — Да, такая система существовала в Советском Союзе. Воровали изобретения, идеи. Есть изобретение, которое не разглашал никому. Оно секретное. Даже мои научные статьи, они представляют из себя очень много секретного материала. Понятие того, что Россия — отсталая страна, — оно специально было внедрено, чтобы нас унизить. Но это не так. Были области, где Россия просто лидером была. Вот в области сейсмологии, например.

Из-за этого во Франции Анатолий Павлович перебивался случайными заработками, доходило даже до разгрузки вагонов. В Союзе трудился и пожарником, и в Ленпромавтоматике электриком, и на хлебозаводе, и слесарем в мастерских МГУ.

— У меня нет детей. К сожалению, мне семью нормальную так и не удалось создать, — говорит ученый.

Родственники покойной супруги выгнали на улицу

В 2017 году жена Анатолия Буденного умерла, а ее родственники выгнали мужчину на улицу.

— Последние дни я пытался спасти от смерти, я с пола ее поднимал, но смерть пришла.

И потом меня пытались обвинить, что чуть ли не я виноват в ее смерти. А я ей помогал всячески выжить, — рассказал мужчина. — В 2017 году жена умерла. Ее родственники вызвали полицию и выселили меня из квартиры на улицу. Затем меня отвезли в дом престарелых, где меня жестоко избивали. Они завидовали, что меня могут отправить в санаторий для заслуженных людей. Всё кончилось тем, что я в больницу попал.

Встреча с блогером оказалась для ученого судьбоносной — про него сняли сюжеты несколько федеральных телеканалов, а неравнодушные люди собрали средства на временное жилье, а затем определили в пансионат.

Пенсионер долгое время переезжал из больницы в больницу Источник: Анатолий Буденный / Vk.com

Я не хочу жить, потому что конец приходит уже. К этому относишься со спокойствием, когда 80 лет человеку. Я уверен, что моя жизнь заканчивается. Так что это последнее интервью, имейте в виду. Анатолий Буденный инженер, кандидат технических наук

Но это интервью оказалось не последним. Еще одно было записано во временной квартире, где уже отмытый от уличной грязи пенсионер поделился новостями о своей жизни. Анатолий Буденный честно признался, что даже не помнит того блогера, который сделал его известным: память уже не та.

— Я однажды посмотрел свои счета — мне люди полмиллиона рублей прислали и продолжают присылать, — рассказал изобретатель. — Из пансионата я ушел, там надо было платить 50 000 рублей, а съемная квартира всего 25 000 стоит. Я скоро умру. У меня есть только одно желание — передать свои труды в политехнический музей. С ними есть договоренность. Чтобы оставить наследство такое, чтобы любые люди смогли прочитать.

«Ему присылают сгущенку, но он никого не помнит»

На страничке ученого во «ВКонтакте», которую, скорее всего, создали его друзья, собирали деньги для Анатолия Павловича и регулярно сообщали о его месте нахождения. В последние годы пожилой мужчина переезжал из больницы в больницу:

— В настоящее время Анатолий Павлович находится в 29-й больнице им. Н. Э. Баумана в Москве в тяжелом состоянии, — говорится в посте от 29 января 2021 года.

— В настоящее время Анатолий Павлович находится в 67-й больнице Москвы. У него пневмония, состояние средней тяжести, — сказано в посте от 6 февраля 2021 года.

В комментариях десятки, если не сотни пользователей регулярно интересовались здоровьем пенсионера. А от его имени публиковались письма, адресованные общественным деятелям страны.

Так Анатолий Буденный выглядел на последнем опубликованном в Сети видео Источник: ABRACADABRA TV / Youtube

Четыре года назад публикации прекратились. А Анатолий Павлович, как выяснилось, попал в психоневрологический интернат, где находится уже больше года. Корреспондентам MSK1.RU удалось найти его в Валдайском психоневрологическом интернате «Добывалово» под Новгородом.

— Он находится в государственном учреждении — психоневрологическом интернате, — сообщила директор ОАУСО «Валдайский ПНИ „Добывалово“» Ольга Демьянова. — Он у нас находится уже больше года. Он здесь на стационарном проживании, то есть он круглосуточно, круглогодично тут живет. С ним общаются, он живет в корпусе, где 129 человек еще. Мы находимся в деревне Добывалово, тут живописные места.

По словам директора ПНИ, к Анатолию Павловичу может приехать любой желающий, но пенсионер вряд ли сможет пообщаться с гостем: у мужчины серьезное нейропсихиатрическое заболевание.