«Думают, я батек на „Рейндж-Ровере“, а я иду на исповедь из-за матюга»: зачем бизнесмен бесплатно служит в храме

Иподиакон рассказал про свой духовный и предпринимательский путь Источник: Иван Митюшев / 29.RU

За блогом Вадима Рахманова следят тысячи пользователей. 25-летний парень — предприниматель и… церковный служитель. Вадим снимает ролики о своих буднях: по утрам он помогает на службе митрополиту, а днем работает на стройке и ведет деловые переговоры. Как вера изменила его жизнь, предприниматель рассказал редакции 29.RU.

Вадим рассказал в видео, зачем начал вести блог и что ему дает религия Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Цифровой дневник»

За месяц блог Вадима Рахманова набрал несколько тысяч подписчиков. Бизнесмен привлек внимание своим церковным облачением и теперь отбивается от комментариев хейтеров.

— Люди смотрят на мою жизнь и думают, что я какой-то батек, который берет деньги с прихожан и покупает себе «Рейндж-Роверы». Народу достаточно дать малейший повод для обсуждения. Они же не знают, что я предприниматель, — с улыбкой рассказывает Вадим.

Вадим занимается строительным бизнесом Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Вадим — иподиакон, помощник митрополита, и у него нет статуса священнослужителя. На светском языке его можно назвать волонтером при храме.

— Я за это денег не получаю, нисколько, то есть ноль! Могу ходить на службы по желанию, но стараюсь не пропускать. Мой статус — церковный служитель, который не накладывает на мою жизнь никаких ограничений. Иподиакон может быть только у митрополита, фигура весомая, поэтому я стараюсь жить правильно, чтобы не порочить его репутацию. Это скорее вопрос личной ответственности и авторитета, — объясняет предприниматель.

Вадим ведет лайфстайл-блог, где и показывает свою жизнь Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Специальной цели привлечь кого-то в храм своими роликами, по его словам, нет. Помощник священника ведет цифровую хронику своей жизни. Говорит, в блоге он хотел сохранить собственную молодость: семью, церковное служение, благотворительную работу в качестве тренера и предпринимательство — и одновременно показать ее другим. Однако публикации нашли отклик подписчиков.

— Люди писали: «Скинь расписание служб», «Можно прийти?» Таких сообщений было много.

Вадим Рахманов не пытается обратить всех в свою веру Источник: Иван Митюшев / 29.RU

В церкви к блогу Вадима отнеслись спокойно. Священнослужители смотрели его ролики и, по его словам, поддерживали выбранный формат.

— Говорили, что получилось классно и интересно смотреть, — вспоминает блогер.

Первые видео привлекли новую аудиторию и люди заинтересовались и предпринимательскими проектами Вадима.

Получается, я пожертвовал временем, когда мог бы работать и зарабатывать, а пошел бесплатно помогать. А потом всё вернулось через совсем другие вещи — еще и в большем размере. Просто снял ролик, он залетел, появилась целевая аудитория для моего бизнеса, и через нее пришли деньги. Вадим Рахманов блогер

Как вера изменила жизнь

25-летний Вадим Рахманов вырос в православной семье. В подростковом возрасте церковь отошла на второй план: появились шумные, веселые компании, много времени уходило на развлечения. Осознанно он вернулся к вере после паломнической поездки.

Жизнь молодого предпринимателя изменилась, когда он снова вернулся в храм Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Когда он снова пришел в церковь как прихожанин, священник предложил ему стать алтарником. Примерно через год Вадим заметил, что многое начало вставать на свои места. Одни сложности разрешились, другие перестали казаться непреодолимыми.

— Я помогаю церкви, а церковь помогает мне тем, что в сложных жизненных ситуациях направляет в нужное русло, — убежден блогер.

Вадим рассказывает, что появилось внутреннее спокойствие, уверенность и понятный распорядок дня, жизненные ориентиры.

— Некоторые люди становятся потерянными, а потом ходят и заносят по пять косарей на сеанс к психологу. Их там просто жестко выжимают по деньгам. Сходи к батюшке, они жесткие психологи. Бесплатно. Он не будет заставлять вас молиться. К ним приходят каждый раз 30 человек и рассказывают все свои проблемы. Представляете, какой у них жизненный опыт. Просто приходишь на исповедь — батюшка тебе всё расскажет, — поделился мнением бизнесмен-блогер.

Религия дает Вадиму внутренний покой и жизненные ориентиры Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Вадим объясняет, что не только церковь сформировала его личность, но религия сыграла немаловажную роль.

— Если взять того человека, который только пришел в церковь, и что я имею сейчас: я перестал злоупотреблять алкоголем, могу позволить себе выпить, но только в меру. Полностью исключил сквернословие, бывает, конечно, раз в год что-нибудь случится, и приходится на исповедь идти из-за одного матюга, — улыбаясь, рассказывает Вадим.

Блогер уверен: добро и помощь другим не остаются без ответа, хотя результат не всегда приходит сразу или в ожидаемой форме. При этом он подчеркивает, что этот принцип работает не только для тех, кто регулярно ходит в храм.

«Ругаться можно, не мириться нельзя»

Главной опорой в жизни Вадим называет семью. Любовь — основа христианства: если отношения с самыми близкими выстроены правильно, считает он, постепенно упорядочивается и всё остальное.

Супруги заключили брак и на земле, и на небесах Источник: из личного архива Вадима Рахманова

Со своей будущей женой Вадим познакомился в храме. Супруги Рахмановы обвенчаны.

— Когда ты понимаешь, что всё равно будешь жить с этим человеком, подход становится другим. Мы тоже можем поругаться, повысить голос, но через десять минут уже не помним, из-за чего всё началось. Ругаться можно, не мириться нельзя, — убежден бизнесмен.

По его словам, супругам важно воспринимать друг друга как партнеров, которые вместе справляются с внешними трудностями. Эмоций и конфликтов избежать невозможно, но после нужно возвращаться к разговору.

Вадим часто показывает в блоге свою жену Источник: из личного архива Вадима Рахманова

— Понимание, что нужно уступать, приходит постепенно. Иногда приходится переступать через себя и соглашаться на то, о чем просит другой человек. В отношениях нельзя просто сбежать — нужно учиться договариваться и работать над собой.

Церковный взгляд на брак у Вадима такой: мужчина может принимать ключевые решения, но это не дает ему права командовать и требовать беспрекословного подчинения. По его словам, лидерство без заботы быстро превращается в тиранию.

— Ответственность должна сочетаться с большой любовью, вниманием и поддержкой. Нужны объятия, комплименты, знаки внимания — всё это обязательно.