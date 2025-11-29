НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Почему на Матвеев день нельзя смотреться в зеркало: приметы и традиции 29 ноября

Почему на Матвеев день нельзя смотреться в зеркало: приметы и традиции 29 ноября

И как по погоде определить, какой будет зима

2 649
Красного цвета в одежде, кстати, тоже лучше избегать | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUКрасного цвета в одежде, кстати, тоже лучше избегать | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Красного цвета в одежде, кстати, тоже лучше избегать

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

29 ноября церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея, одного из ближайших учеников Христа. В народе праздник получил название Матвеев день, также его называют Ветродуй. Уже из этого названия становится понятно, что с Матвеевым днем еще давным-давно начали связывать разные приметы. Рассказываем, какие из них сохранились до нашего времени и на какие традиции Матвеева дня стоит обратить внимание.

Как появился Матвеев день

Согласно Евангелию, Левий Матфей был мытарем — собирал пошлины. И Иисус позвал его следовать за собой. В целом о жизни апостола известно мало, кроме того, что за проповедь христианства его казнили в римской крепости Апсарос — территория современной Грузии.

Левия Матфея считают автором Евангелия от Матфея на арамейском языке. Он — 1 из 12 апостолов, ближайших учеников Христа. Память о нем чтят и православные христиане, и католики. Правда, в разные даты: у католиков этот праздник приходится на 21 сентября, а православные отмечают Матвеев день в 2024 году, как и во все остальные, 29 ноября.

Матфея считают покровителем финансисты, экономисты и бухгалтеры, а также люди творческих профессий — писатели, поэты, журналисты. К нему обращают молитвы о помощи в восстановлении справедливости, в частности касающейся финансов, налогов и подобного. Святому молятся для защиты от искушений и укрепления веры, обретения вдохновения.

Приметы на Матвеев день 29 ноября

Матвеев день в народе не зря называют Ветродуем. Это связано с одной из погодных примет: если ветер сильный, то до самого Николы Зимнего, который выпадает на 19 декабря, стоит ждать метелей и морозов. Если ветер в этот день был действительно сильным, верующие подкидывали в воздух горсть крупы. Считалось, что так можно успокоить ветер.

Есть и другие приметы на Матвеев день:

  • низкие облака — придут морозы;

  • трескучий мороз — к лютой зиме;

  • дождь — к теплой зиме, а снег — к скорым метелям.

Кроме погодных, есть приметы, связанные с самыми повседневными вещами. К примеру, надетая наизнанку вещь — к неудачам. Чтобы отогнать несчастья, ее снимали, прыгали на ней и вновь надевали. Также в этот день избегали красной одежды и старались не смотреться в зеркало подолгу, чтобы не настигло разочарование в любви.

Чего нельзя делать на Матвеев день

Если самолюбование и красные одежды в Матвеев день считались нежелательными, то отдельные действия были под строгим запретом. Например, нельзя было разговаривать с кем-либо через порог — надо либо впустить человека в дом, либо самому выйти за дверь, иначе ссоры с гостем не избежать. Свистеть в доме в Матвеев день тоже запрещалось — считалось, что это ведет не только к безденежью и неудачам, но и к нашествию тараканов и пылевых клещей. (Так сразу и не скажешь, что хуже.) В Матвеев день также не стоит сидеть на столе, потому что это приведет к несчастьям, и пересчитывать мелочь — полагалось, что это прямая дорога к безденежью. Вдобавок ко всему покупка новых вещей, особенно одежды, в Матвеев день сулила ссоры и беспорядок в доме.

Кстати, о беспорядке. На Матвеев день нельзя ходить в одном ботинке или носке — считается, что это ведет к продолжительной болезни или смерти родственника. Нежелательно и сидеть дома — надо хотя бы немного прогуляться, иначе можно остаться в одиночестве.

29 ноября нельзя поддаваться плохим мыслям, ревности, злобе, зависти и обидам. Считается, что подобные чувства и мысли в Матвеев день могут накликать беду.

Говорят, что 29 ноября усиливается интуиция. Поэтому не стоит игнорировать советы внутреннего голоса. Особенно если он пытается сказать, что человек, с которым сейчас общаетесь, имеет не самые честные намерения в вашем отношении.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

На Матвеев день есть и другие запреты, связанные в том числе с тем, что он выпадает на Рождественский пост:

  • нельзя сквернословить, ругаться, осуждать и оскорблять кого-либо — помириться потом будет сложно;

  • 29 ноября, согласно календарю Рождественского поста, нельзя употреблять мясо, молоко и другие продукты животного происхождения;

  • употреблять алкоголь тоже нельзя — пост.

Что можно делать на Матвеев день

Утром на Матвеев день верующие идут в церковь и молятся святому апостолу. Просят его о помощи в земных делах, связанных с семьей, воспитанием детей, финансами.

В День Матвея было принято ходить в гости и проводить время весело за празднично накрытым столом. Правда, из-за Рождественского поста все блюда были постными. Но разговоры и приятная компания за общим столом должны это компенсировать.

Также в Матвеев день прислушиваются к советам окружающих, ведь считается, что они самые верные и даны как раз ко времени. А если вы находитесь с кем-то в ссоре, лучшей даты для примирения, чем Матвеев день, не найти. Существует поверье, что, если помириться с родственниками в Матвеев день, в жизни начнется белая полоса.

Не отказывайте и в помощи нуждающимся. Считается, что всё добро вернется сторицей.

А вы верите в приметы?

Как ни странно, всё сбывается, верю
Иногда срабатывает, интересно как
Да чепуха всё это
Анастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Гость
30 ноября 2024, 00:17
Сегодня вот посмотрелись в зеркало, и грузовик снес нашему автомобилю зеркало, ждем гибдд уже больше 6 часов
Гость
29 ноября 2024, 03:17
Зеркало мы очень не любим Зеркало очень нужно этой стране в зеркале сняв дьявольскую маску с черепом можно увидеть Империю под кайфом и безумными глазами
Гость
