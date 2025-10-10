День Иверской иконы в 2025 году: какого числа и о чем принято просить Богородицу

В Свято-Иверском женском монастыре вам, возможно, и не такое расскажут Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В православии достаточно памятных дат, когда верующие чествуют иконы. Одна из таких важных святынь — Иверская икона Божией Матери. Ей приписывают чудодейственные свойства, да и история реликвии очень интересна. Давайте узнаем, чем она примечательна и когда День Иверской иконы в 2024 году.

Происхождение Иверской иконы Божией Матери

Согласно преданию, Иверскую икону Божией Матери написал сам апостол Лука. Но подтверждений этому нет.

Хранится икона в Иверском монастыре на горе Афон. И, если верить легенде о ее появлении здесь, началось всё в IX веке, когда к жительнице Никеи, у которой находился образ, пришли иконоборцы. Один из них ударил икону копьем, но женщина просила не трогать святыню хотя бы до утра, пообещав им за это деньги. Когда иконоборцы ушли, женщина, спасая образ Богородицы, опустила икону в море, где та путешествовала около двух столетий, пока в XI веке монахи Иверского монастыря не увидели пылающий до небес огненный столб, исходящий из моря.

Спустившись к воде, монахи увидели стоящий в море образ, а Преподобный Гавриил Святогорец и вовсе услышал голос Богородицы, который указывал ему пройти по воде, взять икону и забрать ее в монастырь. Так он и сделал.

Вот только на утро икону обнаружили не на своем месте, а над воротами обители. Так повторялось из раза в раз, пока монахи не оставили ее там на веки вечные. Отсюда, кстати, и пошли другие ее названия — «Привратница» и «Вратарница». Изначально икона находилась снаружи, в киоте, непосредственно над входом в обитель, а позднее для нее построили небольшой храм внутри монастыря, прямо у ворот, где она и пребывает до сих пор. С момента обретения икона никогда не покидала стен монастыря, и считается одной из самых труднодоступных реликвий церкви.

Богоматерь на Иверской иконе держит младенца левой рукой, а правой указывает на него как на Спасителя. Иисус в одной руке держит свиток, символизирующий благословение, а второй благословляет. При этом фигуры расположены так, словно Богородица формирует защитное пространство вокруг младенца. Это является символом того, что она выступает в роли «вместилища Невместимого Бога».

Кстати, про иконоборцев помните? Так вот, по легенде, когда один из них ударил икону копьем, из лика Богородицы потекла кровь. Рана есть на оригинале иконы, так же Божию Матерь с кровью изображают на списках (копиях).

Этот образ Богородицы — один из самых известных. Даже не будучи специалистом, можно обратить внимание на то, что внешне она похожа на Смоленскую, Тихвинскую и Казанскую иконы. По преданию, все они написаны на основе Иверской.

Естественно, считается, что Иверская икона, как и любая другая святыня, обладает чудотворной силой: утешает в бедах, защищает от врагов, исцеляет от болезней, помогает избавиться от напастей, решить сложные ситуации, избавиться от нищеты.

Когда День Иверской иконы в 2024 году

К самой иконе паломников почти не допускают. В открытом доступе остаются только списки. В России таких несколько, а первый из них появился еще в XVII веке. Иконописец, работавший над иконой, соблюдал строгий пост, только по выходным ему разрешали прикасаться к еде, и вот год спустя он воссоздал точную копию образа. Говорят, ему удалось передать даже чудотворные свойства.

Торжественная встреча иконы состоялась осенью 1648 года, и верующие вспоминают об этом важном событии 26 октября. Так и появилась традиция праздновать День Иверской иконы. Но с тех пор копий стало гораздо больше.

О чем молятся перед Иверской иконой

Издревле к Иверской иконе Богородицы обращали молитвы об утешении в горе, избавлении от различных неурядиц, защите от пожара и умножении плодородия земли. Но это далеко не всё. Вот о чем еще просят Божию Матерь:

об исцелении — считается, что Дева Мария помогает в исцелении от недугов и серьезных зависимостей (наркотической, алкогольной, игровой);

о защите — Божия Матерь как Вратарница встает на стражу дома и домочадцев: охраняет прихожан от стихийных бедствий, грабителей, злонамеренных гостей и прочих несчастий;

о взаимной любви — у Девы Марии можно просить взаимной любви и счастья в браке. Известны случаи, когда в семью с покаянием возвращались супруги, а дети уходили из дурных компаний и становились усерднее в учебе и почтительнее к родителям;

о рождении детей — известно, что Богородица покровительствует детям и дарует счастье родительства. Ее просят об избавлении от бесплодия, легких родах, о здоровье младенцев и рожениц;

об избавлении от греховных мыслей — искренняя молитва Пресвятой Деве поможет сохранить духовность и нравственную чистоту.

Отдельно для этой иконы есть свои строки в молитвослове. Однако стоит помнить, что Иверская икона Богородицы помогает всем, кто молится и просит искренне, от чистого сердца, пусть даже не обращаясь к церковным канонам.

Традиции в День Иверской иконы

На Иверскую икону на Руси люди устраивали банное обиходье. В жарко натопленную баню приводили париться даже больных людей. Верили, что горячий пар и целебные настои могут изгнать любую хворь. Вот только выходить из бани следует спиной вперед, оставив баннику в подарок мочалку, полотенце и кусочек мыла. В противном случае он мог кинуть вслед неприятности.

Также считалось, что сны на 26 октября вещие и помогают не допустить серьезных ошибок.

Что нельзя делать в День Иверской иконы

С точки зрения церкви, в День Иверской иконы нельзя делать уборку в доме, скандалить, ругаться и заниматься тяжелой работой. Лучше всего посетить церковь, помолиться и провести время со своими близкими. По питанию церковь не выставляет особых ограничений. Хотя чрезмерное употребление алкоголя и неумеренность в еде всё так же остаются порицаемыми. Более того, считается, что выпивший в этот день человек вскоре рискует нарваться на денежные проблемы (впрочем, безденежье и алкоголизм часто ходят рука об руку).

Приметы в День Иверской иконы

Существуют и погодные приметы на эту дату:

холодная погода 26 октября предвещает скорое наступление зимы;

если шелуха на луке тонкая — зима будет теплой, а если грубая — холодной;

если ранним утром слышно пение петуха — жди тепла;

облака с юга быстро по небу бегут — жди непогоду.